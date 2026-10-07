日本輕薄小長夾 il modo AIR Premium 登台！法國百年皮革打造質感新作

日本職人手工皮革品牌 STATUSY，以「更薄、更小，卻保有完整收納」的設計理念，重新定義長夾使用體驗，打造出獨具特色的 il modo 小長夾系列，自推出以來持續受到台日募資市場關注，去年登場的 il modo AIR 更於一年內創下台日累積銷售突破7億日圓，並在台灣締造超過6,000萬元的皮夾募資紀錄。

延續AIR系列對輕薄收納的追求，STATUSY 全新推出「il modo AIR Premium 小長夾」，選用法國百年製革廠 Tanneries HAAS 小牛皮，並升級雙面芯材加強與同色細節工藝，在約0.9公分的輕薄輪廓中，兼顧完整收納、皮革質感與日常耐用性。

圖說：AIR Premium 選用法國 HAAS 小牛皮，以細緻紋理與柔韌觸感，回應日常使用對質感與耐用性的需求。（圖／有你共創提供）

法國百年皮革，提升日常使用質感

皮夾是每天反覆拿取的隨身物件，除了外觀與收納機能，皮革觸感及長時間使用後的狀態，也影響日常使用體驗。il modo AIR Premium選用創立於 1842 年的法國 Tanneries HAAS小牛皮，細密均勻的紋理帶來柔韌觸感，日常使用下也較不易留下細微刮痕，兼顧細緻質地與實用性。

每只長夾皆由日本國內工房製作，從裁切、縫製到收邊，延續 STATUSY 對皮革與職人工藝的講究，讓輕薄皮夾在機能之外，也具備細膩質感。

圖說：AIR Premium 保留紙鈔、零錢與卡片的完整收納空間，搭配四區卡片分類，讓日常取用更加順手。（圖／有你共創提供）

約0.9公分厚，輕薄之中保留完整收納空間

AIR Premium延續系列最薄最小尺寸，厚度僅0.9公分，可收納20張紙鈔、15枚硬幣及8張卡片，並設有四區卡片分類，方便辨識與取用。獨特的扇形側襠結構，讓紙鈔能更深入收納，在縮小皮夾體積的同時，依然保留紙鈔、零錢與卡片的完整收納空間。

相較前作 AIR 僅於卡片側加入芯材，Premium 進一步在紙鈔側也加入芯材支撐，讓纖薄皮身維持俐落輪廓，減緩長期使用留下的卡片與零錢痕跡。皮革切邊及內側則採同色處理，使整體視覺更加一致。

圖說：il modo AIR Premium 推出六款配色，以細緻皮革紋理與簡潔外形，展現不同風格。（圖／有你共創提供）

六款配色亮相，10月7日登上嘖嘖

共推出焙茶棕、月砂灰、夕映橙、雀羽藍、靛夜藍及玄墨黑六款配色，從沉穩到明亮色系，滿足不同穿搭與風格偏好。il modo AIR Premium 小長夾由有你共創數位旗下團隊引進，將於2026年10月7日在台灣嘖嘖平台開放預購，限量早鳥單入方案自5,280元起，邀請喜愛日本手工皮件的消費者，體驗輕薄設計與法國製革工藝交織的 Premium 新作。

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