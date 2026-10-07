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日本輕薄小長夾 il modo AIR Premium 登台！法國百年皮革打造質感新作

聯合新聞網／ 有你共創
圖說：il modo AIR Premium 結合輕薄收納設計、法國 HAAS 小牛皮與日本職人工藝，為日常攜帶帶來質感新選擇。（圖／有你共創提供）
圖說：il modo AIR Premium 結合輕薄收納設計、法國 HAAS 小牛皮與日本職人工藝，為日常攜帶帶來質感新選擇。（圖／有你共創提供）

日本職人手工皮革品牌 STATUSY，以「更薄、更小，卻保有完整收納」的設計理念，重新定義長夾使用體驗，打造出獨具特色的 il modo 小長夾系列，自推出以來持續受到台日募資市場關注，去年登場的 il modo AIR 更於一年內創下台日累積銷售突破7億日圓，並在台灣締造超過6,000萬元的皮夾募資紀錄。

延續AIR系列對輕薄收納的追求，STATUSY 全新推出「il modo AIR Premium 小長夾」，選用法國百年製革廠 Tanneries HAAS 小牛皮，並升級雙面芯材加強與同色細節工藝，在約0.9公分的輕薄輪廓中，兼顧完整收納、皮革質感與日常耐用性。

圖說：AIR Premium 選用法國 HAAS 小牛皮，以細緻紋理與柔韌觸感，回應日常使用對質感與耐用性的需求。（圖／有你共創提供）
圖說：AIR Premium 選用法國 HAAS 小牛皮，以細緻紋理與柔韌觸感，回應日常使用對質感與耐用性的需求。（圖／有你共創提供）

法國百年皮革，提升日常使用質感

皮夾是每天反覆拿取的隨身物件，除了外觀與收納機能，皮革觸感及長時間使用後的狀態，也影響日常使用體驗。il modo AIR Premium選用創立於 1842 年的法國 Tanneries HAAS小牛皮，細密均勻的紋理帶來柔韌觸感，日常使用下也較不易留下細微刮痕，兼顧細緻質地與實用性。

每只長夾皆由日本國內工房製作，從裁切、縫製到收邊，延續 STATUSY 對皮革與職人工藝的講究，讓輕薄皮夾在機能之外，也具備細膩質感。

圖說：AIR Premium 保留紙鈔、零錢與卡片的完整收納空間，搭配四區卡片分類，讓日常取用更加順手。（圖／有你共創提供）
圖說：AIR Premium 保留紙鈔、零錢與卡片的完整收納空間，搭配四區卡片分類，讓日常取用更加順手。（圖／有你共創提供）

約0.9公分厚，輕薄之中保留完整收納空間

AIR Premium延續系列最薄最小尺寸，厚度僅0.9公分，可收納20張紙鈔、15枚硬幣及8張卡片，並設有四區卡片分類，方便辨識與取用。獨特的扇形側襠結構，讓紙鈔能更深入收納，在縮小皮夾體積的同時，依然保留紙鈔、零錢與卡片的完整收納空間。

相較前作 AIR 僅於卡片側加入芯材，Premium 進一步在紙鈔側也加入芯材支撐，讓纖薄皮身維持俐落輪廓，減緩長期使用留下的卡片與零錢痕跡。皮革切邊及內側則採同色處理，使整體視覺更加一致。

圖說：il modo AIR Premium 推出六款配色，以細緻皮革紋理與簡潔外形，展現不同風格。（圖／有你共創提供）
圖說：il modo AIR Premium 推出六款配色，以細緻皮革紋理與簡潔外形，展現不同風格。（圖／有你共創提供）

六款配色亮相，10月7日登上嘖嘖

共推出焙茶棕、月砂灰、夕映橙、雀羽藍、靛夜藍及玄墨黑六款配色，從沉穩到明亮色系，滿足不同穿搭與風格偏好。il modo AIR Premium 小長夾由有你共創數位旗下團隊引進，將於2026年10月7日在台灣嘖嘖平台開放預購，限量早鳥單入方案自5,280元起，邀請喜愛日本手工皮件的消費者，體驗輕薄設計與法國製革工藝交織的 Premium 新作。

更多產品資訊與募資方案，請見嘖嘖募資平台官方粉絲專頁

關於有你共創數位（uniicreative）

有你共創數位股份有限公司專注於文創及設計領域的品牌孵化與跨境全通路服務，至今已成功操盤超過 200 件募資專案，累積贊助人數突破 20 萬人。服務涵蓋市場定位、視覺包裝、數位行銷及長銷營運，協助優質設計與創新產品走向市場。

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