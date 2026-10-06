F1靈魂注入威士忌！格蘭菲迪16年聯名新作登台 五桶熟成展現極致工藝

格蘭菲迪再度攜手Aston Martin Formula One™ Team，推出「格蘭菲迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌ASTON MARTIN FORMULA ONE™ TEAM聯名款 Limited Edition Release No.2」，延續雙方自2024年底展開的全球獨家合作。再次聯名不僅將威士忌工藝與F1賽車工程串聯，更把焦點放在「看不見的細節」——那些不易被察覺、卻左右最終表現的關鍵環節。

格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman與Aston Martin Formula One™ Team技術管理合夥人Adrian Newey，分別站在製酒與賽車工程兩端，卻有著相近的創作邏輯。威士忌需要經過長時間熟成，從橡木桶選擇、酒液風味配置到熟成節奏，每一項決策都會影響最終風味；賽車則必須精準掌握車體設計與氣流變化，在性能真正展現之前，便先從無數細節調校中建立優勢。

這次聯名因此不只是一款酒的跨界合作，也成為兩種工藝思維的交會。Brian Kinsman表示，真正決定一款作品表現的，往往不是最容易被看見的部分，而是藏在表象之下、彼此相互作用的細節。對威士忌而言，橡木桶的個性、熟成時間與風味平衡看似各自獨立，經過精準配置後，卻能共同塑造截然不同的味覺表現；這也正是此次聯名想呈現的「看不見的工藝」。

在酒體打造上，格蘭菲迪16年聯名款以五種桶型層層堆疊風味。初次填充波本桶與葡萄酒桶，先帶出成熟果香；Oloroso雪莉桶進一步增添果乾與黑巧克力調性，波特桶則注入甜美水果與焦糖氣息，最後以Fino雪莉桶收尾，添入杏仁、堅果及細緻花香。不同桶型各自展現個性，再透過熟成與調和彼此交織，形成深邃而平衡的風味輪廓。

實際品飲時，酒液散發濃郁的燉煮水果香氣，並帶有優雅花香、杏仁與拋光皮革氣息；入口柔和滑順，奶油般的太妃糖甜香與焦糖甜潤交疊，再以乾爽橡木單寧拉出平衡感，尾韻則留下持久的橡木甜感。鮮明果香與多層次風味在口中逐步展開，呈現格蘭菲迪一貫鮮明而具辨識度的風格。

「格蘭菲迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌ASTON MARTIN FORMULA ONE™ TEAM聯名款 Limited Edition Release No.2」容量700ml、酒精濃度43%，建議售價2,900元，即日起於全台特選菸酒專賣店與私藏酒窖限量販售。另推出指定通路優惠，於指定菸酒專賣店購買3瓶16年聯名酒款，即可獲贈品牌精美好禮1份，採隨機贈送，數量有限，送完為止。

此外，格蘭菲迪也同步攜手全台指定酒吧推出期間限定品酩活動，消費者點購「格蘭菲迪16年單杯純飲」，即可享買一送一優惠，讓威士忌與F1愛好者有機會直接感受五種桶型交織而成的風味層次。合作酒吧與活動資訊則依品牌官方公告為準。

除了16年聯名款之外，此次系列亦推出「格蘭菲迪19年單一麥芽蘇格蘭威士忌ASTON MARTIN FORMULA ONE™ TEAM聯名款 Limited Edition Release No.2」，容量700ml、酒精濃度43%，建議售價4,950元，主要於全球免稅通路販售。酒款以香草、糖漬薑、經典水果糖及柑橘蜜餞等香氣為主軸，入口呈現明亮柑橘與雪酪般的酸甜感，並交織烘烤蘋果與肉桂氣息，呈現不同於16年款的風味個性。

從威士忌熟成到F1賽車設計，格蘭菲迪與Aston Martin Formula One™ Team此次再次將兩種看似不同的工藝放在同一個命題下：真正的卓越，從來不只來自最後呈現的成果，更建立在無數看不見的細節之中。透過第二年聯名作品，雙方也持續以工藝、創新與性能為交會點，拓展單一麥芽威士忌跨界合作的更多可能。

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聯名系列凝聚格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman 與Aston Martin Formula One™ Team技術管理合夥人Adrian Newey橫跨製酒與競速領域、追求卓越表現的共同信念。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪x Aston Martin Formula One™ Team再推限量酒款「格蘭菲迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌ASTON MARTIN FORMULA ONE™ TEAM聯名款Limited Edition Release No.2」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康