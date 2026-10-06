快訊

蹭吃蹭喝！曝徐佳青一家訪溫哥華僑社照 陳智菡：外館涉共犯結構

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣限定「珍珠奶茶限量暴風雪」，每杯155～210元。記者陳睿中/攝影
台灣限定「珍珠奶茶限量暴風雪」，每杯155～210元。記者陳睿中/攝影

標榜「倒杯不灑」的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」繼2025年11月於台北101開設首店後，將於10月8日再展「西門誠品店」、10月13日開「台北京站店」。 為慶祝新店登場，DQ也推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」，以及呼應萬聖節的「調皮鬼精靈」冰淇淋蛋糕，還有「買暴風雪送50元」、「暴風雪99元」等不同優惠。

DQ本次推出的「珍珠奶茶系列暴風雪」共有「台灣焙茶」與「紅玉紅茶」2種口味，各以不同的茶韻搭配招牌冰淇淋奶漿與珍珠，共同交織出濃郁茶香與豐富口感，展現出台灣在地特色，每杯155～210元。呼應萬聖節所推出的「調皮鬼精靈」獨享蛋糕，以白色鬼精靈為主角，搭配南瓜、蝙蝠等景點萬聖節元素，為萬聖節帶來香甜可愛的樂趣，採2.5吋設計，每顆250元。

隨著「西門誠品店」、「台北京站店」接力登場，各店也推出不同開幕優惠。西門誠品店於10月8日至10月14日，購買任一大杯暴風雪，即贈「50元消費券」一張；10月8日至10月11日，購買小杯暴風雪享優惠價99元。台北京站店於10月13日至10月23日平日17:00～20:00推出「DQ轉運補給站」活動，購買大杯「珍珠奶茶暴風雪」，並出示當日台鐵、高鐵車票或電子紀錄，或是捷運TPASS/通勤月票，即可享5折優惠，每人限購一杯，每日限量30杯。

DQ新開「西門誠品店」，預計10月8日開幕。記者陳睿中/攝影
DQ新開「西門誠品店」，預計10月8日開幕。記者陳睿中/攝影

「調皮鬼精靈」獨享蛋糕，每個250元。記者陳睿中/攝影
「調皮鬼精靈」獨享蛋糕，每個250元。記者陳睿中/攝影

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

85℃國際咖啡日優惠！8款果咖「第2杯半價」　再抽iPhone 17、跑步機

三商炸雞「炸雞買5送5」現省325元、「青花椒炸雞」6塊現省221元

拉拉熊、角落小伙伴吊飾收納包必收！全聯5款療癒小物最低99元帶回家

迎接第4季百貨周年慶與消費旺季 匯豐銀推多種信用卡限時優惠

相關新聞

開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

標榜「倒杯不灑」的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」繼2025年11月於台北101開設首店後，將於10月8日再展「西門誠品店」、10月13日開「台北京站店」。 為慶祝新店登場，DQ也推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」，以及呼應萬聖節的「調皮鬼精靈」冰淇淋蛋糕，還有「買暴風雪送50元」、「暴風雪99元」等不同優惠。

ZOA絨毛手機殼貓奴必收！CASETiFY再推療癒風ZO&FRIENDS夢境聯名系列

雲朵貓ZOA帶著A&NE、AKIZAKI一起闖進夢境！CASETiFY宣布再度攜手全球熱門IP「ZO&FRIENDS」，推出全新「ZO&FRIENDS：DREAMLAND」聯名系列。這次不只換上全新夢境造型，更把ZOA變成立體絨毛手機殼，還推出角色絨毛吊飾、收納包與旅行配件，讓粉絲可以把療癒系小夥伴從手機一路帶到日常生活、甚至旅途中。

不想當英雄也可以選擇當惡棍？OMEGA聯名007系列首發Spectre海馬腕表

OMEGA過往與007以及英國演員Daniel Craig合作無數，今日品牌一次發表了6只聯名表款，分別以James Bond和電影中的反派組織惡魔黨Spectre（也稱幽靈黨）為主題，史無前例同時歌頌了英雄與反派角色魅力。

有種生活風格叫米蘭？艾曼紐二世迴廊Prada Galleria 全新揭幕

立基於義大利米蘭的Prada於近日在精品與文化重地、米蘭的艾曼紐二世迴廊揭幕了全新的Prada Galleria。龐大空間橫跨8個樓層不僅串聯起1913年至今的百年歷史，更以極具前衛美學與故事性的空間，帶人潛入Prada各種奇思妙想所帶來的生活風格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。