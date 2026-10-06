開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

標榜「倒杯不灑」的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」繼2025年11月於台北101開設首店後，將於10月8日再展「西門誠品店」、10月13日開「台北京站店」。 為慶祝新店登場，DQ也推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」，以及呼應萬聖節的「調皮鬼精靈」冰淇淋蛋糕，還有「買暴風雪送50元」、「暴風雪99元」等不同優惠。

DQ本次推出的「珍珠奶茶系列暴風雪」共有「台灣焙茶」與「紅玉紅茶」2種口味，各以不同的茶韻搭配招牌冰淇淋奶漿與珍珠，共同交織出濃郁茶香與豐富口感，展現出台灣在地特色，每杯155～210元。呼應萬聖節所推出的「調皮鬼精靈」獨享蛋糕，以白色鬼精靈為主角，搭配南瓜、蝙蝠等景點萬聖節元素，為萬聖節帶來香甜可愛的樂趣，採2.5吋設計，每顆250元。

隨著「西門誠品店」、「台北京站店」接力登場，各店也推出不同開幕優惠。西門誠品店於10月8日至10月14日，購買任一大杯暴風雪，即贈「50元消費券」一張；10月8日至10月11日，購買小杯暴風雪享優惠價99元。台北京站店於10月13日至10月23日平日17:00～20:00推出「DQ轉運補給站」活動，購買大杯「珍珠奶茶暴風雪」，並出示當日台鐵、高鐵車票或電子紀錄，或是捷運TPASS/通勤月票，即可享5折優惠，每人限購一杯，每日限量30杯。

DQ新開「西門誠品店」，預計10月8日開幕。記者陳睿中/攝影