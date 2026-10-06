ZOA絨毛手機殼貓奴必收！CASETiFY再推療癒風ZO&FRIENDS夢境聯名系列

雲朵貓ZOA帶著A&NE、AKIZAKI一起闖進夢境！CASETiFY宣布再度攜手全球熱門IP「ZO&FRIENDS」，推出全新「ZO&FRIENDS：DREAMLAND」聯名系列。這次不只換上全新夢境造型，更把ZOA變成立體絨毛手機殼，還推出角色絨毛吊飾、收納包與旅行配件，讓粉絲可以把療癒系小夥伴從手機一路帶到日常生活、甚至旅途中。

「ZO&FRIENDS：DREAMLAND」延續ZOA、A&NE與AKIZAKI的可愛魅力，這次以「夢境」作為全新主題，透過黑白手繪線條、明亮黃色與滿天星光，描繪角色們漂浮在雲朵間、共享魔幻時刻的場景。相較於過往鮮明的角色視覺，本次系列加入更多手繪感與童趣想像，其中部分手機殼更採用珍珠光澤質地，隨著光線變化呈現夢幻效果，讓手機配件本身也成為造型亮點。

粉絲最不能錯過的絕對是全新「ZOA絨毛手機殼」，讓角色從虛擬世界真實來到手中，拿在手上就像摸著ZOA一樣，感受滿滿的溫暖與療癒。此次絨毛系列還包括「ZOA圍巾造型絨毛吊飾鑰匙圈」、「A&NE圍巾造型絨毛吊飾鑰匙圈」以及「ZOA絨毛收納包鑰匙圈」，皆以蓬鬆絨毛呈現角色細節，成為日常穿搭的一部分。

這次聯名也不只鎖定手機族，ZO&FRIENDS的夢境世界更一路延伸到旅行用品。CASETiFY Travel系列推出行李箱、Bounce硬殼斜背包與行李吊牌等單品，甚至能加入客製化文字，打造專屬個人的旅行裝備。

另外包含AirPods及AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad保護殼、MacBook保護殼，以及多款MagSafe相容磁吸配件，也都能換上ZO&FRIENDS的夢境風格。

「ZO&FRIENDS:DREAMLAND」系列即日起開放加入優先購買名單，加入名單者可於10月7日上午10:00在CASETiFY台灣官方網站優先購買；正式販售則自10月8日上午10:00起，於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店同步登場。

CASETiFY再度攜手全球熱門IP ZO&FRIENDS推出以夢幻世界、黑白手繪風格為靈感的全新聯名系列。圖／CASETiFY提供

ZO&FRIENDS : DREAMLAND聯名系列進一步延伸至CASETiFY Travel系列，粉絲們可客製專屬的行李箱、Bounce硬殼斜揹包、及行李吊牌等旅行必備單品。圖／CASETiFY提供

ZO&FRIENDS : DREAMLAND聯名系列以黑白素描線條搭配明亮黃色點綴與滿天星光，其中一款印花手機殼更採用珍珠光澤質地，細膩呈現夢幻氛圍。圖／CASETiFY提供

CASETiFY獨家推出多款絨毛吊飾、收納包鑰匙圈，把柔軟療癒的夢幻之境夥伴帶在身邊。圖／CASETiFY提供

聯名系列首推「ZOA 絨毛手機殼」，讓角色從虛擬世界真實來到手中。圖／CASETiFY提供

CASETiFY再度攜手全球熱門IP ZO&FRIENDS推出以夢幻世界、黑白手繪風格為靈感的全新聯名系列。圖／CASETiFY提供