又少一家老味道！新竹北門街「菜根香鍋貼」傳結束營業 饕客不捨

位於新竹市城隍廟商圈周邊、北門街上的知名的在地老字號小吃「菜根香鍋貼」近日傳出已結束營業的消息。消息一出，立刻在各大社群平台與新竹在地社群引起熱議，不少從小吃到大的新竹市民與老饕紛紛表達震驚與不捨，感嘆「回憶少了一味」。

坐落於新竹市北區北門街的「菜根香鍋貼」，因鄰近新竹城隍廟美食圈，多年來以現煎金黃香酥的外皮、飽滿多汁的高麗菜內餡聞名，搭配特製醬料與一碗熱騰騰酸辣湯，成為許多在地新竹人及外地遊客造訪北門街時必吃的小吃名單之一。

有網友前天在threads發文，指打完球原本想去吃菜根香，卻遠遠看到鐵門拉下來，不死心上前問會不會開，沒想到卻得到店家說休息不開了回應。也有網友稱「店家曾說九月底租約到期就結束了」。目前菜根香在Google上的店家資訊已呈現「永久歇業」。

「菜根香鍋貼」已正式結束營業的消息引起不少饕客迴響，許多網友留言感慨「聽到消息真的很錯愕，想到之後吃不到好吃的鍋貼覺得很可惜，希望老闆找到更適合的店面能在永續經營」、「好捨不得，我的最愛欸～從年輕吃到現在的凹嗚嗚」、「前陣子一直想吃，但都貼休假，再看到就要結束營業了」、「噢不，從童年吃到現在」、「最好吃的鍋貼跟酸辣湯」、「新竹平價美食-1。」

另外，位於新竹市中正路，已經營26年的平價日式餐廳「蓋飯屋」，業者無預警在大門與臉書公告，已於今年7月畫下句點，當時就有不少網友留言「在新竹工作將近20年的回憶」、「天啊！好突然啊」。近年新竹舊城區及城隍廟周邊商圈，面臨餐飲市場競爭、經營成本上升及老店接棒等挑戰，不少老字號店家相繼退場。「菜根香鍋貼」歇業後，也讓不少新竹在地民眾再度關注舊城區傳統小吃文化的傳承問題。