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不想當英雄也可以選擇當惡棍？OMEGA聯名007系列首發Spectre海馬腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑色或藍色面盤？OMEGA最新的007聯名海馬潛水300米腕表同時擁抱了英雄與惡棍的雙重魅力。圖／OMEGA提供
黑色或藍色面盤？OMEGA最新的007聯名海馬潛水300米腕表同時擁抱了英雄與惡棍的雙重魅力。圖／OMEGA提供

OMEGA過往與007以及英國演員Daniel Craig合作無數，今日品牌一次發表了6只聯名表款，分別以James Bond和電影中的反派組織惡魔黨Spectre（也稱幽靈黨）為主題，史無前例同時歌頌了英雄與反派角色魅力。

在《007》系列電影中的男主角永遠都是英國情報員James Bond，但形塑他的個人魅力還有無數迷人的反派角色。無論是2021年《生死交戰》的Rami Malek、1977年《海底城》中飾演大鋼牙的Richard Kiel、2012年《空降危機》的Javier Bardem，又或是1989年《殺人執照》的Robert Davi，都因為冷峻、誇張、悲劇性等演出，成為James Bond的鮮明對比。

Spectre全稱為Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion，是一個跨國恐怖組織，從1962年的《第七號情報員》到2021年的《生死交戰》一共在8部正傳電影現身，尤其1963年的《第七號情報員續集》中惡魔黨首領Blofeld抱著白貓的半身形象，更是影史膾炙人口的經典反派之一。

全系列6款均為42毫米表殼、皆搭載8806同軸擒縱大師天文台認證機芯。錶圈涵蓋5級鈦金屬、黑色陶瓷及鉑金刻度拋光陶瓷；也由於本次聯名表款共有正、反雙方，自動盤也依主題分別飾有的代表007的槍膛線或惡魔黨的章魚標誌，同時鉑金-金款式的自動盤標誌並以18K Moonshine™金打造。

面盤依款式將呈現雷射藍色鋁質波浪紋、黑化顆粒紋，或經PVD漸層處理的18K白金槍膛線與章魚圖案。系列包含2款不鏽鋼常規版，以及2組各限量77組的專屬套組，每組內含不鏽鋼與鉑金-金腕表各一。經典警匪港片《無間道》裡的劉建明（劉德華）的經典台詞之一是，「我想做好人」；至於這一次想投身007或是Spectre陣營？你可以自己決定。

以Seamaster 300米為基礎的OMEGA 007聯名表款（210.30.42.20.01.023）的黑色表圈、面盤都具有粗獷風格的磨砂質感。圖／OMEGA提供
以Seamaster 300米為基礎的OMEGA 007聯名表款（210.30.42.20.01.023）的黑色表圈、面盤都具有粗獷風格的磨砂質感。圖／OMEGA提供

OMEGA海馬潛水300米腕表（210.30.42.20.03.004），26萬1,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬潛水300米腕表（210.30.42.20.03.004），26萬1,000元。圖／OMEGA提供

以槍管「螺旋膛線」（rifling）為視角是007系列電影自1962年開始的經典開場，並轉譯成為新款OMEGA Seamaster 300聯名表款透明底蓋的設計紋飾。圖／OMEGA提供
以槍管「螺旋膛線」（rifling）為視角是007系列電影自1962年開始的經典開場，並轉譯成為新款OMEGA Seamaster 300聯名表款透明底蓋的設計紋飾。圖／OMEGA提供

Spectre版本的海馬潛水300米腕表後底蓋有著惡魔黨經典的章魚標示。圖／OMEGA提供
Spectre版本的海馬潛水300米腕表後底蓋有著惡魔黨經典的章魚標示。圖／OMEGA提供

OMEGA海馬系列發表全新六款300米腕表，分別以James Bond、Spectre為主題，並運用8806同軸擒縱大師天文台機芯。圖／OMEGA提供
OMEGA海馬系列發表全新六款300米腕表，分別以James Bond、Spectre為主題，並運用8806同軸擒縱大師天文台機芯。圖／OMEGA提供

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