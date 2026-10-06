獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

位於南投竹山的主題園區「海盜村」，在10月5日無預警發布停業公告，結束7年的營業時光。不過疑似因知名度不足，許多網友留言「我知道這個地方的同時馬上就要結束營業了」、「第一次看到你們的貼文，卻是結束營業」

鄰近南投紫南宮的「海盜村」自2019年7月開幕，園區內設有約三層樓高的實景海盜船，另外還設置歐洲童話小屋、3D彩繪牆、旋轉木馬、氣墊城堡、VR探險飛船等遊樂設施，採「一票玩到底」的消費模式，並提供一泊四食的旅遊方案。在Google map中，海盜村累積約千則評論，平均4.1分。

過去「海盜村」曾吸引不少親子家庭前往，也有許多部落客發布體驗文章，成為大小朋友的青春回憶。隨著停業公告發布，粉絲們紛紛留言「幾年前去過，超喜歡的」、「好難過喔」、「我女兒去好幾次，都玩的很開心耶！」、「我們孩子的最愛」

不過相較於其他大型遊樂園區，許多網友仍不知道「海盜村」，因此也有不少網友表示「第一次看到這個頁面推送居然是結束營業」、「笑死 看到停業才知道有這地方」

南投「海盜村」無預警宣佈停業。圖／擷取自海盜村粉絲頁