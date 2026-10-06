有種生活風格叫米蘭？艾曼紐二世迴廊Prada Galleria 全新揭幕

立基於義大利米蘭的Prada於近日在精品與文化重地、米蘭的艾曼紐二世迴廊揭幕了全新的Prada Galleria。龐大空間橫跨8個樓層不僅串聯起1913年至今的百年歷史，更以極具前衛美學與故事性的空間，帶人潛入Prada各種奇思妙想所帶來的生活風格。

全新擴建的女裝專門店陳列面積翻倍，並運用歷史壁畫與典藏物件點綴空間；男裝店旁引入了米蘭經典糕點品牌Marchesi 1824，以傳統義式咖啡為全世界的旅人打造一方溫暖人情、精緻且具歷史感的米蘭社交熱點。

拾級而上，品牌首個永久常設展Pradasphere在此登場，讓人欣賞一世紀以來的品牌珍貴典藏。位於2樓的沙龍式Studio則提供高度個人化的預約購物服務；而再往上的Appartamento則以18世紀宅邸為靈感，在攝影藝術家Andreas Gursky策展下，讓當代藝術與義大利骨董家具精彩對話，並與迴廊宏偉的馬賽克裝飾兩兩映照。

最高層的Osservatorio Fondazione Prada，則將目光投向未來，聚焦科技、藝術與當代視覺文化的交會。從1913年的起點一路向上延伸至前沿的影像實驗，Prada Galleria不僅呈現品牌歷史，更透過多維度的對話，重新定義時尚與藝術生活的豐富可能。

Prada女裝專門店的陳列面積翻倍，並運用歷史壁畫與典藏物件點綴空間。圖／Prada提供

米蘭的Emanuele II拱廊不僅是米蘭的精品、文化、歷史地標，更是Prada Galleria的所在。圖／Prada提供