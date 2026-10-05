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頂尖跑鞋全面升級 adidas、On、Nike最新話題競速與訓練戰靴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接馬拉松賽事季節，adidas、On、Nike接連推出話題跑鞋新品。圖／品牌提供
迎接馬拉松賽事季節，adidas、On、Nike接連推出話題跑鞋新品。圖／品牌提供

迎接馬拉松賽事季節，運動品牌紛紛推出話題跑鞋新品，以創新科技與獨特設計為跑者應援。

adidas ADIZERO ADIOS PRO 5：超進化登場

adidas ADIZERO冠軍跑鞋家族延續賽場上的破紀錄基因，推出全新ADIZERO ADIOS PRO 5，將競速科技融入新一代PRO跑鞋，從整體結構、輕量化到長距離競賽所需的舒適與穩定性全面進化。

ADIZERO ADIOS PRO 5開發過程中邀請來自肯亞、衣索比亞與美國等超過25位運動員參與實測，其中也包含馬拉松世界紀錄保持者Sabastian Sawe深度參與研發。透過運動員的長期穿著測試、品牌內部性能驗證與獨立生物力學研究，反覆調校鞋款表現，將頂尖跑者的實戰回饋轉化為新一代競賽戰靴。

從推進系統、中底泡棉、鞋面包覆到大底抓地全面調校，單隻鞋重量較前一代減輕約12%，同時實現9%能量回饋提升，並兼顧長距離競速所需的舒適與穩定。外型展現鮮明競速個性，鞋身換上醒目的「疾速赤紅」，搭配極具速度感與識別度的adidas經典三線設計。

On昂跑Cloudmonster 3 Hyper LS：一體成形無縫鞋面

瑞士On昂跑推出Cloudmonster 3 Hyper LS，將革命性LightSpray™科技帶入Cloudmonster家族。一體成形的無縫鞋面結合CloudTec®緩震系統、Helion™ HF 超級泡棉與無內嵌推進板設計，訴求為長跑與節奏跑帶來輕盈貼合、自然回彈且耐久的訓練鞋選擇。

除了超輕量、一體成形的無縫鞋面，無鞋帶結構帶來如第二層肌膚般的貼合感，減少傳統鞋面需要多材質拼接與縫合的複雜結構，讓跑者更少受到多餘結構干擾。鞋身包覆足部，下方保留Cloudmonster家族的CloudTec®雲端模組，輕量鞋面與厚實緩震形成對比，也讓這雙鞋在長距離訓練中，同時兼顧輕快感與完整保護。

Nike Alphafly 4：至今最輕、能量回饋最強的Alphafly系列

Nike為馬拉松跑者打造Alphafly 4跑鞋，Alphafly 4是至今為止最輕、能量回饋最強的Alphafly系列鞋款，從底層設計全面革新，訴求幫助跑者在長距離賽事中維持速度。全新Alphafly 4的能量回饋率較前代提升10%，重量減輕 5%，並搭載全新的Atomknit 鞋面、ZoomX LT泡棉、更新版Air Zoom氣墊、碳纖維Flyplate以及 Fast Shot外底。Alphafly 4將於10月29日起於Nike台北品牌體驗店、Nike士林品牌體驗店、馬拉松世界台北門市及馬拉松世界市府門市發售。

ADIZERO ADIOS PRO 5推出五大核心創新，全面升級競速體驗。圖／adidas提供
ADIZERO ADIOS PRO 5推出五大核心創新，全面升級競速體驗。圖／adidas提供

adidas將競速科技融入新一代PRO跑鞋，推出全新ADIZERO ADIOS PRO 5，7,900元。圖／adidas提供
adidas將競速科技融入新一代PRO跑鞋，推出全新ADIZERO ADIOS PRO 5，7,900元。圖／adidas提供

On將Cloudmonster 3 Hyper LS定位為超級訓練鞋，訴求在長距離訓練中持續提供動能回饋與穩定性能。圖／On提供
On將Cloudmonster 3 Hyper LS定位為超級訓練鞋，訴求在長距離訓練中持續提供動能回饋與穩定性能。圖／On提供

Cloudmonster 3 Hyper LS，一體成形無縫鞋面、無鞋帶結構帶來如第二層肌膚般的貼合感。圖／On提供
Cloudmonster 3 Hyper LS，一體成形無縫鞋面、無鞋帶結構帶來如第二層肌膚般的貼合感。圖／On提供

Cloudmonster 3 Hyper LS，一體成形無縫鞋面、無鞋帶結構帶來如第二層肌膚般的貼合感。圖／On提供
Cloudmonster 3 Hyper LS，一體成形無縫鞋面、無鞋帶結構帶來如第二層肌膚般的貼合感。圖／On提供

Alphafly 4是至今為止最輕、能量回饋最強的Alphafly系列鞋款。圖／nike提供
Alphafly 4是至今為止最輕、能量回饋最強的Alphafly系列鞋款。圖／nike提供

Alphafly 4專為馬拉松跑者打造，幫助跑者在長距離賽事中維持速度。圖／nike提供
Alphafly 4專為馬拉松跑者打造，幫助跑者在長距離賽事中維持速度。圖／nike提供

Nike 訓練 馬拉松

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