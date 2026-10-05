27春夏巴黎時裝周／劉詩詩、秀智、孫千三美賞CELINE 服裝表達真情感

「讓衣服自然而然地完成它們的使命。」在Celine 2027夏季系列發表前夕，品牌創意總監Michael Rider在信中如此寫道。他將本季服裝主題定調為「情緒化的著裝」（emotional dressing），強調在需要時展現沉靜，其餘時刻則盡情享受彼此帶來的能量。Rider冀望透過服飾傳遞沒有牽絆、遠離紛擾的自在感，重拾讓人們愛上時尚的初衷與可能性。

這場備受矚目的2027夏季大秀，選址於巴黎瑪黑區的國家檔案館（Musée des Archives Nationales）庭院舉辦。現場在翠綠的院落中搭建起簡約的白色展館與巨型茅草屋頂，讓賓客緊鄰而坐。在自然與建築交織的氛圍中，展現出不張揚卻深具渲染力的現代法式風情。品牌大使劉詩詩、秀智、孫千、王安宇，以及男星梁家輝均特地出席看秀。

服裝設計深刻體現了Rider「讓真實服裝被自發性地穿著」的理念。大秀由簡約俐落的黑色小禮服開場，隨後登場的是裁切簡緻的西裝外套、皮革夾克，以及隨性的寬鬆的七八分褲與氣球輪廓長褲。設計在精準剪裁與放鬆風格間取得完美平衡，將法式奢華與美式運動風格巧妙結合，例如在白色緞面西裝內搭圖騰T恤，使服飾既具備高級感又兼具日常實穿性。

配件則為整體造型注入出其不意的趣味與視覺張力。最吸睛的莫過於比例誇張的超大號腰帶，繫於外套或長褲上頓時翻轉造型氣場；飾品方面，精緻的珍珠為結構感造型增添浪漫韻味與質感，搭配如哈蜜瓜般巨大的銀色手鐲、層疊長項鍊與圓球耳環。鞋款則選用鮮紅或綠松石色的薄底球鞋、爵士鞋與Tabi涼鞋，搭配大號花朵拼布手袋，完美詮釋精緻與隨性並存的時尚態度。

腰帶在腰間將布料自然收攏抓褶，使長褲在保持立體寬鬆輪廓的同時，呈現出幹練俐落的腰身。圖／Celine提供

夾於手臂下的超大號花朵拼布手袋，為剪裁俐落的造型創造視覺焦點。圖／Celine提供

Celine於巴黎時裝周期間發表2027夏季系列。圖／Celine提供

Celine 2027夏季系列大秀以一套簡約俐落的黑色小禮服揭開序幕。圖／Celine提供

黑色與午夜藍富含光澤感的緞面布料，營造成熟優雅的氛圍。圖／Celine提供

品牌大使劉詩詩出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

誇張比例的超大號腰帶賦予造型大膽且充滿驚喜的態度。圖／Celine提供

梁家輝出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

充滿波西米亞與街頭感的印花哈倫褲，呈現出精緻卻輕鬆自如的氛圍。圖／Celine提供

誇張的肩線卻可以同時以布料的垂墜營造出舒適感。圖／Celine提供

高彩度的鮮豔色產生的對比打破沉悶。圖／Celine提供

秀智出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

Celine於巴黎時裝周期間發表2027夏季系列。圖／Celine提供

品牌大使孫千出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

鵝黃色褪色圍巾風印花直筒洋裝，向Celine傳統的絲巾工藝與品牌歷史致敬。圖／Celine提供

黑色單排扣西裝外套搭配於腳踝收口的放鬆褲款。圖／Celine提供

腰帶的簡單運用為整體造型創造出亮點。圖／Celine提供

藝術感的飄逸印花洋裝。圖／Celine提供

品牌大使王安宇出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供