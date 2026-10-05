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27春夏巴黎時裝周／劉詩詩、秀智、孫千三美賞CELINE 服裝表達真情感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
腰帶在腰間將布料自然收攏抓褶，使長褲在保持立體寬鬆輪廓的同時，呈現出幹練俐落的腰身。圖／Celine提供
腰帶在腰間將布料自然收攏抓褶，使長褲在保持立體寬鬆輪廓的同時，呈現出幹練俐落的腰身。圖／Celine提供

「讓衣服自然而然地完成它們的使命。」在Celine 2027夏季系列發表前夕，品牌創意總監Michael Rider在信中如此寫道。他將本季服裝主題定調為「情緒化的著裝」（emotional dressing），強調在需要時展現沉靜，其餘時刻則盡情享受彼此帶來的能量。Rider冀望透過服飾傳遞沒有牽絆、遠離紛擾的自在感，重拾讓人們愛上時尚的初衷與可能性。

這場備受矚目的2027夏季大秀，選址於巴黎瑪黑區的國家檔案館（Musée des Archives Nationales）庭院舉辦。現場在翠綠的院落中搭建起簡約的白色展館與巨型茅草屋頂，讓賓客緊鄰而坐。在自然與建築交織的氛圍中，展現出不張揚卻深具渲染力的現代法式風情。品牌大使劉詩詩、秀智、孫千、王安宇，以及男星梁家輝均特地出席看秀。

服裝設計深刻體現了Rider「讓真實服裝被自發性地穿著」的理念。大秀由簡約俐落的黑色小禮服開場，隨後登場的是裁切簡緻的西裝外套、皮革夾克，以及隨性的寬鬆的七八分褲與氣球輪廓長褲。設計在精準剪裁與放鬆風格間取得完美平衡，將法式奢華與美式運動風格巧妙結合，例如在白色緞面西裝內搭圖騰T恤，使服飾既具備高級感又兼具日常實穿性。

配件則為整體造型注入出其不意的趣味與視覺張力。最吸睛的莫過於比例誇張的超大號腰帶，繫於外套或長褲上頓時翻轉造型氣場；飾品方面，精緻的珍珠為結構感造型增添浪漫韻味與質感，搭配如哈蜜瓜般巨大的銀色手鐲、層疊長項鍊與圓球耳環。鞋款則選用鮮紅或綠松石色的薄底球鞋、爵士鞋與Tabi涼鞋，搭配大號花朵拼布手袋，完美詮釋精緻與隨性並存的時尚態度。

腰帶在腰間將布料自然收攏抓褶，使長褲在保持立體寬鬆輪廓的同時，呈現出幹練俐落的腰身。圖／Celine提供
腰帶在腰間將布料自然收攏抓褶，使長褲在保持立體寬鬆輪廓的同時，呈現出幹練俐落的腰身。圖／Celine提供

夾於手臂下的超大號花朵拼布手袋，為剪裁俐落的造型創造視覺焦點。圖／Celine提供
夾於手臂下的超大號花朵拼布手袋，為剪裁俐落的造型創造視覺焦點。圖／Celine提供

Celine於巴黎時裝周期間發表2027夏季系列。圖／Celine提供
Celine於巴黎時裝周期間發表2027夏季系列。圖／Celine提供

Celine 2027夏季系列大秀以一套簡約俐落的黑色小禮服揭開序幕。圖／Celine提供
Celine 2027夏季系列大秀以一套簡約俐落的黑色小禮服揭開序幕。圖／Celine提供

黑色與午夜藍富含光澤感的緞面布料，營造成熟優雅的氛圍。圖／Celine提供
黑色與午夜藍富含光澤感的緞面布料，營造成熟優雅的氛圍。圖／Celine提供

品牌大使劉詩詩出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供
品牌大使劉詩詩出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

誇張比例的超大號腰帶賦予造型大膽且充滿驚喜的態度。圖／Celine提供
誇張比例的超大號腰帶賦予造型大膽且充滿驚喜的態度。圖／Celine提供

梁家輝出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供
梁家輝出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

充滿波西米亞與街頭感的印花哈倫褲，呈現出精緻卻輕鬆自如的氛圍。圖／Celine提供
充滿波西米亞與街頭感的印花哈倫褲，呈現出精緻卻輕鬆自如的氛圍。圖／Celine提供

誇張的肩線卻可以同時以布料的垂墜營造出舒適感。圖／Celine提供
誇張的肩線卻可以同時以布料的垂墜營造出舒適感。圖／Celine提供

高彩度的鮮豔色產生的對比打破沉悶。圖／Celine提供
高彩度的鮮豔色產生的對比打破沉悶。圖／Celine提供

秀智出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供
秀智出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

Celine於巴黎時裝周期間發表2027夏季系列。圖／Celine提供
Celine於巴黎時裝周期間發表2027夏季系列。圖／Celine提供

品牌大使孫千出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供
品牌大使孫千出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

鵝黃色褪色圍巾風印花直筒洋裝，向Celine傳統的絲巾工藝與品牌歷史致敬。圖／Celine提供
鵝黃色褪色圍巾風印花直筒洋裝，向Celine傳統的絲巾工藝與品牌歷史致敬。圖／Celine提供

黑色單排扣西裝外套搭配於腳踝收口的放鬆褲款。圖／Celine提供
黑色單排扣西裝外套搭配於腳踝收口的放鬆褲款。圖／Celine提供

腰帶的簡單運用為整體造型創造出亮點。圖／Celine提供
腰帶的簡單運用為整體造型創造出亮點。圖／Celine提供

藝術感的飄逸印花洋裝。圖／Celine提供
藝術感的飄逸印花洋裝。圖／Celine提供

品牌大使王安宇出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供
品牌大使王安宇出席Celine 2027夏季系列大秀。圖／Celine提供

黑色外與裙裝透過相異的布料材質營操出多重層次。圖／Celine提供
黑色外與裙裝透過相異的布料材質營操出多重層次。圖／Celine提供

CELINE 巴黎 秀智

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