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直擊！RICHARD MILLE工坊 25年鑄就垂直整合「金」鍊 改寫奢華新樣貌

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
品牌創意與開發總監Cécile Guenat目前執掌Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊，其家族正是Valgine的創始起源。圖／RICHARD MILLE提供
品牌創意與開發總監Cécile Guenat目前執掌Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊，其家族正是Valgine的創始起源。圖／RICHARD MILLE提供

瑞士鐘表大城日內瓦相比，人煙稀罕的Les Breuleux小鎮即便從鄰近的科技大城洛桑（Lausanne）出發也要近90分鐘車程，然而這質樸的小鎮聚落卻宛如漫威電影中的虛構國度，以高科技構築起一個品牌的血肉、獨樹一格。今年9月，聯合報受邀前往RICHARD MILLE位於此處的Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊（以下簡稱GMV）。為何Rafael Nadal手上表款可在球場上承受強大衝擊？為什麼RM UP-01 Ferrari腕表成功突破物理的障礙之牆？這趟工廠參訪除看見傳承自西元1900年的鐘表史與持續進化，更有只此一家的突破與洞見。

2001年創立的RICHARD MILLE至今不到30年，品牌初創之期已有自己的工廠，然特殊表殼製程的費時讓手表從問世到量產另需一到兩年，這促成品牌在20年間陸續收購多間表廠，至今具完整的垂直整合能力。本次採訪的GMV創立於1900年，原本即是品牌共同創辦人之一Dominique Guenat的自家表廠，2010年之後則專門生產RICHARD MILLE手表，因此踏入GMV也可視為認識RICHARD MILLE表款與「他們」的產地。

擁有CNC自動化車間的GMV，其加工精度可達2至3微米、部分設備並可24小時自動運作。生產後的零件在組裝前並經歷第一次檢測，透過專用放大鏡、高倍光學儀器進行檢驗，工廠同時提供24小時自動監測報告、成為品質的第一道守門員。

通過檢測的零件接下來則邁向預組裝與實際組裝的兩階段，第一階段技師需在主板橋預留孔位中壓入寶石軸承及銷釘，由於主板橋採用堅硬的鈦金屬，技師必須先研讀繁複的說明書才能進行工序，單個組件的組裝甚至達數周之久；第二階段的正式組裝則改採單一技師全權負責，此時技師將使用專用潤滑油與透過色彩標示扭力的扭矩螺絲刀，例如藍色為3號力、紫色為4號力，以防止施力過度導致零件損壞，因此兩階段將可個別針對單一模組或整顆機芯、真實溯源。

也由於RICHARD MILLE提倡表款應該要能每日配戴，品牌並開發出一套獨家檢測標準，是本次參訪最大亮點、也像手表的殘酷舞台。

在R&D前瞻實驗室中，RICHARD MILLE的「納達爾衝擊測試」（Nadal Test），透過自行研發的衝擊機進行200G與500G水平與垂直各20回的衝擊測試，頂級款式像是RM 27-05則可承受10,000G至14,000G之極限抗震；同時表款另將通過擺錘重力打擊、自由落體兩項測試，前者將針對表殼的三方位進行重力敲擊，後者則包含正面跌落與針對最脆弱表冠護殼的堅固度摔落測試，每道檢測都將讓真正喜愛手表之人感到不忍，但也像將一名青澀少年（表款）直接送上海軍陸戰隊的天堂之路，能成功結業？自然淬煉出非一般堅忍不拔。

這也解釋了，為什麼Rafael Nadal可以配戴最輕巧（且）複雜的腕表在網球場上激烈揮拍數小時後，表款機芯仍能如常運作。RICHARD MILLE的表款也以此為號召，其擁有者可實際配戴表款在日常或各種極限運動中，即便是陀飛輪、追針計時碼表等複雜功能也可承受非一般的重力加速度與衝擊，藝高人膽大。

值得一提的是，為延續高級製表薪火，RICHARD MILLE採雙軌學徒培育體系，讓學徒一周裡1天在鐘表學校學習、4天則在工廠工作，至少3年的培育期結束後再由資深技師評斷是否合格成為正式員工，錄取率約20人取一，加上工廠每年開發約10款新設計，猶如為技師同時帶來了挑戰與成就感，也像RICHARD MILLE這「年僅」25歲的年輕品牌改寫了當代奢華鐘表樣貌，在歷經高壓與高強度淬鍊後，點石成金。

RICHARD MILLE除高性能能的運動風款式，另有像是RM 74-02自動上鍊陀飛輪的複雜珠寶女表。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE除高性能能的運動風款式，另有像是RM 74-02自動上鍊陀飛輪的複雜珠寶女表。圖／RICHARD MILLE提供

僅1.75毫米的RICHARD MILLE RM Up-01 Ferrari腕表，超越了物理與想像力的邊界。圖／RICHARD MILLE提供
僅1.75毫米的RICHARD MILLE RM Up-01 Ferrari腕表，超越了物理與想像力的邊界。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE除自行生產機芯零件，特殊材質表殼的生產、檢測亦不假他人之手。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE除自行生產機芯零件，特殊材質表殼的生產、檢測亦不假他人之手。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE開發的「納達爾測試」同時也及日常、複雜功能、女款等十數個型號，符合創辦人Richard Mille先生認為手表應能在日常靜態、激烈運動等不同場合實際配戴的主張。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE開發的「納達爾測試」同時也及日常、複雜功能、女款等十數個型號，符合創辦人Richard Mille先生認為手表應能在日常靜態、激烈運動等不同場合實際配戴的主張。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE擁有從設計、研發、生產的垂直整合能力，是經歷25年的積累而成。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE擁有從設計、研發、生產的垂直整合能力，是經歷25年的積累而成。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE目前採雙軌學徒制，讓產學無縫接軌並培育下一世代的製表新血。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE目前採雙軌學徒制，讓產學無縫接軌並培育下一世代的製表新血。圖／RICHARD MILLE提供

Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊分為表殼、機芯、研發、實驗室與創作五大核心部門。圖／RICHARD MILLE提供
Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊分為表殼、機芯、研發、實驗室與創作五大核心部門。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE機芯共分為預組裝、實際組裝兩階段；第一階段是由單一技師負責特定模組的組裝，第二階段則是整顆機芯皆由同一技師負責，因此兩階段可個別針對單一模組或整顆機芯、真實溯源。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE機芯共分為預組裝、實際組裝兩階段；第一階段是由單一技師負責特定模組的組裝，第二階段則是整顆機芯皆由同一技師負責，因此兩階段可個別針對單一模組或整顆機芯、真實溯源。圖／RICHARD MILLE提供

Rafael Nadal不僅寫下職業網球傳奇，同樣見證歷史的更有他手上高抗震的RICHARD MILLE系列表款。圖／RICHARD MILLE提供
Rafael Nadal不僅寫下職業網球傳奇，同樣見證歷史的更有他手上高抗震的RICHARD MILLE系列表款。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE旗下的Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊位於人煙稀罕的Les Breuleux小鎮，遺世獨立。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE旗下的Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊位於人煙稀罕的Les Breuleux小鎮，遺世獨立。圖／RICHARD MILLE提供

所有RICHARD MILLE表款都將通過耐久度的多重測試。圖／RICHARD MILLE提供
所有RICHARD MILLE表款都將通過耐久度的多重測試。圖／RICHARD MILLE提供

在R&D前瞻實驗室中，RICHARD MILLE的表款將通過擺錘的自由落下重力敲擊，宛如手表性能的殘酷舞台。圖／RICHARD MILLE提供
在R&D前瞻實驗室中，RICHARD MILLE的表款將通過擺錘的自由落下重力敲擊，宛如手表性能的殘酷舞台。圖／RICHARD MILLE提供

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