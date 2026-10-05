直擊！RICHARD MILLE工坊 25年鑄就垂直整合「金」鍊 改寫奢華新樣貌
與瑞士鐘表大城日內瓦相比，人煙稀罕的Les Breuleux小鎮即便從鄰近的科技大城洛桑（Lausanne）出發也要近90分鐘車程，然而這質樸的小鎮聚落卻宛如漫威電影中的虛構國度，以高科技構築起一個品牌的血肉、獨樹一格。今年9月，聯合報受邀前往RICHARD MILLE位於此處的Guenat S.A. Montres Valgine製表工坊（以下簡稱GMV）。為何Rafael Nadal手上表款可在球場上承受強大衝擊？為什麼RM UP-01 Ferrari腕表成功突破物理的障礙之牆？這趟工廠參訪除看見傳承自西元1900年的鐘表史與持續進化，更有只此一家的突破與洞見。
2001年創立的RICHARD MILLE至今不到30年，品牌初創之期已有自己的工廠，然特殊表殼製程的費時讓手表從問世到量產另需一到兩年，這促成品牌在20年間陸續收購多間表廠，至今具完整的垂直整合能力。本次採訪的GMV創立於1900年，原本即是品牌共同創辦人之一Dominique Guenat的自家表廠，2010年之後則專門生產RICHARD MILLE手表，因此踏入GMV也可視為認識RICHARD MILLE表款與「他們」的產地。
擁有CNC自動化車間的GMV，其加工精度可達2至3微米、部分設備並可24小時自動運作。生產後的零件在組裝前並經歷第一次檢測，透過專用放大鏡、高倍光學儀器進行檢驗，工廠同時提供24小時自動監測報告、成為品質的第一道守門員。
通過檢測的零件接下來則邁向預組裝與實際組裝的兩階段，第一階段技師需在主板橋預留孔位中壓入寶石軸承及銷釘，由於主板橋採用堅硬的鈦金屬，技師必須先研讀繁複的說明書才能進行工序，單個組件的組裝甚至達數周之久；第二階段的正式組裝則改採單一技師全權負責，此時技師將使用專用潤滑油與透過色彩標示扭力的扭矩螺絲刀，例如藍色為3號力、紫色為4號力，以防止施力過度導致零件損壞，因此兩階段將可個別針對單一模組或整顆機芯、真實溯源。
也由於RICHARD MILLE提倡表款應該要能每日配戴，品牌並開發出一套獨家檢測標準，是本次參訪最大亮點、也像手表的殘酷舞台。
在R&D前瞻實驗室中，RICHARD MILLE的「納達爾衝擊測試」（Nadal Test），透過自行研發的衝擊機進行200G與500G水平與垂直各20回的衝擊測試，頂級款式像是RM 27-05則可承受10,000G至14,000G之極限抗震；同時表款另將通過擺錘重力打擊、自由落體兩項測試，前者將針對表殼的三方位進行重力敲擊，後者則包含正面跌落與針對最脆弱表冠護殼的堅固度摔落測試，每道檢測都將讓真正喜愛手表之人感到不忍，但也像將一名青澀少年（表款）直接送上海軍陸戰隊的天堂之路，能成功結業？自然淬煉出非一般堅忍不拔。
這也解釋了，為什麼Rafael Nadal可以配戴最輕巧（且）複雜的腕表在網球場上激烈揮拍數小時後，表款機芯仍能如常運作。RICHARD MILLE的表款也以此為號召，其擁有者可實際配戴表款在日常或各種極限運動中，即便是陀飛輪、追針計時碼表等複雜功能也可承受非一般的重力加速度與衝擊，藝高人膽大。
值得一提的是，為延續高級製表薪火，RICHARD MILLE採雙軌學徒培育體系，讓學徒一周裡1天在鐘表學校學習、4天則在工廠工作，至少3年的培育期結束後再由資深技師評斷是否合格成為正式員工，錄取率約20人取一，加上工廠每年開發約10款新設計，猶如為技師同時帶來了挑戰與成就感，也像RICHARD MILLE這「年僅」25歲的年輕品牌改寫了當代奢華鐘表樣貌，在歷經高壓與高強度淬鍊後，點石成金。
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