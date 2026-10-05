27春夏巴黎時裝周／蔡徐坤、IVE站台 Valentino極繁奢華「反圖書館」

在巴黎時裝週期間，范倫鐵諾（Valentino）於巴黎拉丁區著名的聖熱內維耶圖書館（Bibliothèque Sainte-Geneviève）舉行。大秀於19世紀閱覽室的鐵製拱頂座位區發表2027春夏系列，並邀請賓客攜帶一本書前來捐贈。包括品牌大使Freen Sarocha 、道枝駿佑、韓國演員高賢廷、中國大陸男星蔡徐坤等都出席看秀。隨著歌手特洛伊希文（Troye Sivan）配樂的播放，嚴肅的學術殿堂頓時轉化為充滿青春活力與浪漫氣息的時尚舞台。

創意總監Alessandro Michele本季以「反圖書館」（Antibiblioteca）為創作主題，靈感源自學者納西姆塔雷伯（Nassim Taleb）在《黑天鵝》中引用的義大利學者安伯托艾可（Umberto Eco）私人藏書故事。艾可擁有多達三萬冊藏書，其中大多尚未閱讀；塔雷伯指出，未讀之書並非炫耀學識的紀念碑，而是代表未知的無限潛能。米開勒將此概念延伸至時尚，並融入日本「積讀」（tsundoku）習俗與哲學家阿岡本（Giorgio Agamben）的「潛能」思想，強調服裝即使未被實質穿著、甚至僅在秀場現身一次，依然如架上未翻閱的新書般，拓展了人們對生活的想像邊界。

大秀展示的80套造型，宛如一座具象化的視覺「反圖書館」，深刻印證了此一主題。Alessandro Michele將極繁主義發揮得淋漓盡致，開場以珠寶色調的綢緞胸衣搭配皺褶、蕾絲或羽毛飾邊的及膝裙，展現出鮮明的撞色效果。經典的桃粉色無肩帶禮服結合雕塑般的立體花結裙擺，呈現強烈的視覺衝擊；80年代寬肩西裝外套則大膽混搭蕾絲單車短褲。男裝亦將雙排扣外套錯位扣合，配上寫有「Villain Teen」字樣的棒球帽。這些打破常規的搭配，證明服裝超越了實用功能，成為儲存想像力的寶庫。

配件設計更是整場大秀的靈魂亮點。米開勒展現其對珠寶首飾的狂熱，模特兒胸前層層堆疊著極致奢華的項鍊，將珍珠、彩鑽心形墜飾與超大琥珀風格珠鍊錯落搭配。足下則踩著刺繡亮片高筒靴或金屬鞋尖款式，並輔以歌劇長手套、戲劇化帽飾與巨型太陽眼鏡。這些絢麗至極的配件，不僅躍升為造型的主角，更為這座「時尚反圖書館」增添了無可比擬的戲劇張力。

男星Alexander Skarsgard出席Valentino 2027春夏系列大秀。圖／范倫鐵諾提供

好萊塢女星Naomi Watts出席Valentino 2027春夏系列大秀。圖／范倫鐵諾提供

道枝駿佑出席Valentino 2027春夏系列大秀。圖／范倫鐵諾提供

蔡徐坤出席Valentino 2027春夏系列大秀。圖／范倫鐵諾提供

Valentino創意總監Alessandro Michele。圖／范倫鐵諾提供

Valentino於巴黎聖熱內維耶圖書館舉行2027春夏系列大秀。圖／范倫鐵諾提供

華麗的寶石綠色外套搭配廓形框張的桃紅色長裙，並以設計繁複的腰封為視覺焦點。圖／范倫鐵諾提供

撞色的搭配與X型交叉綁帶上衣都是本季常見的重要元素。圖／范倫鐵諾提供

如宮廷禮服般華麗的刺繡外搭，搭配校園風的棒球帽和寬鬆的打折長褲。圖／范倫鐵諾提供

合身的華麗桃紅色禮服，裙擺後側裝飾巨大摺襉。

Valentino於巴黎聖熱內維耶圖書館舉行2027春夏系列大秀。圖／范倫鐵諾提供

打摺寬褲是本季男裝的重要單品，搭配的開襟針織衫也收進褲頭，強調出高腰線輪廓。圖／范倫鐵諾提供

鴕鳥毛裝飾常常出現在本季服裝的裙擺、衣領、與袖口。圖／范倫鐵諾提供

珠寶色調的馬甲搭配撞色的蕾絲及膝裙。圖／范倫鐵諾提供

草綠色的寬鬆外套與亮紫色的七分褲因為天藍色的棒球帽搭配出微妙得平衡。圖／范倫鐵諾提供

搭配巨大蝴蝶結的膚色蕾絲禮服在腹部挖空。圖／范倫鐵諾提供

Valentino於巴黎聖熱內維耶圖書館舉行2027春夏系列大秀。圖／范倫鐵諾提供