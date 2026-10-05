27春夏巴黎時裝周／蔡徐坤、IVE站台 Valentino極繁奢華「反圖書館」
在巴黎時裝週期間，范倫鐵諾（Valentino）於巴黎拉丁區著名的聖熱內維耶圖書館（Bibliothèque Sainte-Geneviève）舉行。大秀於19世紀閱覽室的鐵製拱頂座位區發表2027春夏系列，並邀請賓客攜帶一本書前來捐贈。包括品牌大使Freen Sarocha 、道枝駿佑、韓國演員高賢廷、中國大陸男星蔡徐坤等都出席看秀。隨著歌手特洛伊希文（Troye Sivan）配樂的播放，嚴肅的學術殿堂頓時轉化為充滿青春活力與浪漫氣息的時尚舞台。
創意總監Alessandro Michele本季以「反圖書館」（Antibiblioteca）為創作主題，靈感源自學者納西姆塔雷伯（Nassim Taleb）在《黑天鵝》中引用的義大利學者安伯托艾可（Umberto Eco）私人藏書故事。艾可擁有多達三萬冊藏書，其中大多尚未閱讀；塔雷伯指出，未讀之書並非炫耀學識的紀念碑，而是代表未知的無限潛能。米開勒將此概念延伸至時尚，並融入日本「積讀」（tsundoku）習俗與哲學家阿岡本（Giorgio Agamben）的「潛能」思想，強調服裝即使未被實質穿著、甚至僅在秀場現身一次，依然如架上未翻閱的新書般，拓展了人們對生活的想像邊界。
大秀展示的80套造型，宛如一座具象化的視覺「反圖書館」，深刻印證了此一主題。Alessandro Michele將極繁主義發揮得淋漓盡致，開場以珠寶色調的綢緞胸衣搭配皺褶、蕾絲或羽毛飾邊的及膝裙，展現出鮮明的撞色效果。經典的桃粉色無肩帶禮服結合雕塑般的立體花結裙擺，呈現強烈的視覺衝擊；80年代寬肩西裝外套則大膽混搭蕾絲單車短褲。男裝亦將雙排扣外套錯位扣合，配上寫有「Villain Teen」字樣的棒球帽。這些打破常規的搭配，證明服裝超越了實用功能，成為儲存想像力的寶庫。
配件設計更是整場大秀的靈魂亮點。米開勒展現其對珠寶首飾的狂熱，模特兒胸前層層堆疊著極致奢華的項鍊，將珍珠、彩鑽心形墜飾與超大琥珀風格珠鍊錯落搭配。足下則踩著刺繡亮片高筒靴或金屬鞋尖款式，並輔以歌劇長手套、戲劇化帽飾與巨型太陽眼鏡。這些絢麗至極的配件，不僅躍升為造型的主角，更為這座「時尚反圖書館」增添了無可比擬的戲劇張力。
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