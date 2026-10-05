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每日現場開放10位！東京炸豬排名店「成蔵」正式登台　招牌千層豬必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自日本的「成蔵」將於10月6日正式登台。圖／成蔵提供
來自日本的「成蔵」將於10月6日正式登台。圖／成蔵提供

長年位居日本美食網Tabelog豬排類冠軍的東京米其林必比登推薦名店「成蔵（とんかつ 成蔵）」，將於10月6日正式進駐台北大安區。店內將以招牌的「粉雪低溫炸藝」，搭配不同豬肉部位，提供「5品炸豬排套餐」與「6品炸豬排套餐」，為饕客帶來全新的豬排體驗。

被網友譽為「人生必吃豬排」的「成蔵」由三谷成蔵創立，標榜突破過往炸豬排的刻板印象，選用特製低糖麵包粉，以獨門低溫炸藝緩緩熟成，使麵衣呈現如初雪般輕盈純淨的質地，入口酥脆卻不顯油膩。此外，成蔵也運用「靜置熟成」的手法，將豬排起鍋後靜置，利用餘溫使中心溫和熟成，完整保留豐沛肉汁，呈現柔嫩多汁的細緻口感。

作為店內關鍵食材，成蔵台北店選用台灣「究好豬」作為食材主角。對於三谷成蔵而言，究好豬的肉質細緻、風味純淨，並具有均衡的油脂，而且能拆解出不同部位，結合獨家低溫炸技，更能放大各個部位的肉質特色。

成蔵台北店由擁有 25年廚藝資歷的料理長劉建新（Kent）坐鎮，於板前現場逐道呈獻，共規劃「5品炸豬排套餐」與「6品炸豬排套餐」，各為980元、1,580元。其中5品套餐能夠品嚐到里肌肉、腰內肉、肩卷芯、松阪、眼鏡肉等5種部位，同時還穿插野菜盛、一品料理等品項；6品套餐則增加招牌的「千層豬」，並額外提供海鮮盤與玉米冷製蒸蛋、味噌章魚與冰淇淋甜點，總項達16品，更顯豐富。

作為成蔵的獨家明星品項，「千層豬」以手工削切方式，將豬肉薄片層層堆疊，呈現柔嫩與多汁口感，適合先品嚐原味，再搭配豬排醬享用。至於「腰內肉」肉質細緻柔嫩，脂肪含量相對低，搭配少量礦鹽，更可感受自然甜味與肉質鮮美。「里肌肉」具有豐潤肉汁與脂香，可搭配柑橘醋平衡整體風味。取自豬頸部位的「松阪」油脂鮮明並具有脆度與彈性，推薦搭配山葵成，展現層次口感與滋味。

成蔵台北店將於10月6日正式開幕，開幕後訂位席次採用inline線上預約制，於每日中午12:00開放未來30日內之席次。另外，台北店於10月9日起，每日11:00餐期將開放現場候位，每日限量10位，於當日10:00開始進行現場登記，每人至多登記2席，額滿為止。此外，成蔵攜手國泰世華銀行，每月13日 15:00起於「國泰世華饗美食／專屬訂位by inline」專區，開放全卡友預訂次月指定餐期。

成蔵台灣料理長劉建新（左二）、創辦人三谷成蔵（右二）。
成蔵台灣料理長劉建新（左二）、創辦人三谷成蔵（右二）。

玉米冷製蒸蛋。圖／成蔵提供
玉米冷製蒸蛋。圖／成蔵提供

「成蔵」規劃有吧台席次，能進距離欣賞職人手藝。圖／成蔵提供
「成蔵」規劃有吧台席次，能進距離欣賞職人手藝。圖／成蔵提供

招牌「千層肉」。圖／成蔵提供
招牌「千層肉」。圖／成蔵提供

成蔵標榜採用「粉雪低溫炸藝」，帶來獨特的細緻口感。圖／成蔵提供
成蔵標榜採用「粉雪低溫炸藝」，帶來獨特的細緻口感。圖／成蔵提供

松阪。圖／成蔵提供
松阪。圖／成蔵提供

腰內肉。圖／成蔵提供
腰內肉。圖／成蔵提供

透過靜置熟成的方式，能夠完整呈現柔嫩多汁的口感。圖／成蔵提供
透過靜置熟成的方式，能夠完整呈現柔嫩多汁的口感。圖／成蔵提供

東京 必比登 套餐 豬肉

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