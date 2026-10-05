全家三麗鷗曬黑系周邊登場 Hello Kitty小麥肌造型萌翻近40款超想全收

三麗鷗人氣角色換上「曬黑系」造型也太萌！全家便利商店「全家刷就購」即日起推出全新三麗鷗授權周邊，集結Hello Kitty、大耳狗、酷洛米等人氣角色，推出近40款商品，從小麥肌角色、俏皮墨鏡，到豹紋與粉嫩花卉元素，通通融入生活用品與外出小物，讓粉絲把滿滿度假感帶回家。

本次最吸睛的就是Hello Kitty「曬黑系巨無霸冰霸杯」，以曬黑造型搭配俏皮角色設計，900ml大容量相當適合夏日外出使用，並配有可拆式密封上蓋，售價279元。另外還有「曬黑巨無霸造型登山扣盲盒」，將曬黑系角色做成可愛吊飾，搭配墊片設計，可掛在隨身提袋上，售價119元；「曬黑系造型原子筆」則以立體角色搭配粉嫩4色筆身，4入組售價109元，放在辦公桌上也能增添療癒感。

除了經典曬黑系列，全家這次也加入多款實用生活小物。其中首賣的「眼部涼感貼片」推出Hello Kitty、大耳狗、酷洛米3款造型，獨立包裝設計，每盒5片售價129元，適合長時間使用電腦的上班族。另一款首賣商品「水晶絨豹紋地墊－大臉款」售價99元，結合親膚觸感與防滑底部，將三麗鷗角色融入居家空間。

此外，系列商品還包括曬黑大臉晴雨傘、馬克杯、造型卡套、風琴包、保溫保冷袋、不鏽鋼餐具組及花卉隨行保溫杯等，從通勤、外出到居家生活都能找到可愛小物。

「全家刷就購」活動即日起至11月1日止，全台全家便利商店皆可購買，只要出示商品條碼至櫃台結帳，再由店員協助選擇指定到貨日，領取預購小白單即可完成預購。會員也可透過「全家行動購」APP下單，進入「商品分類＞本月主打＞限量授權周邊」選購。三麗鷗粉絲想收藏這波超萌「曬黑系」周邊，可得趕快手刀入手。

灰燼款雙袋組，絨布吊飾包可收納單杯提袋，也可當零錢包、吊飾；矽膠杯套可水洗不怕髒。記者黃筱晴／攝影

曬黑系巨無霸造型登山扣盲盒，還可當成手機吊飾。記者黃筱晴／攝影

21吋晴雨兩用傘-曬黑大臉款，粉嫩小麥色展現另類甜美風格。記者黃筱晴／攝影

曬黑馬克杯11oz，大頭墨鏡搭配亮黃色內層超吸睛，人體工學舒適曲線握把，單手拿不費力。記者黃筱晴／攝影

附手提繩、彈蓋設計一按即開，超適合當小朋友水壺。記者黃筱晴／攝影

風琴包，大開口、大容量，重量超輕，適合隨時收在包包內當購物包。記者黃筱晴／攝影

眼部涼感貼片，每天用眼過度族群必備。記者黃筱晴／攝影

曬黑系造型原子筆，超人氣角色一次收藏。記者黃筱晴／攝影

曬黑系巨無霸冰霸杯900ml、造型卡套，小麥膚色Hello Kitty超有型。記者黃筱晴／攝影

不鏽鋼餐具組，內含湯匙、叉子、筷子，餐具袋還可分隔收納超方便。圖／全家便利商店提供