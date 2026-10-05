達美樂「火山披薩」送科學麵口感再升級！還能抽「聯名潮衣」

達美樂首度攜手國民零食「科學麵」，將經典火山系列披薩與科學麵創意結合。10月25日前，凡購買指定火山披薩方案，就能免費獲得「科學麵原味 Mini包」，自由搭配出全新風味。同時參與社群活動，還有機會獲得「達美樂×科學麵跨界潮衣」，只送不賣。

已經多次展現創意口味的達美樂火山披薩，本次攜手經典「科學麵」，讓熱騰騰的濃郁起司碰上鹹香麵體，帶來全新的創意滋味，尤其推薦將科學麵灑進起司火山，浸潤5秒後，再用披薩沾起一同入口，一次擁有濃、香、脆的多層次口感。

即日起至10月25日止，凡購買起司火山大披薩、選購「精選口味火山披薩買1送1」優惠，或以「3 個經典系列大披薩 799 元」加價升級起司火山，皆能免費加贈2包「科學麵原味 Mini 包」，送完為止。活動期間凡至達美樂粉參與社群任務，分享創意吃法，就有機會抽中只送不賣的限量「達美樂×科學麵跨界潮衣」。

達美樂攜手科學麵，購買指定方案就能獲贈「科學麵原味 Mini包」。圖／達美樂提供