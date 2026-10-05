2026台中國際花毯節攜手三麗鷗打造「甜點王國」七大主題展區夢幻登場

2026台中國際花毯節將於10月31日至11月22日盛大登場，橫跨4個周末假日，每日上午8:30至下午4:30在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛展出。今年適逢花毯節15周年，台中市觀旅局預期，人潮有望突破400萬人次新高，持續帶動台中觀光與地方經濟。

今年活動與三麗鷗合作、以「甜點王國」為主題，邀集Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓七位三麗鷗明星，打造七大主題展區，營造充滿想像力的夢幻國度，邀請全國遊客走進花海與甜點交織的奇幻世界。

觀旅局指出，今年「甜點王國」主題呼應台中豐富的糕餅飲食文化，市府近年透過「台中國際糕豐會」、「台中市十大伴手禮」等活動，持續推廣在地糕餅特色，讓屬於台中的味道成為城市文化的一部分。

觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節結合台中深厚的糕餅文化、花藝設計與互動體驗，以更具想像力的方式，將甜點化為花卉景觀與主題造景，將明星特色與甜點意象融入花卉景觀，呈現各具特色的夢幻場景。

從紫色花海與甜甜圈交織的「糖衣花園」、暖黃色花毯環繞的「聖代樂園」，到草莓、棉花糖、冰淇淋等甜點元素，描繪繽紛多樣的甜點世界。

觀旅局指出，花毯節近年持續創造亮眼觀光效益，2025年累計近400萬人次，帶動超過92億元觀光產值，創下歷屆新高。

今年適逢花毯節15周年，結合三麗鷗明星、甜點文化與花卉藝術，延續花毯節兼具藝術、文化與觀光的特色，讓花卉不只是景觀，更成為城市文化與地方故事的創作媒介。預期將再掀賞花熱潮，有望突破400萬人次大關，持續帶動台中觀光與地方經濟。

活動官方網站同步上線，提供最新活動消息、展區介紹及交通資訊，邀請市民及全國遊客提前規劃行程，一同走進「甜點王國」，共同迎接15周年的璀璨綻放。