快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

2026台中國際花毯節攜手三麗鷗打造「甜點王國」七大主題展區夢幻登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2026台中國際花毯節_主視覺正式亮相。台中市政府觀光旅遊局／提供
2026台中國際花毯節_主視覺正式亮相。台中市政府觀光旅遊局／提供

2026台中國際花毯節將於10月31日至11月22日盛大登場，橫跨4個周末假日，每日上午8:30至下午4:30在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛展出。今年適逢花毯節15周年，台中市觀旅局預期，人潮有望突破400萬人次新高，持續帶動台中觀光與地方經濟。

今年活動與三麗鷗合作、以「甜點王國」為主題，邀集Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓七位三麗鷗明星，打造七大主題展區，營造充滿想像力的夢幻國度，邀請全國遊客走進花海與甜點交織的奇幻世界。

觀旅局指出，今年「甜點王國」主題呼應台中豐富的糕餅飲食文化，市府近年透過「台中國際糕豐會」、「台中市十大伴手禮」等活動，持續推廣在地糕餅特色，讓屬於台中的味道成為城市文化的一部分。

觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節結合台中深厚的糕餅文化、花藝設計與互動體驗，以更具想像力的方式，將甜點化為花卉景觀與主題造景，將明星特色與甜點意象融入花卉景觀，呈現各具特色的夢幻場景。

從紫色花海與甜甜圈交織的「糖衣花園」、暖黃色花毯環繞的「聖代樂園」，到草莓、棉花糖、冰淇淋等甜點元素，描繪繽紛多樣的甜點世界。

觀旅局指出，花毯節近年持續創造亮眼觀光效益，2025年累計近400萬人次，帶動超過92億元觀光產值，創下歷屆新高。

今年適逢花毯節15周年，結合三麗鷗明星、甜點文化與花卉藝術，延續花毯節兼具藝術、文化與觀光的特色，讓花卉不只是景觀，更成為城市文化與地方故事的創作媒介。預期將再掀賞花熱潮，有望突破400萬人次大關，持續帶動台中觀光與地方經濟。

活動官方網站同步上線，提供最新活動消息、展區介紹及交通資訊，邀請市民及全國遊客提前規劃行程，一同走進「甜點王國」，共同迎接15周年的璀璨綻放。

甜點 台中 Hello Kitty

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中國際花毯節15周年 匯集三麗鷗明星打造七大夢幻展區

2026高雄市旅行公會冬季國際旅展 今日開幕

2026新屋魚米之鄉馬拉松近萬名跑者勇敢開跑 美景、美食補給展現桃園運動城市魅力

2026台灣文化日 全台獨立書店串聯文化行動

相關新聞

東北季風報到今雨最大 宜花大台北午後南部山區大雨 周三低溫20度以下

今天起東北季風報到，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，這波東北季風影響到周三，今天是本周雨最大的一天，宜、花及大台北局部大雨，北部山區及午後南部山區有較大雨勢。今天北、宜、花氣溫下降，高溫約28度。周三清晨是本周溫度最低的一天，北部空曠及近山區可能20度以下。

3颱共存！諾洛今早跨境成中颱、輕颱小熊同時出現 對台影響曝光

目前西北太平洋除了彩雲颱風，中央氣象署115年10月05日10時25分發布，又增諾洛及小熊，但3颱風距離台灣遙遠，對台灣天氣都沒有直接影響。

今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

東北季風增強，北部和東半部要變天轉雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。

文湖線月台塞爆 北捷：列車偵測障礙物警訊有異

台北捷運文湖線今早發生列車異常狀況，影響到尖峰時間上班上學民眾通勤，不少民眾拍下擠在月台層的照片上傳網路，直呼即將遲到。北捷說，列車偵測到障礙物警訊，行控中心已派列車，班距調整當中。

影／乖乖工會批「2年不資遣」是話術 憂搬廠後員工被迫離職

乖乖工會、桃園市產業總工會今天上午前往勞動部，舉行「揭開三地集團話術與破壞工人手段！工會提薪被罵閉嘴！」記者會，針對乖乖中壢廠土地出售及後續搬遷安排提出質疑。工會表示，員工事前未獲充分告知，甚至是在新聞曝光後才得知土地已出售，擔心未來搬遷後工作地點、內容及勞動環境改變，影響員工工作權。

7-8月期統一發票千萬元特別獎開出17張 幸運得主是你嗎？

115年7-8月期統一發票上月底開獎，財政部賦稅署統計，本期1000萬元特別獎共開出17張，200萬元獎則開出11張，提醒中獎人於10月6日至116年1月5日的領獎期間，攜帶身分證及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。