拉拉熊、角落小伙伴吊飾收納包必收！全聯5款療癒小物最低99元帶回家

喜歡拉拉熊、角落小夥伴的粉絲快衝全聯！全聯日用品積分樂首度攜手「San-X Universe」，集結拉拉熊、趴趴熊、角落小夥伴等人氣角色，推出5款兼具實用與收藏價值的居家、外出限定好物，從毛毛玩偶吊飾收納包、保溫保冷袋、自動開合傘，到玩偶變形抱頸枕及暖暖披肩毯，包辦日常收納、通勤、旅行與居家保暖需求，最低只要99元就能加價換購。

活動即日起至12月31日登場，於全聯、大全聯實體門市持福利卡購買日用品，單筆每滿100元即可獲得1積分，集滿2積分起即可加價換購San-X Universe限定商品，換購期限至2027年1月7日止。

本檔首推「毛毛玩偶吊飾收納包」，採用柔軟毛絨材質，小巧容量可收納零錢、鑰匙及耳機等隨身小物，也能吊掛在包包或行李上，兼具收納與造型配件功能。共推出拉拉熊、趴趴熊、角落小夥伴蜥蜴、兔子夏波及靴下貓5款隨機角色，6積分加99元、2積分加129元即可換購。

外出族必收的還有「萌萌保溫保冷袋」，可放入便當、飲料及零食，推出拉拉熊與角落小夥伴蜥蜴2款，6積分加189元、2積分加229元；「自動開合傘」則採一鍵開合設計，單手就能操作，拉拉熊與角落小夥伴款各有特色，6積分加249元、2積分加299元。

喜歡旅行或需要午休放鬆的粉絲，可選擇「玩偶變形抱頸枕」，採親膚布料搭配泡沫粒子填充，可變換頸枕、抱枕等不同使用方式，推出拉拉熊與趴趴熊2款，6積分加279元、2積分加319元。迎接秋冬則有「暖暖披肩毯」，兩用設計可披在身上，也能攤開當作小毯，推出拉拉熊與角落小夥伴企鵝款，6積分加299元、2積分加349元。5款商品涵蓋不同生活情境，讓人氣角色陪伴粉絲每一天。

除了San-X Universe積分換購，全聯、大全聯10月也同步推出「全聯生活節」，指定日用品、功能性保健品及寵物用品祭出買1送1、第2件5折等優惠。其中，全聯即日起至10月26日每週六、日、一（10月10日除外），持福利卡至實體門市購買指定類別商品，單筆每滿1,000元現折100元；大全聯則於10月17日至10月19日推出滿1,000元贈100元現金抵用券活動。

生活用品方面，全聯、大全聯即日起至10月15日推出IngreLux髮之鑰健髮系列買1送1，5款洗髮精任選、可混搭，平均每瓶249.5元；強韌活絡健髮精華也享買1送1，每組989元。此外，舒酸定專業抗敏修護琺瑯質牙膏任2件349元，高露潔全效牙齦護理超值組特價328元，從頭皮到口腔清潔都能趁優惠補貨。

換季保健補給也有不少選擇，Move Free益節薑黃＋羅望精萃迷你錠30錠，每盒999元買1送1；百醫生技水解膠原胜肽粉每盒880元，同樣買1送1。毛孩用品則有HEROMAMA益生菌高纖蔬肉凍乾丁任2包218元，以及臭味滾植物萃取除臭抑菌噴霧特價229元。大全聯另推出ParkCat無敵貓糧第2件5折，科技養貓族也可留意DORO多柔全景自動貓砂機特價9,280元，即日起至12月30日購買再享0元加購指定貓砂6包。

換季健康補給趁這波，人氣保健品買1送1。圖／全聯福利中心

秋冬暖萌必備，拉拉熊、角落小夥伴披肩毯療癒加倍。圖／全聯福利中心

San-X Universe人氣角色齊聚全聯、大全聯，多樣療癒實用小物99元起換購。圖／全聯福利中心

晴雨外出都療癒，自動開合傘一路萌萌陪伴。圖／全聯福利中心

全聯生活節同步開跑，滿額現折10%回饋，囤貨最划算。圖／全聯福利中心