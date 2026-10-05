讓味道不只停留舌尖！小店永豐故事展主題講座揭密風味如何變身品牌力

由永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，在週末以「成團，開張！」為主題展開成果發表。除了集結本屆獲選的10間在地小店與風格市集，4日下午登場的主題講座「品牌企劃｜風味體驗度量衡」，更邀來飲食文化策展人馮忠恬與咖啡創業整合經理人王詩鈺，兩人以茶香與風土為引，向現場聽眾細細拆解如何將抽象的味覺記憶，轉譯為立體且動人的品牌力量。

講座開始前，現場聽眾手中都拿到一杯以高腳杯盛裝的紅烏龍。馮忠恬一開場，便帶領大家彷彿置身台東紅烏龍產地，澄澈的琥珀色茶湯滑過舌尖，微甜的熟果香隨之在口中綻放。曾任飲食雜誌編輯多年的她，過去每3個月便深入全台各地產區進行田野採訪，書寫從產地到餐桌的故事，題材涵蓋台灣咖啡、茶、青草到發酵食。然而，走訪無數農田與果園後，她發現文字雖然能傳遞深刻的故事，卻始終少了立體的感官體驗。「食物如果只留在書頁上，實在太可惜了，食物應該被吃到、聞到、聽到與品嚐。」

這個念頭促使馮忠恬從平面編輯跨入立體策展。她以近年積極推廣的台東紅烏龍為例，這款2008年才問世的茶品，是台灣最年輕的烏龍茶，但要如何讓習慣飲用葡萄酒的西方人，理解東方茶的美好？2024年，她帶著這份來自台灣的風土前往義大利威尼斯慢食博覽會，以「茶香威尼斯」為題，面對文化差異，她選擇回歸最純粹的感官體驗，透過熱泡、冷萃，以及結合台灣愛玉的創意調飲三部曲，打造精緻茶席。

透過清晰的風味層次與沉浸式情境，台灣人百年來以茶會友的文化底蘊，在異國自然流露，不僅讓與會者對這款年輕茶品留下深刻印象，更促成義大利團隊隔年回訪台東。

而接棒分享的王詩鈺，則從咖啡創業與空間體驗的角度，更深入探討「風味度量衡」的企劃概念。擁有近20年咖啡產業資歷的她，從咖啡師、評審一路累積經驗，成為多個品牌幕後的重要推手。王詩鈺開宗明義指出，風味看似極具主觀性，但餐桌與吧台往往是人與人之間最直接的溝通入口。「風味不只是嘴裡嚐到的味道，更是一整套完整的品牌語言。」她強調，優秀的品牌企劃必須兼顧感官體驗、文化敘事與品牌識別三大領域，而感官體驗往往正是帶領大眾走進品牌故事的第一扇門。

王詩鈺進一步提出「風土溯源、風味轉譯、跨域聯名、體驗落地」4大步驟，提醒在場經營小店與關注地方創生的夥伴，品牌體驗設計絕不只是將商品擺上貨架，而是必須從深入的文化調研與主題定位出發，進一步思考空間動線與各個接觸點，如何讓消費者願意駐足、停留。她舉例，無論是將新竹柑橘轉化為特色產品、把彰化醬油的文化底蘊融入生活展覽，或是將台鐵便當的家常元素轉化為吸引人的展覽體驗，本質上都是為地方既有的風土尋找新的轉譯載體。

長達一個半小時的分享中，兩位講者不僅分享品牌企劃工具與實戰心法，更展現對台灣風土與在地食材的深厚情感。永豐基金會長年挹注資源，支持地方小店發展，而這場講座也呼應「成團，開張！」的精神，鼓勵在地小店以風味作為度量衡，將真誠的地方故事轉化為立體的感官體驗，讓看似微小卻持續累積的日常營運，也能凝聚出感動人心的品牌能量。

飲食文化策展人馮忠恬。記者王聰賢／攝影

王詩鈺以紮實的方法論分享品牌的體驗設計要從深入的文化調研與主題定位出發。記者王聰賢／攝影

兩位講者分享了豐富的飲食策展實戰心法。記者王聰賢／攝影

咖啡創業整合經理人，同時也是飲食文化策展人王詩鈺。記者王聰賢／攝影