讓味道不只停留舌尖！小店永豐故事展主題講座揭密風味如何變身品牌力
由永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，在週末以「成團，開張！」為主題展開成果發表。除了集結本屆獲選的10間在地小店與風格市集，4日下午登場的主題講座「品牌企劃｜風味體驗度量衡」，更邀來飲食文化策展人馮忠恬與咖啡創業整合經理人王詩鈺，兩人以茶香與風土為引，向現場聽眾細細拆解如何將抽象的味覺記憶，轉譯為立體且動人的品牌力量。
講座開始前，現場聽眾手中都拿到一杯以高腳杯盛裝的紅烏龍。馮忠恬一開場，便帶領大家彷彿置身台東紅烏龍產地，澄澈的琥珀色茶湯滑過舌尖，微甜的熟果香隨之在口中綻放。曾任飲食雜誌編輯多年的她，過去每3個月便深入全台各地產區進行田野採訪，書寫從產地到餐桌的故事，題材涵蓋台灣咖啡、茶、青草到發酵食。然而，走訪無數農田與果園後，她發現文字雖然能傳遞深刻的故事，卻始終少了立體的感官體驗。「食物如果只留在書頁上，實在太可惜了，食物應該被吃到、聞到、聽到與品嚐。」
這個念頭促使馮忠恬從平面編輯跨入立體策展。她以近年積極推廣的台東紅烏龍為例，這款2008年才問世的茶品，是台灣最年輕的烏龍茶，但要如何讓習慣飲用葡萄酒的西方人，理解東方茶的美好？2024年，她帶著這份來自台灣的風土前往義大利威尼斯慢食博覽會，以「茶香威尼斯」為題，面對文化差異，她選擇回歸最純粹的感官體驗，透過熱泡、冷萃，以及結合台灣愛玉的創意調飲三部曲，打造精緻茶席。
透過清晰的風味層次與沉浸式情境，台灣人百年來以茶會友的文化底蘊，在異國自然流露，不僅讓與會者對這款年輕茶品留下深刻印象，更促成義大利團隊隔年回訪台東。
而接棒分享的王詩鈺，則從咖啡創業與空間體驗的角度，更深入探討「風味度量衡」的企劃概念。擁有近20年咖啡產業資歷的她，從咖啡師、評審一路累積經驗，成為多個品牌幕後的重要推手。王詩鈺開宗明義指出，風味看似極具主觀性，但餐桌與吧台往往是人與人之間最直接的溝通入口。「風味不只是嘴裡嚐到的味道，更是一整套完整的品牌語言。」她強調，優秀的品牌企劃必須兼顧感官體驗、文化敘事與品牌識別三大領域，而感官體驗往往正是帶領大眾走進品牌故事的第一扇門。
王詩鈺進一步提出「風土溯源、風味轉譯、跨域聯名、體驗落地」4大步驟，提醒在場經營小店與關注地方創生的夥伴，品牌體驗設計絕不只是將商品擺上貨架，而是必須從深入的文化調研與主題定位出發，進一步思考空間動線與各個接觸點，如何讓消費者願意駐足、停留。她舉例，無論是將新竹柑橘轉化為特色產品、把彰化醬油的文化底蘊融入生活展覽，或是將台鐵便當的家常元素轉化為吸引人的展覽體驗，本質上都是為地方既有的風土尋找新的轉譯載體。
長達一個半小時的分享中，兩位講者不僅分享品牌企劃工具與實戰心法，更展現對台灣風土與在地食材的深厚情感。永豐基金會長年挹注資源，支持地方小店發展，而這場講座也呼應「成團，開張！」的精神，鼓勵在地小店以風味作為度量衡，將真誠的地方故事轉化為立體的感官體驗，讓看似微小卻持續累積的日常營運，也能凝聚出感動人心的品牌能量。
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