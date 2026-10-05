讓味道不只停留舌尖！小店永豐故事展主題講座揭密風味如何變身品牌力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
咖啡創業整合經理人王詩鈺（左）與飲食文化策展人馮忠恬以風味體驗度量衡為題，拆解如何將抽象的味覺記憶，轉譯為立體且動人的品牌力量。記者王聰賢／攝影
咖啡創業整合經理人王詩鈺（左）與飲食文化策展人馮忠恬以風味體驗度量衡為題，拆解如何將抽象的味覺記憶，轉譯為立體且動人的品牌力量。記者王聰賢／攝影

永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，在週末以「成團，開張！」為主題展開成果發表。除了集結本屆獲選的10間在地小店與風格市集，4日下午登場的主題講座「品牌企劃｜風味體驗度量衡」，更邀來飲食文化策展人馮忠恬與咖啡創業整合經理人王詩鈺，兩人以茶香與風土為引，向現場聽眾細細拆解如何將抽象的味覺記憶，轉譯為立體且動人的品牌力量。

講座開始前，現場聽眾手中都拿到一杯以高腳杯盛裝的紅烏龍。馮忠恬一開場，便帶領大家彷彿置身台東紅烏龍產地，澄澈的琥珀色茶湯滑過舌尖，微甜的熟果香隨之在口中綻放。曾任飲食雜誌編輯多年的她，過去每3個月便深入全台各地產區進行田野採訪，書寫從產地到餐桌的故事，題材涵蓋台灣咖啡、茶、青草到發酵食。然而，走訪無數農田與果園後，她發現文字雖然能傳遞深刻的故事，卻始終少了立體的感官體驗。「食物如果只留在書頁上，實在太可惜了，食物應該被吃到、聞到、聽到與品嚐。」

這個念頭促使馮忠恬從平面編輯跨入立體策展。她以近年積極推廣的台東紅烏龍為例，這款2008年才問世的茶品，是台灣最年輕的烏龍茶，但要如何讓習慣飲用葡萄酒的西方人，理解東方茶的美好？2024年，她帶著這份來自台灣的風土前往義大利威尼斯慢食博覽會，以「茶香威尼斯」為題，面對文化差異，她選擇回歸最純粹的感官體驗，透過熱泡、冷萃，以及結合台灣愛玉的創意調飲三部曲，打造精緻茶席。

透過清晰的風味層次與沉浸式情境，台灣人百年來以茶會友的文化底蘊，在異國自然流露，不僅讓與會者對這款年輕茶品留下深刻印象，更促成義大利團隊隔年回訪台東。

而接棒分享的王詩鈺，則從咖啡創業與空間體驗的角度，更深入探討「風味度量衡」的企劃概念。擁有近20年咖啡產業資歷的她，從咖啡師、評審一路累積經驗，成為多個品牌幕後的重要推手。王詩鈺開宗明義指出，風味看似極具主觀性，但餐桌與吧台往往是人與人之間最直接的溝通入口。「風味不只是嘴裡嚐到的味道，更是一整套完整的品牌語言。」她強調，優秀的品牌企劃必須兼顧感官體驗、文化敘事與品牌識別三大領域，而感官體驗往往正是帶領大眾走進品牌故事的第一扇門。

王詩鈺進一步提出「風土溯源、風味轉譯、跨域聯名、體驗落地」4大步驟，提醒在場經營小店與關注地方創生的夥伴，品牌體驗設計絕不只是將商品擺上貨架，而是必須從深入的文化調研與主題定位出發，進一步思考空間動線與各個接觸點，如何讓消費者願意駐足、停留。她舉例，無論是將新竹柑橘轉化為特色產品、把彰化醬油的文化底蘊融入生活展覽，或是將台鐵便當的家常元素轉化為吸引人的展覽體驗，本質上都是為地方既有的風土尋找新的轉譯載體。

長達一個半小時的分享中，兩位講者不僅分享品牌企劃工具與實戰心法，更展現對台灣風土與在地食材的深厚情感。永豐基金會長年挹注資源，支持地方小店發展，而這場講座也呼應「成團，開張！」的精神，鼓勵在地小店以風味作為度量衡，將真誠的地方故事轉化為立體的感官體驗，讓看似微小卻持續累積的日常營運，也能凝聚出感動人心的品牌能量。

飲食文化策展人馮忠恬。記者王聰賢／攝影
飲食文化策展人馮忠恬。記者王聰賢／攝影

王詩鈺以紮實的方法論分享品牌的體驗設計要從深入的文化調研與主題定位出發。記者王聰賢／攝影
王詩鈺以紮實的方法論分享品牌的體驗設計要從深入的文化調研與主題定位出發。記者王聰賢／攝影

兩位講者分享了豐富的飲食策展實戰心法。記者王聰賢／攝影
兩位講者分享了豐富的飲食策展實戰心法。記者王聰賢／攝影

咖啡創業整合經理人，同時也是飲食文化策展人王詩鈺。記者王聰賢／攝影
咖啡創業整合經理人，同時也是飲食文化策展人王詩鈺。記者王聰賢／攝影

小店永豐故事展主題講座現場聽眾參與踴躍。記者王聰賢／攝影
小店永豐故事展主題講座現場聽眾參與踴躍。記者王聰賢／攝影

永豐 講座 味道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

13家全台寶藏小店華山「成團」人氣滿點！小店永豐市集登場 果醬、藍染到陶藝一次逛

米其林主廚、世界冠軍都選它！一瓶鮮乳藏4大「星級講究」

【策畫之眼】郭正偉／閱讀於城市日常風景之間：「BOOK知道要去哪」書展策展實記

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

相關新聞

讓味道不只停留舌尖！小店永豐故事展主題講座揭密風味如何變身品牌力

由永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，在週末以「成團，開張！」為主題展開成果發表。除了集結本屆獲選的10間在地小店與風格市集，4日下午登場的主題講座「品牌企劃｜風味體驗度量衡」，更邀來飲食文化策展人馮忠恬與咖啡創業整合經理人王詩鈺，兩人以茶香與風土為引，向現場聽眾細細拆解如何將抽象的味覺記憶，轉譯為立體且動人的品牌力量。

讀者雜誌 探討「博物館處方」

「博物館處方」，世衛組織數年前發布報告，藝術在疾病預防、健康促進、疾病管理和治療中發揮著重要的作用。目前已有多國的精神科、內科醫生開出的處方箋是到博物館、美術館去看展覽，這種療癒已被心理學家證實有效，是對患者注意力的修復。

日本麥當勞多款漢堡一度停售 食藥署：台灣未輸入相同原料

日本麥當勞近日因配送至北海道的部分牛肉漢堡排可能未達公司品質標準，一度停售大麥克、月見漢堡等十款商品，九十一家門市受到影響，引發台灣消費者關注。衛福部食藥署表示，經洽台灣麥當勞，台灣並未輸入或使用此次日本事件涉及的相同原料。

遊蕩動物怎解 農業部回應挨批老調

有民眾六月在公共政策網路參與平台提案檢討遊蕩動物減量政策，例如恢復限期收容（十二夜）機制，並以動物保護法規範餵食，農業部日前正式回應，卻挨批老調重彈。保育團體認為，農業部不應一再以凝聚社會共識為由，讓野生動物、民眾與公共部門繼續承擔風險。

健康你我他／AI給出答案 要自我判斷

前陣子看到健檢報告上的一個陌生名詞，我第一個反應不是急著上網搜尋，而是問AI：「這代表什麼？」幾秒後，AI就用白話解釋，還整理出可能相關的原因。原本看得一頭霧水的報告，突然容易理解，也讓我知道回診時可以問醫師什麼問題。

台灣阿茲海默症口服新藥 全球2期試驗

國內失智症人口約近40萬人，阿茲海默症為主要原因之一，由國人自主研發、用於早期阿茲海默症的口服新藥「TML-6」於9月展開全球第二期臨床試驗，串聯20個臨床試驗中心，包括台灣9家醫院、瑞典7個試驗中心及美國4個臨床中心，預計招募早期阿茲海默症受試者約210名，評估安全性及療效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。