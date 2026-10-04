2026台北秋季美容展「香氣旅程」主題區 找到專屬自己的香味座標

每一種香氣，就像一處等待造訪的風景。2026台北秋季美容展攜手PAPILLON DOUX，共同推出「Life to Everyday香氣旅程」主題展區，打造秋冬香氛界限定體驗。現場以旅行為概念，規畫7大緯度香氣體驗站，邀請大眾循著不同氣味線索，展開一趟從探索、感受到親手創作的專屬香氛旅程。

在展場領取香氣旅程機票與專屬護照，可穿梭7大緯度，感受各具特色的香氣調性，並透過聞香體驗與集章任務，找到自己的「香氣座標」。完成探索後，還能報名參加限量調香體驗，將旅途中遇見的美好氣味自由搭配，親手調製一瓶獨一無二的專屬香氛，無論是清新自然、溫暖柔和或神祕迷人的氣息，都能化為承載個人記憶與風格的香調，讓日常多一點療癒與想像。

●Amber’s Lab 用氣味形塑夢想

Amber’s Lab是聯名式的香氛品牌，以創辦人鄭圭雯Amber獨創的「香氛十二曆法」為基礎，運用其中的香氛元素調香，並融入個人故事與生命體驗，用氣味形塑夢想，協助創作者逐步發展為品牌與產品；未來這些創作也將成為香氛十二曆法中的香氛元素，提供後續參與者延伸創作，讓每一份靈感都有機會開啟下一個篇章。

鄭圭雯Amber認為，香氛商品的關鍵是找出品牌的故事、價值與世界觀，再透過氣味讓人感受。她表示，Amber’s Lab平均一季有10～15個學員的產品誕生，近半年已有近30個新品牌，並宣告明年將開始布局通路，包括實體與電商，預計每半年進行一次策展，讓共創品牌有更多機會發光。

本次參展集結8組學員品牌與創作計畫，呈現不同的氣味風景，帶來「生命導航系統結合香氛」的有趣體驗與交流，讓創作走向市場，也邀請大眾認識作品背後的創作者與故事。現場購買另享特別早鳥優惠。

其中黃惠絹的Kiki香氛以《見晴・苔綠微光》描繪太平山雨後的苔綠、木質與白茶；陳郁旋的《香路有光》從媽祖進香經驗出發，傳遞安心與陪伴；曹惠瑜的LUMINABLOOM光綻花研，將「地、水、火、風」化為4款香水；陳立哲與調香師Connie創辦的Co&De Fragrances，先將生活寫成文字，再轉譯為香氣，帶來「家系列」的《憩》、《常》、《絡》與新品；Julie的Hushmere從織品跨入香氛，交織觸感、氣味與居家生活；陳鈺文的「沐之心語」開發草本茶香滾珠「情緒平衡精華油」；徐宇珩的「沃芙」開發精油植萃洗髮餅，作品目前正處於打樣階段，期望讓日常清潔成為放慢步調、照顧自己的片刻；曾筱婷的BOSHI將與鄭圭雯Amber合作發展馥郁香氣的香氛沐浴品牌，規畫透過社群電商進入市場。

●慕沃珍選A’ROMA FLAVUM 讓呼吸都是星級體驗

慕沃珍選引進韓國五星級飯店指定香氛品牌A’ROMA FLAVUM，將原本僅能在頂級奢華飯店體驗到的空間香氣帶入日常居家，讓每一次呼吸都是星級體驗。

A’ROMA FLAVUM憑藉極具辨識度與層次感的香味調製能力，長期獲得韓國多家頂級五星級飯店指定採用，品牌擁有獨立的「企業附設研究所」與高度自動化生產基地。主打商品包括金選系列及馥果系列香氛擴香，果香調在韓國最受歡迎，尤其推薦蜜李、哈密瓜、荔枝等平時較少見的香氣，另有草香調、花香調、木質調等多種選擇。

●UTIDO有鈦科技｜Ti-Guard 打造香氛防護

Ti-Guard是UTIDO有鈦科技旗下的機能香氛防護品牌，將「奈米機能科技」與「香氣美學」結合，將長效奈米鈦機能材料融入日常噴霧，搭配細緻香氣，讓防護用品也能成為每天自然、舒服且具有生活質感的使用儀式。

目前Ti-Guard香氛防護系列共有3款，其中「木謐」以沉穩時尚的木質香氣呈現，「澄風」帶有若有似無的柔和微體香氣息，「初霽」則為無香款，提供不偏好香味族群更多選擇。本次參展也首次帶來Ti-Guard Sleep Lab淨化舒眠香氛噴霧體驗計畫，探索「淨化×香氣×放鬆」更多生活應用。

●庭園香氛Spa 來自府城的溫柔

庭園香氛Spa是來自台南安平漁光島的在地品牌， 以「時間釀造香氣，土地傳遞誠意」為核心理念，將台南獨有的人文風情、海風與花香凝練於香氛產品中，為都市忙碌生活注入一縷來自府城的溫柔力量。

庭園香氛Spa堅持選用自然植萃精油，精選新鮮花材、歷經一年半的用心醞釀，打造多款香氣迷人的香氛系列，不走華麗繁複的包裝，而是以最真實的香氣品質，獲得台南市觀光旅遊局及在地觀光協會的肯定與強力推薦。台北秋季美容展期間，庭園香氛Spa攤位提供專屬香氣體驗與限定優惠。

●Send Scent聞創國際 一站式服務

Send Scent聞創國際專注於香氛產品訂製，服務涵蓋5大類別：香氛蠟燭、擴香瓶、擴香石、香氛噴霧與商業空間香氛。從品牌活動、VIP禮贈到飯店、店鋪與辦公空間，Send Scent以香氣為媒介，協助企業與消費者打造更具辨識度的感官體驗。

從香味提案與調香、產品開發、瓶器及包裝設計、打樣到量產交付，Send Scent提供一站式整合服務，香氣包括花香、果香、木質、水生調、馥奇調、柑橘調等。團隊會依品牌故事、空間氛圍與使用情境，規畫合適的香氛方案，亦提供小量訂製選項。在台北秋季美容展現場，可以看到Send Scent令人眼睛一亮的多元呈現。

●集美GMAXBIOTECH 追尋土地靈魂

2013年GMAXBIOTECH成立於台南，堅持提供最高品質的純正精油，以法國百年精油廠做為全球農場合作的起點，橫跨世界五大洲，依生長屬性逐地追尋最符合植物的原始香氣。目前與20座全球農場合作，並與各農場簽訂公平交易，以合理價格取得植物，善待每一個農民；同時也以科學檢驗完美精油的純正，符合歐盟的有機認證。

GMAXBIOTECH供應的不只是精油的香氣，而是大自然、土地與植物的靈魂樣貌。

●VERO 探索自我與生活情境媒介

VERO在台北秋季美容展帶來香菜、大腸麵線、鳳梨酥等3款台灣小吃香水，展現香氣旅程的豐富想像力。

VERO的實體調香體驗除了單一形式的手作課程，也會不定期推出不同主題，讓氣味成為探索自我與生活情境的媒介。VERO也與A’s Beauty合作，將妝造與香氛結合；或以MBTI為靈感，透過性格特質解析氣味偏好，找到與個性呼應的專屬香氣。

慕沃珍選引進韓國五星級飯店指定香氛品牌A’ROMA FLAVUM。記者沈昱嘉／攝影

庭園香氛Spa堅持選用自然植萃精油與當季新鮮花材，打造多款香氣迷人的香氛系列。記者沈昱嘉／攝影

Ti-Guard香氛防護系列共有3款，包括「木謐」、「澄風」與無香款的「初霽」。記者沈昱嘉／攝影

VERO在台北秋季美容展帶來香菜、大腸麵線、鳳梨酥等3款台灣小吃香水，展現香氣旅程的豐富想像力。記者沈昱嘉／攝影

2026台北秋季美容展「Life to Everyday香氣旅程」主題展區，可報名參加限量調香體驗。記者沈昱嘉／攝影

Send Scent聞創國際專注於香氛產品訂製，服務涵蓋香氛蠟燭、擴香瓶、擴香石、香氛噴霧與商業空間香氛。記者沈昱嘉／攝影

集美GMAXBIOTECH供應的不只是精油的香氣，而是大自然、土地與植物的靈魂樣貌。記者沈昱嘉／攝影