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基隆人氣小吃「五層豬腸湯」驚傳11月熄燈！網友不捨：好吃價格又公道

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
六號碼頭麵店的「五層豬腸」為店內招牌特色。聯合報系資料照
六號碼頭麵店的「五層豬腸」為店內招牌特色。聯合報系資料照

想吃動作要快！基隆知名老字號「六號碼頭麵店－五層豬腸湯」近日傳出即將於11月10日結束營業，隨著消息曝光，立刻引起網友的熱烈討論，表示「好吃價格又公道可惜了！」、「為什麼！！」

位於基隆港西岸的「六號碼頭麵店－五層豬腸湯」，店內提供魯肉飯、切仔麵、貢丸湯、肉羹等傳統小吃與多種小菜，其中招牌的「五層豬腸」使用豬腸層層套疊，具有豐富的口感又無內臟異味，是許多饕客必吃的餐點，可以直接當作小菜，亦可做成「五層豬腸湯」，同樣受到歡迎。

多樣化的餐點選擇加上招牌的「五層豬腸」，令「六號碼頭麵店－五層豬腸湯」成為許多基隆人的口袋名單，在google map累積超過1,300則評論，平均獲得4.3分。不過近日在臉書粉絲團「雞籠人筆記」，傳出該店將於11月10日結束營業的消息。粉絲們也感到不捨，表示「餛飩湯及豬腸湯超讚」、「趕快再去吃一下」

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