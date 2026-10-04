快訊

川普又放話威脅 外企不在美國設廠要課多達300%關稅

楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

明起2地轉涼有大雨 彩雲升級強颱、諾洛最快今晚跨境成中颱

聽新聞
0:00 / 0:00

成團挺小店！「小店永豐故事展」打造交流平台 假日市集吸人潮

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
第4屆「小店永豐故事展」連續兩日於華山1914文化創意產業園區登場，讓民眾看見更多小店的故事。記者王聰賢／攝影
第4屆「小店永豐故事展」連續兩日於華山1914文化創意產業園區登場，讓民眾看見更多小店的故事。記者王聰賢／攝影

永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，自10月3日起，連續兩天在華山1914文化創意產業園區中4B館，以「成團，開張！」為主題舉行成果發表，現場除了匯聚本屆10間獲選小店之外，也同步規劃「小店永豐市集」，讓民眾直接支持來自全台各地的小店，並親自感受小店們的滿滿能量。

「小店永豐市集」建構起良好的互動平台，讓小店們與民眾產生良好互動。記者王聰賢／攝影
「小店永豐市集」建構起良好的互動平台，讓小店們與民眾產生良好互動。記者王聰賢／攝影

自2022年10月起啟動「小店永豐計畫」，透過實質行動支持具有自立能力與公共性的小店，並透過「小店永豐故事展」讓更多人看見小店的故事。現場共展出「日南來心肉」、「九日良田」、「台青蕉」、「烤茶地」等10間來自台灣各地的小店相關介紹與成果，主題涵蓋地方走讀、傳統工藝發展、社區共生廚房、部落文化等不同面向。活動中同時設計「從土地出發的策展思考」、「風味體驗度量衡」等兩場主題講座，為民眾帶來不同層面的互動。

同步登場的「小店永豐市集」，共安排「布拉谷嚴選」、「新旺集瓷」、「太平藍」等十餘個品牌擺設攤位，不僅產品多樣化，同時背後各自具有不同的意義與地方創生故事…成為良性的互動平台。不僅有許多民眾在購買時與業者深入交流，還有許多外國遊客在互動之間，更加認識台灣在地產業與文化。

現場販售蜂蜜柑橘片、三寶柑果乾等農特產品的大山北月創辦人莊凱詠表示，非常感謝永豐基金會的小店計畫，「他們支持我們，我們支持農家、提供更好的產品給消費者，就是一個善的循環」。訴求生命教育、友善飼主理念的無尾香蕉動物學校創辦人李瑾倫表示，本次為了參加市集，特別趕工推出多款新品，同時很感謝小店永豐市集的活動，能夠認識很多同性質的小店、互相創造交流機會。

不僅如此，「Good Jam+」在現場供應特色果醬、調飲，讓民眾能品嚐在地水果的更多可能性。來自花蓮的「九日良田」則以地方風土為出發，提供多款甜點、爆米花。至於「even」帶來許多可愛造型的實木小物，「台青蕉香蕉創意工坊」、「杉恆壹樹」、「金喜檸檬」等品牌，同樣為活動帶來招牌的產品。主打竹編作品的「山傑號竹工」也表示，本次市集活動有許多外國遊客參與，能夠讓更多人知道傳統竹編工藝也能夠投入當代生活。

本次活動中，永豐銀行持續安排法金品牌「DA BOSS」參展，並透過「創品牌、跨結盟、強數位」三大策略，串連金融與產業夥伴，為企業打造更完整的成長生態圈。業者透露，DA BOSS能為創業者、小店業者提供金融服務與相關知識，在市集現場特別安排轉轉樂抽獎活動，鼓勵民眾以實際消費支持小店。同時業者也發現，活動中有許多家庭帶著小朋友前來參與，讓支持在地小店的行動能夠默默向下持續紮根。

「大山北月」於現場販售蜂蜜柑橘片、三寶柑果乾等農特產品。記者林士傑／攝影
「大山北月」於現場販售蜂蜜柑橘片、三寶柑果乾等農特產品。記者林士傑／攝影

「小店永豐市集」集結十餘個在地小店品牌，吸引許多民眾前來參觀。記者王聰賢／攝影
「小店永豐市集」集結十餘個在地小店品牌，吸引許多民眾前來參觀。記者王聰賢／攝影

來自花蓮的「九日良田」則以地方風土為出發，在現場提供多款特色甜點。記者林士傑／攝影
來自花蓮的「九日良田」則以地方風土為出發，在現場提供多款特色甜點。記者林士傑／攝影

幸運民眾參與「DA BOSS」轉轉樂活動，成功抽中大獎。記者王聰賢／攝影
幸運民眾參與「DA BOSS」轉轉樂活動，成功抽中大獎。記者王聰賢／攝影

新旺集瓷帶來具有台灣文化意象的陶瓷作品。記者林士傑／攝影
新旺集瓷帶來具有台灣文化意象的陶瓷作品。記者林士傑／攝影

「金喜檸檬」以無毒栽種的檸檬，提供海鹽檸檬飲等產品。記者林士傑／攝影
「金喜檸檬」以無毒栽種的檸檬，提供海鹽檸檬飲等產品。記者林士傑／攝影

永豐 故事 永豐金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【策畫之眼】郭正偉／閱讀於城市日常風景之間：「BOOK知道要去哪」書展策展實記

影／森巴女郎、老鷹、人偶擠爆 基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高

2026高雄市旅行公會冬季國際旅展 今日開幕

池上小店藝術共享掛畫作 變身民間藝廊

相關新聞

基隆人氣小吃「五層豬腸湯」驚傳11月熄燈！網友不捨：好吃價格又公道

想吃動作要快！基隆知名老字號「六號碼頭麵店－五層豬腸湯」近日傳出即將於11月10日結束營業，隨著消息曝光，立刻引起網友的熱烈討論，表示「好吃價格又公道可惜了！」、「為什麼！！」

2026台北秋季美容展「香氣旅程」主題區 找到專屬自己的香味座標

每一種香氣，就像一處等待造訪的風景。2026台北秋季美容展攜手PAPILLON DOUX，共同推出「Life to Everyday香氣旅程」主題展區，打造秋冬香氛界限定體驗。現場以旅行為概念，規畫7大緯度香氣體驗站，邀請大眾循著不同氣味線索，展開一趟從探索、感受到親手創作的專屬香氛旅程。

成團挺小店！「小店永豐故事展」打造交流平台 假日市集吸人潮

由永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，自10月3日起，連續兩天在華山1914文化創意產業園區中4B館，以「成團，開張！」為主題舉行成果發表，現場除了匯聚本屆10間獲選小店之外，也同步規劃「小店永豐市集」，讓民眾直接支持來自全台各地的小店，並親自感受小店們的滿滿能量。

林予晞斜槓領域再擴張 帥踩PALLADIUM x GORE-TEX聯名鞋秋季新色

法國經典軍靴品牌PALLADIUM今年首度攜手全球防水科技品牌GORE-TEX®展開合作，十月推出第二彈「OFFLITE EVO MIX GTX」科技聯名系列，以防水麂皮拼接柔軟透氣網眼鞋面，推出多款秋季配色並邀請演員林予晞演繹，詮釋防水鞋的風格日常樣貌。

把幸運戴在身上！FRED Chance Infinie玫瑰金、白金無限符號藏新意

法國珠寶品牌FRED推出Chance Infinie系列全新作品，以標誌性的無限符號為主要設計元素，將象徵幸運與繁盛的橫向「8」字轉化為珠寶，透過玫瑰金、白金與璀璨鑽石，傳遞女性擁抱自我、勇敢掌握人生機遇的精神。

27春夏巴黎時裝周／捕捉風與光線的無重力奢華 愛馬仕勾勒空氣的輪廓

巴黎時裝周期間，愛馬仕（Hermès）於巴黎法國國家共和衛隊（Garde républicaine）歷史悠久的總部軍營發表2027春夏女裝系列。秀場空間特別設置於明亮開闊的潔白內裝之中，充足的自然光線自上方灑落，為整場發表會奠定通透且靈動的基調，讓賓客在開闊無瑕的空間內，透過光影體現將無形空氣化為有形時尚的主題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。