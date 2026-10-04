成團挺小店！「小店永豐故事展」打造交流平台 假日市集吸人潮

由永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，自10月3日起，連續兩天在華山1914文化創意產業園區中4B館，以「成團，開張！」為主題舉行成果發表，現場除了匯聚本屆10間獲選小店之外，也同步規劃「小店永豐市集」，讓民眾直接支持來自全台各地的小店，並親自感受小店們的滿滿能量。

「小店永豐市集」建構起良好的互動平台，讓小店們與民眾產生良好互動。記者王聰賢／攝影

自2022年10月起啟動「小店永豐計畫」，透過實質行動支持具有自立能力與公共性的小店，並透過「小店永豐故事展」讓更多人看見小店的故事。現場共展出「日南來心肉」、「九日良田」、「台青蕉」、「烤茶地」等10間來自台灣各地的小店相關介紹與成果，主題涵蓋地方走讀、傳統工藝發展、社區共生廚房、部落文化等不同面向。活動中同時設計「從土地出發的策展思考」、「風味體驗度量衡」等兩場主題講座，為民眾帶來不同層面的互動。

同步登場的「小店永豐市集」，共安排「布拉谷嚴選」、「新旺集瓷」、「太平藍」等十餘個品牌擺設攤位，不僅產品多樣化，同時背後各自具有不同的意義與地方創生故事…成為良性的互動平台。不僅有許多民眾在購買時與業者深入交流，還有許多外國遊客在互動之間，更加認識台灣在地產業與文化。

現場販售蜂蜜柑橘片、三寶柑果乾等農特產品的大山北月創辦人莊凱詠表示，非常感謝永豐基金會的小店計畫，「他們支持我們，我們支持農家、提供更好的產品給消費者，就是一個善的循環」。訴求生命教育、友善飼主理念的無尾香蕉動物學校創辦人李瑾倫表示，本次為了參加市集，特別趕工推出多款新品，同時很感謝小店永豐市集的活動，能夠認識很多同性質的小店、互相創造交流機會。

不僅如此，「Good Jam+」在現場供應特色果醬、調飲，讓民眾能品嚐在地水果的更多可能性。來自花蓮的「九日良田」則以地方風土為出發，提供多款甜點、爆米花。至於「even」帶來許多可愛造型的實木小物，「台青蕉香蕉創意工坊」、「杉恆壹樹」、「金喜檸檬」等品牌，同樣為活動帶來招牌的產品。主打竹編作品的「山傑號竹工」也表示，本次市集活動有許多外國遊客參與，能夠讓更多人知道傳統竹編工藝也能夠投入當代生活。

本次活動中，永豐銀行持續安排法金品牌「DA BOSS」參展，並透過「創品牌、跨結盟、強數位」三大策略，串連金融與產業夥伴，為企業打造更完整的成長生態圈。業者透露，DA BOSS能為創業者、小店業者提供金融服務與相關知識，在市集現場特別安排轉轉樂抽獎活動，鼓勵民眾以實際消費支持小店。同時業者也發現，活動中有許多家庭帶著小朋友前來參與，讓支持在地小店的行動能夠默默向下持續紮根。

「大山北月」於現場販售蜂蜜柑橘片、三寶柑果乾等農特產品。記者林士傑／攝影

「小店永豐市集」集結十餘個在地小店品牌，吸引許多民眾前來參觀。記者王聰賢／攝影

來自花蓮的「九日良田」則以地方風土為出發，在現場提供多款特色甜點。記者林士傑／攝影

幸運民眾參與「DA BOSS」轉轉樂活動，成功抽中大獎。記者王聰賢／攝影

新旺集瓷帶來具有台灣文化意象的陶瓷作品。記者林士傑／攝影