林予晞斜槓領域再擴張 帥踩PALLADIUM x GORE-TEX聯名鞋秋季新色

法國經典軍靴品牌PALLADIUM今年首度攜手全球防水科技品牌GORE-TEX®展開合作，十月推出第二彈「OFFLITE EVO MIX GTX」科技聯名系列，以防水麂皮拼接柔軟透氣網眼鞋面，推出多款秋季配色並邀請演員林予晞演繹，詮釋防水鞋的風格日常樣貌。

林予晞近期挑戰深夜出訪新主持任務，特別穿上全身PALLADIUM城市機能穿搭，應對外景採訪像是氣候變化等無預警的突發狀況。林予晞在鏡頭前詮釋不同角色，鏡頭後則拿起相機捕捉光影，走出角色之外，她也持續拓展自己的創作版圖，投入攝影與個人工作室經營，近期更首度擔任戲劇製作人，在不同身份之間尋找屬於自己的節奏。

最新釋出的夜色大片中，林予晞穿梭城市天台與街頭，以短版防風防水外套搭配機能褲裙，腳踩秋季新色之一的「燕麥白」OFFLITE EVO MIX GTX。林予晞談到對鞋款的期待：「一雙鞋必須好搭、舒適，又能陪我自在走一整天，同時在面對天氣變化時能從容以對，才會讓我想要常常穿出門。」

PALLADIUM x GORE-TEX®聯名第二彈OFFLITE EVO MIX GTX，以防水麂皮拼接柔軟透氣網眼，搭配低筒輪廓與戶外感跳色鞋帶，將機能融入穿搭細節，這次推出曜石黑、城市灰、燕麥白、沙漠玫瑰、苔蘚綠五款秋日配色。

OFFLITE EVO MIX GTX鞋款搭載GORE-TEX®科技，兼顧防水、防風與透氣，配備Vibram® LITE XS-TREK輕量大底，以多地形設計提供穩定抓地力，應對雨後濕滑的石板路或戶外路面；再結合立體成形加厚PU彈力鞋墊、加厚鞋舌與TPU後跟穩定設計，提升行走時的舒適感與支撐性。

林予晞在主持任務中穿上PALLADIUM x GORE-TEX®聯名第二彈OFFLITE EVO MIX GTX燕麥白配色。圖／PALLADIUM提供

OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）燕麥白，4,680元。圖／PALLADIUM提供

OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）苔蘚綠，4,680元。圖／PALLADIUM提供