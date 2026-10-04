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林予晞斜槓領域再擴張 帥踩PALLADIUM x GORE-TEX聯名鞋秋季新色

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
林予晞在主持任務中穿上PALLADIUM x GORE-TEX®聯名第二彈OFFLITE EVO MIX GTX燕麥白配色。圖／PALLADIUM提供
林予晞在主持任務中穿上PALLADIUM x GORE-TEX®聯名第二彈OFFLITE EVO MIX GTX燕麥白配色。圖／PALLADIUM提供

法國經典軍靴品牌PALLADIUM今年首度攜手全球防水科技品牌GORE-TEX®展開合作，十月推出第二彈「OFFLITE EVO MIX GTX」科技聯名系列，以防水麂皮拼接柔軟透氣網眼鞋面，推出多款秋季配色並邀請演員林予晞演繹，詮釋防水鞋的風格日常樣貌。

林予晞近期挑戰深夜出訪新主持任務，特別穿上全身PALLADIUM城市機能穿搭，應對外景採訪像是氣候變化等無預警的突發狀況。林予晞在鏡頭前詮釋不同角色，鏡頭後則拿起相機捕捉光影，走出角色之外，她也持續拓展自己的創作版圖，投入攝影與個人工作室經營，近期更首度擔任戲劇製作人，在不同身份之間尋找屬於自己的節奏。

最新釋出的夜色大片中，林予晞穿梭城市天台與街頭，以短版防風防水外套搭配機能褲裙，腳踩秋季新色之一的「燕麥白」OFFLITE EVO MIX GTX。林予晞談到對鞋款的期待：「一雙鞋必須好搭、舒適，又能陪我自在走一整天，同時在面對天氣變化時能從容以對，才會讓我想要常常穿出門。」

PALLADIUM x GORE-TEX®聯名第二彈OFFLITE EVO MIX GTX，以防水麂皮拼接柔軟透氣網眼，搭配低筒輪廓與戶外感跳色鞋帶，將機能融入穿搭細節，這次推出曜石黑、城市灰、燕麥白、沙漠玫瑰、苔蘚綠五款秋日配色。

OFFLITE EVO MIX GTX鞋款搭載GORE-TEX®科技，兼顧防水、防風與透氣，配備Vibram® LITE XS-TREK輕量大底，以多地形設計提供穩定抓地力，應對雨後濕滑的石板路或戶外路面；再結合立體成形加厚PU彈力鞋墊、加厚鞋舌與TPU後跟穩定設計，提升行走時的舒適感與支撐性。

林予晞在主持任務中穿上PALLADIUM x GORE-TEX®聯名第二彈OFFLITE EVO MIX GTX燕麥白配色。圖／PALLADIUM提供
林予晞在主持任務中穿上PALLADIUM x GORE-TEX®聯名第二彈OFFLITE EVO MIX GTX燕麥白配色。圖／PALLADIUM提供

OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）燕麥白，4,680元。圖／PALLADIUM提供
OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）燕麥白，4,680元。圖／PALLADIUM提供

OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）苔蘚綠，4,680元。圖／PALLADIUM提供
OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）苔蘚綠，4,680元。圖／PALLADIUM提供

OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）沙漠玫瑰，4,680元。圖／PALLADIUM提供
OFFLITE EVO MIX GTX（UNISEX）沙漠玫瑰，4,680元。圖／PALLADIUM提供

林予晞 斜槓 穿搭

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