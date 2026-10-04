聽新聞
0:00 / 0:00
把幸運戴在身上！FRED Chance Infinie玫瑰金、白金無限符號藏新意
法國珠寶品牌FRED推出Chance Infinie系列全新作品，以標誌性的無限符號為主要設計元素，將象徵幸運與繁盛的橫向「8」字轉化為珠寶，透過玫瑰金、白金與璀璨鑽石，傳遞女性擁抱自我、勇敢掌握人生機遇的精神。
Chance Infinie系列於2025年重新詮釋後，再度以全新設計展現品牌經典圖騰。其靈感源自品牌創辦人Fred Samuel的人生故事與精神，將代表無限的雙紐線融入珠寶設計。沒有起點與終點的流暢曲線，不僅象徵生命的延續，也呼應Fred Samuel於1908年8月出生的個人故事；數字8在許多文化中更代表幸運與繁盛，為作品增添寓意。
系列如今迎來四款以玫瑰金與白金打造的珠寶新作，涵蓋項鍊、手鍊、戒指與耳環，並以鑽石點綴，呈現柔美與力量並存的風格。戒指以宛如生命絲帶的線條環繞指間，形成靈動的繫結，白鑽隨著舉手投足閃耀光芒；項鍊與手鍊則將繫結圖騰水平置於中央，鑽石沿著兩端延伸至環釦鍊，細節中展現精緻工藝。耳環以垂直構圖呈現標誌性圖騰，末端如繫結般細膩解開，柔和流暢的線條勾勒出優雅輪廓。無論單獨配戴或成套搭配，皆能展現不同層次的造型魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。