快訊

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

亞運／初估選手可獲國光獎章獎金1億8915萬 較上屆寒酸近1億

沈伯洋哭了 滅火器一開唱…講稿全忘「想不起來要講什麼」

聽新聞
0:00 / 0:00

27春夏巴黎時裝周／捕捉風與光線的無重力奢華 愛馬仕勾勒空氣的輪廓

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
腰帶成為愛馬仕2027春夏女裝系列收束輪廓的主角。圖／愛馬仕提供
腰帶成為愛馬仕2027春夏女裝系列收束輪廓的主角。圖／愛馬仕提供

巴黎時裝周期間，愛馬仕Hermès）於巴黎法國國家共和衛隊（Garde républicaine）歷史悠久的總部軍營發表2027春夏女裝系列。秀場空間特別設置於明亮開闊的潔白內裝之中，充足的自然光線自上方灑落，為整場發表會奠定通透且靈動的基調，讓賓客在開闊無瑕的空間內，透過光影體現將無形空氣化為有形時尚的主題。

本季由女裝創意總監Nadège Vanhée操刀，主題定調為「空氣的輪廓」（La forme de l’air），將無形的空氣與微風轉化為有形的服裝語彙，詮釋「輕盈」與「無重力感」的時尚美學。一改過往較為厚重嚴謹的馬術皮革印象，透過大量的通透布料與孔洞，轉而追求流動的天空感與感官自由，讓衣料能在肌膚與自然環境之間自由呼吸。整體色彩從晨曦般迷濛的霧藍與奶油白開場，漸次過渡至深灰與大地色，最終綻放為日落橙紅與向日葵黃，宛如加州夕陽般溫暖耀眼。

無形的空氣該如何透過有形的服裝呈現？愛馬仕運用擅長的皮革工藝，以日本型染（pochoir japonais）手法，將纖細的小牛皮條紋交織刺繡於輕盈網眼面料上，呈現幾何透光的網格效果；極致纖薄的小牛皮大衣輕巧如紙張，真絲風衣則如降落傘般迎風鼓起，搭配輕紗般的鏤空針織與烏干紗，展現光影穿透感。採用Brise de Charme印花真絲直筒裙與寬褲，透過拉開側邊拉鍊即可展現立體雕塑般的垂墜感與透氣動態；解構拉鍊、露肩與裙擺流蘇細節，使模特兒邁步時充滿捕捉微風的靈動姿態。

配件在本季扮演舉足輕重的角色。腰帶成為收束輪廓的主角，包含寬版馬甲式腰帶與腰包腰帶，並將腰帶語彙延伸至手腕成為粗獷手環。品牌經典絲巾則打破傳統搭配，直接融入條狀背心結構中，或以百褶印花型態自飛行員連身裝前襟飄逸而出。包款呈現超大容量與纖薄精巧的兩極化尺寸；鞋款則主打麂皮與平滑皮革長靴，以及俐落的T字帶皮革涼鞋，為輕盈的夏日造型劃下精緻句點。

水桶造型迷你手提包。圖／愛馬仕提供
水桶造型迷你手提包。圖／愛馬仕提供

愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供

皮革外套透過孔洞細節創造出輕盈流動氣息。圖／愛馬仕提供
皮革外套透過孔洞細節創造出輕盈流動氣息。圖／愛馬仕提供

網狀手提包呼應服裝的通透。圖／愛馬仕提供
網狀手提包呼應服裝的通透。圖／愛馬仕提供

愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供

高科技機能單品呼應無重力般輕盈感。圖／愛馬仕提供
高科技機能單品呼應無重力般輕盈感。圖／愛馬仕提供

系列整體透過腰帶和綁帶實現高腰的廓形。圖／愛馬仕提供
系列整體透過腰帶和綁帶實現高腰的廓形。圖／愛馬仕提供

愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供

皮革透過裁切呈現出鮮明的對比色調彰顯出空氣的流通感。圖／愛馬仕提供
皮革透過裁切呈現出鮮明的對比色調彰顯出空氣的流通感。圖／愛馬仕提供

打褶的絲巾圍裹上身，搭配流動感的片狀的皮革裙擺。圖／愛馬仕提供
打褶的絲巾圍裹上身，搭配流動感的片狀的皮革裙擺。圖／愛馬仕提供

網洞的針織營造出輕盈的氣息。圖／愛馬仕提供
網洞的針織營造出輕盈的氣息。圖／愛馬仕提供

極小或極大的包款，是本季重要的配件趨勢。圖／愛馬仕提供
極小或極大的包款，是本季重要的配件趨勢。圖／愛馬仕提供

收束輪廓的腰帶設計，延伸至手腕上的手環。圖／愛馬仕提供
收束輪廓的腰帶設計，延伸至手腕上的手環。圖／愛馬仕提供

輕紗般通透的鏤空針織與穿孔的風衣呈現出飄逸的通透感。圖／愛馬仕提供
輕紗般通透的鏤空針織與穿孔的風衣呈現出飄逸的通透感。圖／愛馬仕提供

大秀以鮮明的日落橙紅壓軸。圖／愛馬仕提供
大秀以鮮明的日落橙紅壓軸。圖／愛馬仕提供

外套拉開拉鍊即可和長褲化為立體雕塑般的垂墜線條。圖／愛馬仕提供
外套拉開拉鍊即可和長褲化為立體雕塑般的垂墜線條。圖／愛馬仕提供

透過垂墜感和輕量化的設計，讓堆疊穿著的外套也不顯厚重。圖／愛馬仕提供
透過垂墜感和輕量化的設計，讓堆疊穿著的外套也不顯厚重。圖／愛馬仕提供

巴黎 愛馬仕 Hermès

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

27春夏巴黎時裝周／宋江、惠英紅同看秀 LOEWE巧妙融合新舊時代特色

叔圈天花板貝克漢親自示範！BOSS聯名系列打造不費力的英倫紳士質感

日本最強星後代木村光希、內田雅樂合體 點名UNIQLO最愛牛仔褲型

通勤、旅行必備防水鞋怎麼挑？PALLADIUM X GORE-TEX® vs 經典橘標防水一次看懂！

相關新聞

27春夏巴黎時裝周／捕捉風與光線的無重力奢華 愛馬仕勾勒空氣的輪廓

巴黎時裝周期間，愛馬仕（Hermès）於巴黎法國國家共和衛隊（Garde républicaine）歷史悠久的總部軍營發表2027春夏女裝系列。秀場空間特別設置於明亮開闊的潔白內裝之中，充足的自然光線自上方灑落，為整場發表會奠定通透且靈動的基調，讓賓客在開闊無瑕的空間內，透過光影體現將無形空氣化為有形時尚的主題。

日本最強星後代木村光希、內田雅樂合體 點名UNIQLO最愛牛仔褲型

今年UNIQLO Jeans牛仔褲系列持續進化，透過豐富色彩、多元版型與嶄新輪廓設計，突破牛仔褲的既定印象。日本著名星二代、星三代Kōki木村光希與UTA內田雅樂，攜手演繹UNIQLO Jeans穿搭，詮釋新世代牛仔褲穿搭風格。

Bose耳機、Meta眼鏡到PS遊戲手把 BLACKPINK LISA根本科技聯名女王

從耳夾式耳機、AI智慧眼鏡到遊戲手把，BLACKPINK成員LISA近年跨界科技品牌的合作版圖愈來愈廣，從音樂、時尚一路延伸至3C科技，不僅展現私下對科技產品的興趣，也將鮮明的個人風格融入不同商品設計。無論是Bose耳機上的招牌星星、Meta智慧眼鏡的貓咪元素，還是PlayStation限量版DualSense控制器上的瀏海與雙眼，都能看見LISA親自參與設計的巧思，讓原本講求功能性的科技產品，也成為展現個人品味的時尚單品。

新竹喜來登中餐廳10月重現「潮式饗宴」經典潮味

中國廣東潮汕地區擅以多種豐富海鮮、全鵝烹調入菜，精準掌握火侯、調味，演繹食材「嫩而不生、清而不淡、油而不膩」；新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至10月31日推出「潮式饗宴」，以多達11道潮州特色菜餚重現潮式日常美味。

台中火雞肉飯店爆食安疑慮 食安處：8人用餐後不適已勒令停業

台中市北屯區文心路四段一家火雞肉飯店傳出客人吃後又吐又拉，案經台中市食安處獲報後前往稽查採檢送驗，同時查出有8人不適，已勒令業者即日起停業。

湯頭加了「鮮乳坊鮮乳＋起司」！林聰明、六松今苑「限定牛奶鍋」上桌

天涼吃鍋又想換口味嗎？嘉義老字號「林聰明沙鍋魚頭」旗下鍋物品牌「聰明鍋 Smart Hot Pot」，此次聯手「鮮乳坊」，把台灣鮮乳直接加入招牌鍋物，推出「聰明牛奶起司鍋」與「聰明麻奶起司鍋」兩款聯名新品。其中「聰明牛奶起司鍋」以濃醇鮮乳搭配起司，讓湯頭增添一層滑順奶香；另款「聰明麻奶起司鍋」由椒麻香氣先入口，再接上鮮乳與起司的濃醇，讓辣感變得更加圓潤，適合麻辣愛好者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。