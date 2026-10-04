27春夏巴黎時裝周／捕捉風與光線的無重力奢華 愛馬仕勾勒空氣的輪廓

巴黎時裝周期間，愛馬仕（Hermès）於巴黎法國國家共和衛隊（Garde républicaine）歷史悠久的總部軍營發表2027春夏女裝系列。秀場空間特別設置於明亮開闊的潔白內裝之中，充足的自然光線自上方灑落，為整場發表會奠定通透且靈動的基調，讓賓客在開闊無瑕的空間內，透過光影體現將無形空氣化為有形時尚的主題。

本季由女裝創意總監Nadège Vanhée操刀，主題定調為「空氣的輪廓」（La forme de l’air），將無形的空氣與微風轉化為有形的服裝語彙，詮釋「輕盈」與「無重力感」的時尚美學。一改過往較為厚重嚴謹的馬術皮革印象，透過大量的通透布料與孔洞，轉而追求流動的天空感與感官自由，讓衣料能在肌膚與自然環境之間自由呼吸。整體色彩從晨曦般迷濛的霧藍與奶油白開場，漸次過渡至深灰與大地色，最終綻放為日落橙紅與向日葵黃，宛如加州夕陽般溫暖耀眼。

無形的空氣該如何透過有形的服裝呈現？愛馬仕運用擅長的皮革工藝，以日本型染（pochoir japonais）手法，將纖細的小牛皮條紋交織刺繡於輕盈網眼面料上，呈現幾何透光的網格效果；極致纖薄的小牛皮大衣輕巧如紙張，真絲風衣則如降落傘般迎風鼓起，搭配輕紗般的鏤空針織與烏干紗，展現光影穿透感。採用Brise de Charme印花真絲直筒裙與寬褲，透過拉開側邊拉鍊即可展現立體雕塑般的垂墜感與透氣動態；解構拉鍊、露肩與裙擺流蘇細節，使模特兒邁步時充滿捕捉微風的靈動姿態。

配件在本季扮演舉足輕重的角色。腰帶成為收束輪廓的主角，包含寬版馬甲式腰帶與腰包腰帶，並將腰帶語彙延伸至手腕成為粗獷手環。品牌經典絲巾則打破傳統搭配，直接融入條狀背心結構中，或以百褶印花型態自飛行員連身裝前襟飄逸而出。包款呈現超大容量與纖薄精巧的兩極化尺寸；鞋款則主打麂皮與平滑皮革長靴，以及俐落的T字帶皮革涼鞋，為輕盈的夏日造型劃下精緻句點。

水桶造型迷你手提包。圖／愛馬仕提供

愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供

皮革外套透過孔洞細節創造出輕盈流動氣息。圖／愛馬仕提供

網狀手提包呼應服裝的通透。圖／愛馬仕提供

愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供

高科技機能單品呼應無重力般輕盈感。圖／愛馬仕提供

系列整體透過腰帶和綁帶實現高腰的廓形。圖／愛馬仕提供

愛馬仕2027春夏女裝系列以「空氣的輪廓」為主題。圖／愛馬仕提供

皮革透過裁切呈現出鮮明的對比色調彰顯出空氣的流通感。圖／愛馬仕提供

打褶的絲巾圍裹上身，搭配流動感的片狀的皮革裙擺。圖／愛馬仕提供

網洞的針織營造出輕盈的氣息。圖／愛馬仕提供

極小或極大的包款，是本季重要的配件趨勢。圖／愛馬仕提供

收束輪廓的腰帶設計，延伸至手腕上的手環。圖／愛馬仕提供

輕紗般通透的鏤空針織與穿孔的風衣呈現出飄逸的通透感。圖／愛馬仕提供

大秀以鮮明的日落橙紅壓軸。圖／愛馬仕提供

外套拉開拉鍊即可和長褲化為立體雕塑般的垂墜線條。圖／愛馬仕提供