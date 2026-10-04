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日本最強星後代木村光希、內田雅樂合體 點名UNIQLO最愛牛仔褲型

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Kōki木村光希、UTA內田雅樂，攜手演繹UNIQLO Jeans穿搭。圖／UNIQLO提供
Kōki木村光希、UTA內田雅樂，攜手演繹UNIQLO Jeans穿搭。圖／UNIQLO提供

今年UNIQLO Jeans牛仔褲系列持續進化，透過豐富色彩、多元版型與嶄新輪廓設計，突破牛仔褲的既定印象。日本著名星二代、星三代Kōki木村光希與UTA內田雅樂，攜手演繹UNIQLO Jeans穿搭，詮釋新世代牛仔褲穿搭風格。

Kōki木村光希與UTA內田雅樂同樣來自日本演藝世家，Kōki的父母是日劇天王木村拓哉與90年代偶像歌手工藤靜香，而UTA內田雅樂的外婆是日本影壇重量級演員樹木希林、爸爸是知名演員本木雅弘。Kōki與UTA都繼承父母的高顏值，同時還有媲美模特兒的高挑身材，天生是明星的料。

喜歡將男裝與古著元素融入日常穿搭的Kōki木村光希，這次透過多款UNIQLO Jeans展現多變的牛仔褲穿搭。從本季新品：修飾比例的高腰寬版牛仔褲、時髦有型的銷售人氣No.1繭型牛仔褲，到兼具舒適與俐落感的EZY寬版直筒牛仔褲，皆為秋冬穿搭變換更多風格可能。其中她特別推薦高腰寬版牛仔褲：「它可以搭配很多不同的造型，更因不同造型方式，呈現完全不同的樣貌，是這件牛仔褲很有魅力的地方。」

重視舒適穿著與實用機能的UTA內田雅樂，認為風格不必刻意張揚，而是在細節中展現個人態度。他透過多款UNIQLO秋冬新品詮釋率性牛仔褲造型，從融合英式學院風細節的UNIQLO and JW ANDERSON赤耳直筒牛仔褲、兼具舒適彈性與自然垂墜感的 EZY繭型牛仔褲，到都會時髦感的UNIQLO : C 繭型牛仔褲，演繹層次俐落的牛仔褲穿搭。

除了牛仔褲之外，UTA也喜愛著用的棕色UNIQLO and JW ANDERSON布勞森外套，他分享：「UNIQLO的牛仔褲和休閒外套，一直都是我日常生活中不可或缺的穿搭單品。」

本季UNIQLO Jeans透過色彩、輪廓到材質升級，全面拓展Jeans可能性，讓「Comfy and Stylish」成為新世代牛仔褲的穿搭關鍵字。

除了經典丹寧藍，今年更加入牛奶糖色、精緻橄欖綠、復古巧克力棕等色彩，跳脫傳統丹寧印象，從日常穿搭延伸出更多秋冬造型可能。

牛仔褲提供更多不同輪廓剪裁，無論想呈現俐落比例、立體份量或自然鬆弛感，從俐落寬版、率性繭型，到修身直筒與顯長腿高腰等多元版型，可依照自己的穿搭需求找到適合的造型方式。

讓牛仔褲穿著體驗舒適再升級，EZY系列以新剪裁搭配柔軟彈性，帶來更加舒適自在的穿著感；UNIQLO : C 繭形牛仔褲則以輕盈又挺廓的牛仔材質，在舒適穿著與造型之間取得平衡。

Kōki木村光希穿著高腰寬版牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
Kōki木村光希穿著高腰寬版牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

Kōki木村光希穿著EZY寬版直筒牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
Kōki木村光希穿著EZY寬版直筒牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

UTA內田雅樂穿著EZY繭型牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
UTA內田雅樂穿著EZY繭型牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

UTA內田雅樂穿著UNIQLO : C繭型牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
UTA內田雅樂穿著UNIQLO : C繭型牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

Kōki木村光希穿著繭型牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
Kōki木村光希穿著繭型牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

UTA內田雅樂穿著JW ANDERSON赤耳直筒牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供
UTA內田雅樂穿著JW ANDERSON赤耳直筒牛仔褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

牛仔褲 UNIQLO 日本

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