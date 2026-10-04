Bose耳機、Meta眼鏡到PS遊戲手把 BLACKPINK LISA根本科技聯名女王

從耳夾式耳機、AI智慧眼鏡到遊戲手把，BLACKPINK成員LISA近年跨界科技品牌的合作版圖愈來愈廣，從音樂、時尚一路延伸至3C科技，不僅展現私下對科技產品的興趣，也將鮮明的個人風格融入不同商品設計。無論是Bose耳機上的招牌星星、Meta智慧眼鏡的貓咪元素，還是PlayStation限量版DualSense控制器上的瀏海與雙眼，都能看見LISA親自參與設計的巧思，讓原本講求功能性的科技產品，也成為展現個人品味的時尚單品。

今年LISA首度攜手Meta，推出專屬智慧眼鏡聯名系列，將她的時尚美學帶進AI穿戴科技。此次合作推出2款不同造型的Meta Glasses，分別為Meta Adventurer LISA Edition與Meta Capri LISA Edition。其中，Adventurer版本採用Moonlit Sky月夜星空色鏡框，搭配Blush腮紅色鏡片；Capri版本則以Eclipse日蝕色貓眼鏡框搭配灰色鏡片，透過不同輪廓呈現LISA個性鮮明的造型風格。

除了鏡框與鏡片配色，2款聯名眼鏡也加入LISA標誌性的星星元素，鏡腳末端及眼鏡盒都能看見專屬裝飾，另外還有以她的寵物為靈感打造的特殊眼鏡盒吊飾，將LISA私下喜愛毛孩的生活元素融入產品細節，讓科技配件多了收藏價值。這次合作也讓AI智慧眼鏡不只是拍攝、聆聽與智慧互動的工具，更成為能搭配日常穿搭的時尚配件。

近期LISA也再度與PlayStation合作，進一步從品牌宣傳延伸至實際產品設計，宣布推出「DualSense無線控制器－Lisa限量版」，外觀以她最喜歡的閃耀珍珠白為主色調，觸控板融入LISA標誌性的瀏海與雙眼，並搭配星星圖樣及醒目的「LL」字樣，將個人特色完整呈現在遊戲控制器上。

LISA也曾透露，自己平時就喜歡透過遊戲放鬆，這次能將舞台與時尚之外的創意延伸至遊戲產品，對她而言是相當新鮮的嘗試。

其實LISA與科技品牌的合作不是最近才開始，2025年她與Bose推出限量版Ultra Open Earbuds，將耳機從單純的音訊產品轉化為時尚造型的一部分。這款聯名耳機採用金屬銀黑漸層外觀，搭配LISA具有代表性的星星元素，結合Bose Ultra Open Earbuds開放式耳夾設計，讓使用者在享受音樂的同時，也能透過耳機展現個人風格。

Bose Ultra Open Earbuds採用黑色與金屬質感外觀，並加入LISA標誌性的星星元素。圖／Bose提供

Meta Adventurer LISA Edition採用Moonlit Sky月夜星空色鏡框，搭配Blush腮紅色鏡片。圖／Meta提供

DualSense無線控制器－Lisa限量版10月30日起限量發售，建議售價2,702元。圖／SIET提供

2025年LISA與Bose合作，推出限量版Bose Ultra Open Earbuds。圖／Bose提供

Meta聯名智慧眼鏡將LISA私下喜愛毛孩的生活元素融入產品細節。圖／Meta提供

DualSense無線控制器－Lisa限量版外觀以閃耀珍珠白為主色調，觸控板更融入LISA標誌性的瀏海與雙眼。圖／SIET提供