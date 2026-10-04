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新竹喜來登中餐廳10月重現「潮式饗宴」經典潮味

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登「潮式饗宴」包含經典潮州料理「芋茸香酥鴨」，外層酥香、內餡鬆軟。業者／提供
新竹喜來登「潮式饗宴」包含經典潮州料理「芋茸香酥鴨」，外層酥香、內餡鬆軟。業者／提供

中國廣東潮汕地區擅以多種豐富海鮮、全鵝烹調入菜，精準掌握火侯、調味，演繹食材「嫩而不生、清而不淡、油而不膩」；新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至10月31日推出「潮式饗宴」，以多達11道潮州特色菜餚重現潮式日常美味。

新竹喜來登表示，潮州菜特色為不同菜色搭配不同醬料，造就「一菜一碟」的獨特飲食文化，「采悅軒中餐廳」即日起至10月31日推出一系列廣東潮州料理，包含常見的經典冷盤「潮式滷水拼盤」，外層酥香、內餡鬆軟「芋茸香酥鴨」，以澎派海鮮搭配白米熬煮鮮美湯頭潮的特色粥品「潮州海鮮粥」，結合白菜清甜、湯汁濃郁的煲仔菜「白菜豆干煲」，鮮香湯底結合微辣白胡椒的養生湯品「白胡椒鹹菜豬肚湯」，還有點心「家鄉水瓜煎、杏仁芝麻糊」等11種道地潮州料理。更多「潮式饗宴」活動內容請洽(03)620 6000轉采悅軒中餐廳。

新竹喜來登「采悅軒中餐廳」推「潮式饗宴」以多道潮州特色菜餚重現潮式日常美味。業者／提供
新竹喜來登「采悅軒中餐廳」推「潮式饗宴」以多道潮州特色菜餚重現潮式日常美味。業者／提供

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