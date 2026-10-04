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台中火雞肉飯店爆食安疑慮 食安處：8人用餐後不適已勒令停業
台中市北屯區文心路四段一家火雞肉飯店傳出客人吃後又吐又拉，案經台中市食安處獲報後前往稽查採檢送驗，同時查出有8人不適，已勒令業者即日起停業。
一位市民在網路上貼文說，她3歲的女兒9月30日在這家店吃了火雞肉飯、滷豆腐、滷蛋，結果半夜3點吐了10來次，後來臉色慘白送急診，白血球指數上到1萬多，打了點滴還加了兩次止吐藥，「剛剛又吐了二次，肚子絞痛現在又要去急診了」呼籲大家這家店食安有問題，要特別小心。
台中市食安處說，初步掌握有8人不適，昨天稽查店家發現冰箱溫度不符規定、食材未離地存放及未出示年度體檢報告等缺失，已要求業者立即停業改善，後續若複驗不合格將依法裁罰。
檢驗結果最快約2周後出爐，如檢出病原菌，可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體檢出相同病原菌，將依食安法第49條移送法辦。
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