湯頭加了「鮮乳坊鮮乳＋起司」！林聰明、六松今苑「限定牛奶鍋」上桌

天涼吃鍋又想換口味嗎？嘉義老字號「林聰明沙鍋魚頭」旗下鍋物品牌「聰明鍋 Smart Hot Pot」，此次聯手「鮮乳坊」，把台灣鮮乳直接加入招牌鍋物，推出「聰明牛奶起司鍋」與「聰明麻奶起司鍋」兩款聯名新品。其中「聰明牛奶起司鍋」以濃醇鮮乳搭配起司，讓湯頭增添一層滑順奶香；另款「聰明麻奶起司鍋」由椒麻香氣先入口，再接上鮮乳與起司的濃醇，讓辣感變得更加圓潤，適合麻辣愛好者。

配合2026國產鮮乳火鍋季，聰明鍋同步加入「食在力量」APP限定優惠活動。即日起至11月30日期間，消費者下載食在力量APP，使用200點兌換聰明鍋指定優惠券，現場4人同行，且每人消費1鍋，即可免費獲得炸物拼盤1份。

由東京六本木壽喜燒「六松」總主廚技術監修的「六松今苑」，主打關東風、關西風雙重壽喜燒體驗。本次六松今苑攜手「鮮乳坊」，端出秋冬期間限定的「乳香牛奶鍋」。以日式昆布高湯為底，注入鮮乳坊鮮乳並佐以起司提味，讓昆布海味與天然乳香交織出絲滑輕盈的乳香滋味，涮煮肉片或是時蔬、嫩豆腐，都能帶來鹹香回甘的層次感。