27春夏巴黎時裝周／宋江、惠英紅同看秀 LOEWE巧妙融合新舊時代特色

西班牙品牌LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡庭院發表2027春夏時裝系列。創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez以「舊世界與新世界的對話」為主題，將美式實用主義的自在從容，與西班牙巴洛克風格的戲劇感、儀式感及品牌180年的深厚歷史巧妙交融。本季作品回歸直覺與真實，企圖打造一套貼近身體感受與真實生活節奏的全新視覺語言與衣櫥提案。包括品牌大使宋江、岡田將生、惠英紅等人都出席看秀。

秀場空間由品牌與Casper Mueller Kneer Architects建築事務所攜手打造，在文森城堡庭院建構雙層環形結構，靈感汲取自帕多瓦解剖劇場、倫敦環球劇場及米蘭斯卡拉歌劇院等經典環形建築。秀場以白色棚架與輕薄白色布料為主體，借鑑演播劇場與金屬框架，構築出簡約的表演容器。二層看台設計打破傳統水平秀場的限制，地面則安排之字形長凳與蜿蜒天橋，使觀眾與模特兒近在咫尺，營造出動態交錯的觀演視角與熱烈的現場能量。

服裝設計將美式經典原型進行翻轉，Polo衫採反向裁剪，籃球球衣結構則轉化為綴以彩暈與玻璃珠流蘇的雪紡連身裙。品牌歷史經典亦迎來現代演繹，1960年推出的品牌首件Oro絨面皮革西裝外套獲重塑賦予新意，精準削薄的皮革則打造出夏季輕薄的條紋外套與襯衫裙。此外，由半透明玻璃珠織成的通透連身裙如沙灘巾般隨意裹身，真絲風衣可直接貼膚穿著。西班牙巴洛克元素則透過領帶上的經典繪畫母題、長褲上的緞面絲巾印花，以及彈力繩束起的腰飾垂褶展露無遺。

兩人接手品牌後大受歡迎的配件，迎來全新的Pasito包款，將柔韌納帕皮革防塵袋覆垂於經典盒式結構之上，展現獨特層次；經典Puzzle包款演化為輕盈長方形的Puzzle Charm包款；Flamenco包款標誌性的繩結與抽褶，則重塑為絨面皮革購物袋的內襯。鞋款方面，帆船鞋以柔韌質感搭配對比色鞋帶，高跟鞋點綴紙般纖薄的緞面蝴蝶結，於實用基礎中注入細緻優雅的工藝美學。

鮮豔的印花洋裝重新演繹品牌的西班牙DNA。圖／LOEWE提供

全新Pasito包可肩背也可手拿。圖／LOEWE提供

從經典Puzzle包全新演進的Puzzle Charm包。圖／LOEWE提供

從運動防水包中汲取靈感的包款。圖／LOEWE提供

宋江出席LOEWE 2027春夏時裝系列大秀。圖／LOEWE提供

巴洛克風情的花卉圖案以珠繡呈現，混搭當代運動風格的輪廓。圖／LOEWE提供

岡田將生出席LOEWE 2027春夏時裝系列大秀。圖／LOEWE提供

將柔韌的納帕皮革防塵袋覆垂於經典盒式結構之上推出的全新Pasito包。圖／LOEWE提供

LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡庭院發表2027春夏時裝系列。圖／LOEWE提供

LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡庭院發表2027春夏時裝系列。圖／LOEWE提供

彷彿匆忙穿脫到一半的連身褲。圖／LOEWE提供

低跟鞋也比照服裝裝飾精緻的珠繡。圖／LOEWE提供

以精緻的珠繡打造的立體花卉短洋裝。圖／LOEWE提供

Preppy校園風Polo衫和西上裝混搭運動風格打摺短裙。圖／LOEWE提供

在高跟鞋上點綴如紙般纖薄的緞面蝴蝶結。圖／LOEWE提供

以品牌著名的皮革工藝打造運動風的單車帽。圖／LOEWE提供

宋江出席LOEWE 2027春夏時裝系列大秀。圖／LOEWE提供

籃球球衣的簡約結構變成雪紡綴珠流蘇的裙子。圖／LOEWE提供

LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡庭院發表2027春夏時裝系列。

吊飾的概念從手環項鍊等也延伸到鞋履上。圖／LOEWE提供

LOEWE於巴黎時裝周期間於文森城堡庭院發表2027春夏時裝系列。圖／LOEWE提供

從溯溪鞋汲取靈感的休閒鞋。圖／LOEWE提供

惠英紅出席LOEWE 2027春夏時裝系列大秀。圖／LOEWE提供

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