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慶雙十！連假森呼吸 13處國家森林遊樂區入園半票

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
太平山國家森林遊樂區-台灣面積最大高山湖泊翠峰湖日出。林業及自然保育署／提供
太平山國家森林遊樂區-台灣面積最大高山湖泊翠峰湖日出。林業及自然保育署／提供

為歡慶雙十國慶農業部林業及自然保育署轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南與富源等13處國家森林遊樂區，國慶連假期間（10月9日至11日）入園門票半票優惠，漫步於自然生態之中，用五感體驗最療癒的秋日森林慢旅。

林業保育署表示，入秋後各森林園區正展現多元風貌。有蕨類樂園之稱的內洞，短短數百公尺的觀瀑步道便擁有垂枝馬尾杉等約65種蕨類，更能在瀑布前享受豐沛的負離子；擁有「台灣最美低海拔楓紅」美譽的滿月圓，滿月圓瀑布與處女瀑布各具姿態，陽光灑落時，水氣間常映現絢麗的虹彩；深具林業歷史底蘊的東眼山，沿途可見台車、索道等林業遺跡，步道旁更座落造林紀念石與千萬年地質化石；位於霧林帶的拉拉山，不僅保育了千百年自然環境造就的稀有檜木巨木群，更是台灣藍鵲與台灣野山羊的重要棲地。

海拔超過2,000公尺的大雪山能邂逅秋天紅榨槭楓紅與向晚雲海，更有親民的50公尺高「雪山神木」，以及偶爾穿梭林道間的帝雉、山羌；昔日三大林場之一的八仙山，規劃了景色多樣的輕裝短程步道，可尋訪十文溪與神社遺址；以森林小火車、巨木群、日出、晚霞與雲海揚名國際的阿里山，可探訪「阿里山香林神木」；位於恆春半島的雙流，沿楓港溪上溯可達雙流瀑布，白榕步道更保留了排灣族龜甲屋遺址；鄰近墾丁大街的墾丁森林遊樂區，則擁有罕見的高位珊瑚礁林與銀龍洞等奇幻石灰岩地形，秋冬還能一睹灰面鵟鷹等候鳥的芳蹤。

知本除了百年大白榕景觀，近年導入東部首間「山林製造」概念店，透過6公尺大跨距觀景窗，讓旅人從不同視角欣賞森林與瀑布；彷彿1960年代林業縮影的池南，保存著老火車頭、集材機與哈崙山地鐵道的輝煌記憶；而被富源溪貫穿的富源，則集結了環山步道、龍吟瀑布、樟樹造林地與溫泉泡湯，10至12月更有台灣山窗螢在夜間輪番現蹤；充滿林業歷史軌跡的太平山，遊客可沿著翠峰景觀道路造訪台灣面積最大的高山湖泊翠峰湖。歡迎把握國慶假期半價優惠上山健行，一同解鎖秋日限定的森林美學。

知本國家森林遊樂區-榕蔭步道百年大白榕。林業及自然保育署／提供
知本國家森林遊樂區-榕蔭步道百年大白榕。林業及自然保育署／提供

連假 森林遊樂區 國慶

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