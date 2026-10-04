日韓賞楓買氣增2成 韓國價格優勢成長幅度高

秋季是旅客出國賞楓旺季，根據旅遊業者觀察，今年日韓賞楓買氣較去年成長2成，雖然仍以日本為大宗，但韓國憑藉機票價格穩定、家庭旅遊CP值高等，成長幅度在所有線路中最高。

根據交通部觀光署統計，今年1至8月台灣旅客出國人次為1453萬2351人次，較去年同期成長15.2%，目的地仍以日本居冠，其次為中國、韓國。

時序進入秋天，出國人數仍持續成長，伴隨傳統賞楓旺季，今年赴日韓賞楓比例較去年增加，據旅遊業者觀察，日韓賞楓季的買氣都較去年成長。

雄獅旅遊表示，今年所有賞楓參團人數較去年同期成長約2成，旅客仍選擇日本居多，韓國則為第2。可樂旅遊指出，今年賞楓買氣呈現提早卡位趨勢，熱門線路於出發前2至3個月即熱銷。

機票銷售亦明顯成長，易遊網表示，以機票銷售數據來看，整體較去年成長超過17%。其中最熱門的3大賞楓航點，仍以東京、大阪和首爾等一線城市為主。

日本是台灣旅客首選，但韓國賞楓動能有爆發式成長趨勢，雄獅旅遊指出，雖然韓國賞楓占比未超越日本，但成長幅度是美、日、韓三條線當中最高的，人數較去年同期增加近4成，分析主因是產品線變多、地區變廣。

可樂旅遊指出，韓國機票價格相對穩定、旅遊成本較具優勢，持續成為小資族秋季賞楓旅遊熱門首選，近期購買韓國行程的旅客中，選擇賞楓相關行程的比例較去年同期攀升2成。

易遊網表示，從機票銷售數據來看，韓國約成長15%，日本則成長約20%，日本的整體賞楓買氣仍略高於韓國，分析主要原因是日本航點較多，旅遊目的地選擇眾多，賞楓季從11月初延續到12月，可胃納更多旅客。而韓國濟州島買氣成長超過1倍，分析主因除了賞楓外，還有山海景觀、咖啡廳、美食等旅遊元素，加上航程短、機票相對容易入手，因此受到旅客青睞。

日本與韓國賞楓各有優點，旅客該怎麼選擇？雄獅旅遊說，日本的紅葉品種多、層次感強（楓、櫸、銀杏交錯），變色期長，旅遊完整度高；韓國團費相對親民，家庭旅遊CP值高，秋景元素多元。

可樂旅遊表示，日本賞楓週期較有彈性，從10月北海道一路往南延續至12月九州，韓國則集中於10月與11月，且韓國受惠於低成本航空與多元航點布局，擁有具競爭力的旅遊價格。

易遊網建議，韓國比較適合想要精省預算、安排短天數旅行的旅客，日本的優勢則是賞楓選擇非常多元，從東京、大阪等一線城市，到二、三線城市都有知名賞楓景點，而且還能搭配溫泉、美食、文化體驗，更能滿足旅客多元需求。