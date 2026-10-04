快訊

早餐別只喝一杯咖啡！醫師推薦搭配3種高蛋白食物飽足感更持久

蔣萬安戳破沈伯洋偷換概念 「請問要在哪設社區中心發放毒品？」

陸軍實戰訓練「炸橋」阻敵 特戰引入美軍精準爆破技術

聽新聞
0:00 / 0:00

日韓賞楓買氣增2成 韓國價格優勢成長幅度高

中央社／ 台北4日電

秋季是旅客出國賞楓旺季，根據旅遊業者觀察，今年日韓賞楓買氣較去年成長2成，雖然仍以日本為大宗，但韓國憑藉機票價格穩定、家庭旅遊CP值高等，成長幅度在所有線路中最高。

根據交通部觀光署統計，今年1至8月台灣旅客出國人次為1453萬2351人次，較去年同期成長15.2%，目的地仍以日本居冠，其次為中國、韓國。

時序進入秋天，出國人數仍持續成長，伴隨傳統賞楓旺季，今年赴日韓賞楓比例較去年增加，據旅遊業者觀察，日韓賞楓季的買氣都較去年成長。

雄獅旅遊表示，今年所有賞楓參團人數較去年同期成長約2成，旅客仍選擇日本居多，韓國則為第2。可樂旅遊指出，今年賞楓買氣呈現提早卡位趨勢，熱門線路於出發前2至3個月即熱銷。

機票銷售亦明顯成長，易遊網表示，以機票銷售數據來看，整體較去年成長超過17%。其中最熱門的3大賞楓航點，仍以東京、大阪和首爾等一線城市為主。

日本是台灣旅客首選，但韓國賞楓動能有爆發式成長趨勢，雄獅旅遊指出，雖然韓國賞楓占比未超越日本，但成長幅度是美、日、韓三條線當中最高的，人數較去年同期增加近4成，分析主因是產品線變多、地區變廣。

可樂旅遊指出，韓國機票價格相對穩定、旅遊成本較具優勢，持續成為小資族秋季賞楓旅遊熱門首選，近期購買韓國行程的旅客中，選擇賞楓相關行程的比例較去年同期攀升2成。

易遊網表示，從機票銷售數據來看，韓國約成長15%，日本則成長約20%，日本的整體賞楓買氣仍略高於韓國，分析主要原因是日本航點較多，旅遊目的地選擇眾多，賞楓季從11月初延續到12月，可胃納更多旅客。而韓國濟州島買氣成長超過1倍，分析主因除了賞楓外，還有山海景觀、咖啡廳、美食等旅遊元素，加上航程短、機票相對容易入手，因此受到旅客青睞。

日本與韓國賞楓各有優點，旅客該怎麼選擇？雄獅旅遊說，日本的紅葉品種多、層次感強（楓、櫸、銀杏交錯），變色期長，旅遊完整度高；韓國團費相對親民，家庭旅遊CP值高，秋景元素多元。

可樂旅遊表示，日本賞楓週期較有彈性，從10月北海道一路往南延續至12月九州，韓國則集中於10月與11月，且韓國受惠於低成本航空與多元航點布局，擁有具競爭力的旅遊價格。

易遊網建議，韓國比較適合想要精省預算、安排短天數旅行的旅客，日本的優勢則是賞楓選擇非常多元，從東京、大阪等一線城市，到二、三線城市都有知名賞楓景點，而且還能搭配溫泉、美食、文化體驗，更能滿足旅客多元需求。

賞楓 日韓 韓國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遊韓機票要變貴？旅遊粉專曝1費用擬漲3倍 旅客離境多付1.3萬韓元

下周3颱共存？賈新興曝侵台機率 北部將急降溫、國慶連假天氣出爐

國泰世華CUBE信用卡「秋日遊」快閃權益驚喜登場 旅日消費最高10%回饋

北海道最高峰本季首度積雪 日本全國最快

相關新聞

東北季風來了宜蘭出現雷雨 粉專揭原因

最近有兩波東北季風增強，上周五及明天，北東轉雨、轉涼。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，前天（10月2日）晚間22時開始到昨天（3日）清晨1時，宜蘭地區（玉蘭、雙連埤等地）在東北季風的環境下，下了接近3小時的間歇性雷陣雨；中央氣象署同步也針對宜蘭地區發布豪雨特報，並指出有局部大雨發生的機率。在季節轉換的過渡時期，並不是常見的天氣現象。

要變天了！吳德榮：北東明轉雨降溫 國慶連假天氣出爐

要變天了，把握今天好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

9年前「躲起來」的24吋焰火國慶再戰台東 攝影玩家：盼成功綻放

睽違9年，115年國慶焰火將於10月10日在台東登場，本次以「世界的方舟・南島台灣」為主題，預計晚間8時至8時30分，在卑南溪出海口南岸施放長達30分鐘、逾1萬9千發絢麗焰火；其中從3吋、5吋、8吋、10吋、12吋、16吋到24吋大型高空焰火，施放高度從60公尺至600公尺，讓攝影玩家及民眾相當期待。

農業部回應恢復12夜提案 保育團體：不應再以凝聚共識為由拖延修法

遊蕩動物對生態、公共安全與農畜產業已造成重大影響，有民眾6月於「公共政策網路參與平台」提案檢討流浪動物「零撲殺」政策，並恢復「限期收容（12夜）」機制，10天就已達成案門檻，主管機關農業部日前正式回應，對於提案訴求部分參採。但因回應內容與現行做法幾乎別無二致，保育團體指出，農業部不應一再以凝聚社會共識為由，讓野生動物、居民與公共部門承擔繼續承擔風險。

新台南車站提前於10月17日通車 切換作業影響12班列車改公路接駁

台南地下化車站9月10日揭牌，原訂10月18日正式通車，交通部鐵道局今宣布，將提前於10月17日正式啟用，10月16日晚間10時先行封鎖東正線，晚間11時後全面封鎖至17日早上6時，執行鐵路切換施工，施工期間部分旅客列車將停駛或截短行駛，將提供縱貫線善化至保安、沙崙線台南至沙崙公路客運接駁服務。

秋涼來了！明後新一波東北季風增強降溫有感 北東白天26-28度

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天東北季風減弱天氣回穩，明起東北季風再增強，北東轉濕涼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。