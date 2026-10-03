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以珊瑚為靈感！Balenciaga 2027夏季大秀 讓服裝成為行走的生態系

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Pierpaolo Piccioli從藝術家Aude Franjou的2025年創作《自由珊瑚》得到靈感，讓服裝、整體輪廓宛如會呼吸的生態系，有機、流動。圖／Balenciaga提供
Pierpaolo Piccioli從藝術家Aude Franjou的2025年創作《自由珊瑚》得到靈感，讓服裝、整體輪廓宛如會呼吸的生態系，有機、流動。圖／Balenciaga提供

Balenciaga最新發表的Summer 27系列，在創意總監Pierpaolo Piccioli操刀下，為高級訂製服帶來全新定義。他不將高訂視為高不可攀的藝術品，而是當成重塑日常衣櫥的創意實驗室。系列靈感源自法國藝術家Aude Franjou於2025年創作的巨型亞麻編織藝術《自由珊瑚》，將有機生命力注入時尚空間，象徵著時裝屋如同一個會呼吸的生命生態系。

回歸創辦人Cristóbal Balenciaga以人體為本的核心哲學，本季將第55屆高訂系列的縫紉工藝延伸至日常成衣。無論是棉質T恤、Tote托特包還是bombers夾克，都在工坊中透過純手工抓褶與懸垂技術打磨線條。經典的佩斯利腰擺輪廓被巧妙轉移至皮革外套與T恤上，配以高壓空氣填充的歐根紗立體花朵，展現出宛如數學節奏般嚴謹卻輕盈的幾何美學。

Balenciaga SS27春夏女裝系列展現了品牌對傳統剪裁與街頭潮流的平衡、結構與重建。在72套服裝中、丹寧牛仔成為無可忽視的重點。這種展現生命力的材質一向與街頭、新世代息息相關，本季則在品牌創意總監Pierpaolo Piccioli的嫻熟功力為前提透過斜裁工藝、超大輪廓與磨損洗色交織出嶄新質感。

剪裁上的最大突破，莫過於斜裁技術的廣泛運用，賦予丹寧牛仔褲、男士西裝與晚禮服全新的動態生命。剪裁不再束縛身體，而是順應肢體伸展，呈現極致的舒適與流暢。配件與鞋款同樣追求自然隨性，無骨架解構的Lounge休閒鞋、帆布材質的Wave Thong涼鞋，以及手工編織鏡腳的Bow Mask太陽眼鏡，均在細節中表露匠人手作的溫熱質感。

於此同時，流蘇與羽毛、立體花朵等豐富飾邊為流線的輪廓賦予了行進間的動態，工裝褲則以誇張的雕塑感氣球形狀與大口袋重新拿捏下身比例，俐落大膽之外更是與創辦人Balenciaga先生愛用剪裁的重新接軌。

衝突與對比在本季不斷上演，高級訂製禮服、牛仔褲、會被拒絕進入正式餐廳（但穿起來很舒服的）夾腳涼鞋與軍靴混搭，可被視為Pierpaolo Piccioli在接掌Balenciaga設計大方向後、在既有美學脈絡之間的平衡點。整體系列完美融合奢華與街頭、典雅與叛逆，展現獨樹一幟的時尚美學。

Balenciaga 2027夏季大秀在服裝以外透過腰飾、以鏤空皮塊構件的包款、金色圓珠裝飾，呈現了珊瑚般的有機與藝術感。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 2027夏季大秀在服裝以外透過腰飾、以鏤空皮塊構件的包款、金色圓珠裝飾，呈現了珊瑚般的有機與藝術感。圖／Balenciaga提供

變形、巨形的肩膀拼接輪廓，出自Balenciaga先生經典的Sack Dress肩膀輪廓，並在本季創意總監Pierpaolo Piccioli手上重新變形。圖／Balenciaga提供
變形、巨形的肩膀拼接輪廓，出自Balenciaga先生經典的Sack Dress肩膀輪廓，並在本季創意總監Pierpaolo Piccioli手上重新變形。圖／Balenciaga提供

本季Balenciaga在發表新聞資料時，同時為服裝提供多張側面或背面角度照片，呈現服裝行走時的流動與有機、風雅輕快。圖／Balenciaga提供
本季Balenciaga在發表新聞資料時，同時為服裝提供多張側面或背面角度照片，呈現服裝行走時的流動與有機、風雅輕快。圖／Balenciaga提供

Pierpaolo Piccioli從藝術家Aude Franjou的2025年創作《自由珊瑚》得到靈感，讓服裝、整體輪廓宛如會呼吸的生態系，有機、流動。圖／Balenciaga提供
Pierpaolo Piccioli從藝術家Aude Franjou的2025年創作《自由珊瑚》得到靈感，讓服裝、整體輪廓宛如會呼吸的生態系，有機、流動。圖／Balenciaga提供

本季大秀地點選址於巴黎16區的「巴黎網球俱樂部」（Tennis Club de Paris），場中央並可見到靈感來源的巨型亞麻編織藝術《自由珊瑚》。圖／Balenciaga提供
本季大秀地點選址於巴黎16區的「巴黎網球俱樂部」（Tennis Club de Paris），場中央並可見到靈感來源的巨型亞麻編織藝術《自由珊瑚》。圖／Balenciaga提供

Balenciaga本季兼容了街頭了生命力與高訂禮服般的優雅。圖／Balenciaga提供
Balenciaga本季兼容了街頭了生命力與高訂禮服般的優雅。圖／Balenciaga提供

珊瑚 法國 服裝

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