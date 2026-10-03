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高雄米其林推薦Li.nu全新秋季菜單登場！近20品全台旬味巧入菜

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
玫瑰鴨｜合鴨米。圖／Li.nu提供
玫瑰鴨｜合鴨米。圖／Li.nu提供

甫獲「500盤2026」3盤肯定、並於《臺灣米其林指南2026》獲得推薦與年度侍酒師大獎榮耀的高雄餐廳 Li.nu，由在地主廚李祈睿（Chef Michael Lee）領銜，攜手首席侍酒師邱雯琪（Bonnie Chiou），即日起推出近 20 品全新Chef's Menu秋季套餐，透過料理捕捉秋天由清新走向濃厚的風味變化，每位3,500元+10% 服務費。

主廚李祈睿這次像是秋季山海風味的採集者，他從熟悉的南台灣出發，一路採集入秋後的旬味，足跡遍佈全台。從秋季定番的宜蘭秋刀魚、花蓮南瓜，再到鮮少被知道的基隆八斗子鮟鱇魚肝、台南黃金蕎麥等產地食材，一一轉譯為全新秋季套餐。除在餐盤上體現真正豐收的食慾之秋，用餐結束後也在明信片上轉化為一幅由疊色印章構成的台灣地圖，並悉心標示出所使用的食材與產地，描繪出秋日台灣的風土滋味，成為饕客餐後可以帶回家珍藏的風味圖像。

套餐從5款饒富趣味的開胃小點開始。「海膽｜海藻」將海膽打製為滑順細緻的蛋奶布丁，淋上加入紅海藻、青海苔的高湯，呈現秋季海洋最純粹的鮮味。「火燒蝦｜海鹽」以酥塔盛載野生火燒蝦與填入白味噌與 Cream Cheese 製成的內餡，入口鹹香鮮甜，層次豐富。

「蕎麥｜魚子醬」以具堅果香氣的台灣黃金蕎麥，揉入法式 Gougère 起司泡芙打開秋天味蕾。「鮟鱇魚肝｜米果」以彩色米果球包覆鮟鱇魚肝慕斯，一口咬下，酥脆米香與濃郁魚肝交織，令人齒頰留香。串起的「秋刀魚｜甜椒」充滿食趣，以甜椒製成的酸甜醬平衡了秋刀魚肉、秋刀魚漿帶來濃郁鮮甜的秋日氣息。

前菜「蟹｜高大鮮乳｜薑」的概念，源自高雄當地以鮮蟹搭配薑醋的飲食習慣，主廚李祈睿以當日新鮮秋蟹，搭配高雄高大鮮乳製成的優格果凍與輕盈乳沫，用在地乳製品的酸度來提昇蟹的鮮美，是直接將在地風味轉譯的美味。

熱前菜「鮮蚵｜綠竹筍」是令現場每一個人眼睛為之一亮的一道菜。主廚將鮮蚵與綠竹筍包進雙層春捲皮內，內層承接食材釋出的水分與鮮味，外層維持乾爽酥脆，咬開後滿滿是食材鮮甜飽滿的滋味。上桌時刻意將它裝盛在貌似速食店蘋果派的紙盒內，盒子上還幽默地用英文標註著「我不是蘋果派」，一旁還附上主廚特調的鹹甜滋味海山醬，讓每個人都吃得非常開心。

可再續一碗的「青龍｜海藻」，以整隻台灣青龍龍蝦熬製，將蝦肉、蝦殼的鮮味完整收進湯裡。主廚刻意不以大量鮮奶油堆疊厚重口感，而是以清爽、集中且鮮味飽滿的龍蝦湯，凸顯食材本身的海味；一旁搭配以海苔烘焙而成的丹麥小吐司，夾入龍蝦、小黃瓜片等食材，入口既有海味的鮮甜，也帶著小黃瓜的清脆，巧妙呼應南部辦桌宴席常見的炸龍蝦三明治，將熟悉的地方記憶重新轉化為一道精緻湯品。

主餐「玫瑰鴨｜合鴨米」則將法式技法與台灣日常滋味放在同一張餐桌上。爐烤玫瑰鴨胸搭配鴨肝泥與濃縮鴨醬汁，濃郁飽滿之中帶著適合秋季的沉穩甜酸；一旁的鴨肉飯則更貼近台灣人的味覺記憶，以花蓮富里合鴨米拌入炒香鴨內臟，重現庶民小吃熟悉的香氣，再以法式醬汁手法重新詮釋。對生長於高雄的主廚李祈睿而言，這不只是一道主餐，更是他想留住、也想分享給大家的在地滋味，一口吃下，正是最「雄讚」的台灣小吃。

在甜點部分，Li.nu也毫不手軟，以2 款主甜點與 3 品茶點呈現。「葡萄｜香檳」透過香檳氣泡先帶回清爽節奏，主甜點「栗子｜秋葉」以經典 Mont Blanc 為靈感重構落葉景象，脆餅在口中碎裂時的聲響，也成為秋景的一部分。茶點則包括香草燉水梨、柑橘慕斯與南瓜餅乾。主廚李祈睿表示：「本來法式套餐的茶點就該這麼豐富，我們在盛情好客的高雄裡忠實呈現。」

在餐酒搭配方面，Li.nu並不追求一套固定的「一道菜、一杯酒」公式，而是由首席侍酒師邱雯琪隨主廚當天對料理細節的調整，也會因天氣、餐桌氛圍，甚至賓客此刻來用餐的心情與目的而有所不同，讓侍酒不只是搭配料理，更成為餐桌體驗的一部分。

主廚李祈睿決定這一季料理的風味方向，首席侍酒師邱雯琪則讓這份季節感持續流動，在料理、酒水與人的互動之間尋找最適切的平衡，共同敘說出Li.nu此刻最完整、也最貼近當下的餐桌語言。

◎Li.nu

．營業時間：18:30～22:00（週日、週一全日公休）

．電話：07-3347810

．地址：高雄市前鎮區建隆里中華五路802號

．售價：

＊Chef's Menu套餐3,500元+10% /位。

＊Tasting Menu 套餐3,000元＋10% /位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

栗子｜秋葉。圖／Li.nu提供
栗子｜秋葉。圖／Li.nu提供

葡萄｜香檳。圖／Li.nu提供
葡萄｜香檳。圖／Li.nu提供

Li.nu主廚李祈睿（Chef Michael Lee）。圖／Li.nu提供
Li.nu主廚李祈睿（Chef Michael Lee）。圖／Li.nu提供

鮮蚵｜綠竹筍。圖／Li.nu提供
鮮蚵｜綠竹筍。圖／Li.nu提供

開胃小點「海膽｜海藻」。圖／Li.nu提供
開胃小點「海膽｜海藻」。圖／Li.nu提供

Li.nu首席侍酒師邱雯琪（Bonnie Chiou）獲得《臺灣米其林指南2026》年度侍酒師大獎榮銜。圖／Li.nu提供
Li.nu首席侍酒師邱雯琪（Bonnie Chiou）獲得《臺灣米其林指南2026》年度侍酒師大獎榮銜。圖／Li.nu提供

青龍｜海藻。圖／Li.nu提供
青龍｜海藻。圖／Li.nu提供

開胃小點「秋刀魚｜甜椒」。圖／Li.nu提供
開胃小點「秋刀魚｜甜椒」。圖／Li.nu提供

甫獲「500盤2026」3盤肯定、並於《臺灣米其林指南2026》獲得推薦與年度侍酒師大獎榮耀的高雄餐廳 Li.nu。圖／Li.nu提供
甫獲「500盤2026」3盤肯定、並於《臺灣米其林指南2026》獲得推薦與年度侍酒師大獎榮耀的高雄餐廳 Li.nu。圖／Li.nu提供

開胃小點「鮟鱇魚肝｜米果」。圖／Li.nu提供
開胃小點「鮟鱇魚肝｜米果」。圖／Li.nu提供

蟹｜高大鮮乳｜薑。圖／Li.nu提供
蟹｜高大鮮乳｜薑。圖／Li.nu提供

由疊色印章構成的小卡片，悉心標示著所使用的食材與產地，成為饕客餐後可以帶回家珍藏的味覺地圖。記者高婉珮／攝影
由疊色印章構成的小卡片，悉心標示著所使用的食材與產地，成為饕客餐後可以帶回家珍藏的味覺地圖。記者高婉珮／攝影

開胃小點「蕎麥｜魚子醬」。圖／Li.nu提供
開胃小點「蕎麥｜魚子醬」。圖／Li.nu提供

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