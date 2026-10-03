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13家全台寶藏小店華山「成團」人氣滿點！永豐市集登場 果醬、藍染到陶藝一次逛

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
永豐市集首日人氣滿點。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
永豐市集首日人氣滿點。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

台灣各地的小店，究竟能把這片土地變出多少種模樣？答案這個周末在華山就能找到。第4屆「小店永豐市集」今（3日）登場，以「成團．開張 Together, A Better Life.」為主題，集結13家來自全台的職人品牌，從農產、果醬、地方創生，到藍染、陶藝、竹工與動物友善，讓散落各地的小店在台北「成團」。

走進華山1914文創產業園區中4B館，小店分列兩排開展，以作品說故事。其中，來自花蓮璞石閣部落的「金喜檸檬」，帶來今年新品檸檬爆米花、黑糖檸檬乾，以及巧思十足的「檸好磅」蛋糕；台東延平鄉巴喜告部落的「布拉谷嚴選」，則把4月梅子、7月鳳梨、10月苦茶化為各式農特產品，將季節滋味帶到台北。

高雄「台青蕉香蕉創意工坊」從旗山香蕉出發，延伸出各式食品與蕉葉盤，甚至店內也推出「香蕉皮牛奶」，實踐「全蕉可用」的理念。「大山北月」同樣將柑橘全株利用，從果實延伸至各式產品，開展首日新品「山間果穀」受到海外遊客關注，結合燕麥片、東方美人茶、三寶柑、火龍果等地方風味。

同樣從土地出發的「杉恆壹樹農創」，以高雄杉林自種有機玫瑰釀製玫瑰醬，並帶來玫瑰冰淇淋、玫瑰花蕊茶；花蓮玉里「九日良田」則將地方風土轉化為和菓子，還有玉里羊羹、寒天及柚花製成的琥珀糖。

果醬品牌「Good Jam+」也是現場焦點，帶來曾獲兩銀獎肯定的作品，以茂谷柑、黃檸檬搭配琴酒香氣，並推出得獎果醬與琴酒的創意調飲，限量100杯。

市集中也有不少傳統工藝的新創意。來自鶯歌、傳承4代的百年陶器「新旺集瓷」，帶來台灣各景點的感溫變身杯；「山傑號竹工」則以竹材結合當代設計，最新中秋新品「桌燈」以渾圓黃色燈球呈現，業者笑稱「像是沒有熱量的蛋黃酥」，搭配台南意象的文旦箱，趣味十足。

「太平藍」將藍染帶進生活，現場熱賣費工耗時的型糊染小手帕與桐花圍巾；「even studio」則以原色實木打造餅乾、甜甜圈、貓咪等造型，最新門把系列也成為現場話題，業者笑說：「創意未完，待續。」

另一個讓市集多了點溫度的品牌，是推動人與動物友善共好的「無尾香蕉動物學校」，帶來包括15歲貓網紅「逗點」相關T恤、襪子與零錢包，各式動物商品背後也都有著動人的故事。

今年永豐銀行持續透過法金品牌「DA BOSS」，以「創品牌、跨結盟、強數位（OMO）」三大策略，陪伴中小企業從成立、營運、成長到擴張，串聯產業夥伴與金融資源。現場消費還可領取兌換券，參加轉轉樂試手氣。

台東延平鄉巴喜告部落的「布拉谷嚴選」，將當地的季節滋味帶到台北。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
台東延平鄉巴喜告部落的「布拉谷嚴選」，將當地的季節滋味帶到台北。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

「太平藍」將藍染帶進生活。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
「太平藍」將藍染帶進生活。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

「無尾香蕉動物學校」帶來各式動物商品背後動人的故事。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
「無尾香蕉動物學校」帶來各式動物商品背後動人的故事。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

「杉恆壹樹農創」以高雄杉林自種有機玫瑰釀製玫瑰醬。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
「杉恆壹樹農創」以高雄杉林自種有機玫瑰釀製玫瑰醬。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

「Good Jam+」帶來曾獲兩銀獎肯定的作品，現場同步限量推出得獎果醬與琴酒的創意調飲。記者沈昱嘉、林士傑／攝影【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
「Good Jam+」帶來曾獲兩銀獎肯定的作品，現場同步限量推出得獎果醬與琴酒的創意調飲。記者沈昱嘉、林士傑／攝影【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

現場消費可領兌換券，到「DA BOSS」攤位玩轉轉樂試手氣。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
現場消費可領兌換券，到「DA BOSS」攤位玩轉轉樂試手氣。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

講座同步登場。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
講座同步登場。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

「山傑號竹工」創意新作：像是沒有熱量的蛋黃酥。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
「山傑號竹工」創意新作：像是沒有熱量的蛋黃酥。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

「even studio」以原色實木打造餅乾椅、貓咪造型系列居家用品，創意十足。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
「even studio」以原色實木打造餅乾椅、貓咪造型系列居家用品，創意十足。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

●10家小店把地方行動搬進展場

除了市集採買，館內同步展出第4屆「小店永豐故事展」。記者沈昱嘉、林士傑／攝影
除了市集採買，館內同步展出第4屆「小店永豐故事展」。記者沈昱嘉、林士傑／攝影

除了市集採買，館內同步展出第4屆「小店永豐故事展」，10家來自全台各地的小店，以「成團，開張！」為主題，呈現各自在地方持續發生的行動。

這場展覽不只展示商品，而是從「地方正在發生什麼」出發，呈現數位走讀、有機玫瑰供應鏈、共生廚房、循環時尚、傳統工藝與部落文化等不同實踐。

除了看展、逛市集，明（4日）14時至15時30分還將舉行「品牌企劃｜風味體驗度量衡」講座，由咖啡創業整合經理人王詩鈺、飲食文化策展人馮忠恬對談，從飲食品牌力、風味與故事連結，談如何打造完整的品牌體驗。

第4屆「小店永豐故事展」及「小店永豐市集」展至明天（4日），華山1914文創產業園區中4B館舉行，活動皆免費入場。

酒後找代駕 禁止酒駕飲酒過量有礙健康
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