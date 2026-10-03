把握倒數兩天！2026台北秋季美容保養展「香氣旅程」DIY調香快預約

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」於台北世貿一館展出至10月5日，今天（10月3日）周末現場湧入大批逛展、採購人潮，米蘿美甲最熱賣商品為韓國德靈護甲Dr.Spirit健康指甲保養產品，最大單10萬元；cellinkos則以極效水光膠原安瓶組最暢銷。

今年秋季美容展特別打造全新「香氣旅程」主題展區，現場以旅行為概念，規劃7大緯度香氣體驗站，結合聞香、集章、互動體驗與DIY調香，將香氛從單純的商品展示，轉化為一場可以探索、感受與互動的沉浸式體驗。每日共5個限定時段推出的「Life to Everyday調香體驗」，可親手DIY完成一瓶專屬香氣作品，每人體驗價300元，每場次共10人，開放線上預約8人、現場報名2人，座位有限，可提前預約。

10月4日推薦必逛攤位包括「庭園香氛」台灣鮮花精油香氛噴霧系列，隨身香氛8ML原價699元、展場優惠價480元；恩藝偲NES cosmetics純物理B3防曬水凝乳原價670元、展場優惠價99元。

主辦單位推出每日100份的限量早鳥禮，憑入場號碼牌至贈品區兌換；展期購買全票、優待票加碼抽法媚兒頂級保養組一組；現場單筆消費滿千元即可前往贈品處參加抽獎，每日獎品有限，兌完為止。

另有美容展限定三友藥妝Tomod’s獨家福利，於美容展現場領取兌換券，至全台實體門市消費不限金額即可憑券兌換「DOOU多友醬圓筒衛生紙」，兌完為止。

今年秋季美容展特別打造全新「香氣旅程」主題展區，現場以旅行為概念，規劃7大緯度香氣體驗站。圖／主辦單位提供

2026台北秋季美容展10月4日推薦「庭園香氛」台灣鮮花精油香氛噴霧系列，隨身香氛8ML原價699元、展場優惠價480元。圖／主辦單位提供

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」於台北世貿一館展出至10月5日，今天（10月3日）周末現場湧入大批逛展、採購人潮。記者林士傑／攝影

2026台北秋季美容展10月4日推薦恩藝偲NES cosmetics純物理B3防曬水凝乳，原價670元、展場優惠價99元。圖／主辦單位提供

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」集結美容保養、美甲美睫、香氛香水、美體保健、美容儀器與專業美業等多元內容。記者林士傑／攝影

2026台北秋季美容展特別打造全新「香氣旅程」主題展區。記者林士傑／攝影