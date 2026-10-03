聽新聞
0:00 / 0:00
把握倒數兩天！2026台北秋季美容保養展「香氣旅程」DIY調香快預約
2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」於台北世貿一館展出至10月5日，今天（10月3日）周末現場湧入大批逛展、採購人潮，米蘿美甲最熱賣商品為韓國德靈護甲Dr.Spirit健康指甲保養產品，最大單10萬元；cellinkos則以極效水光膠原安瓶組最暢銷。
今年秋季美容展特別打造全新「香氣旅程」主題展區，現場以旅行為概念，規劃7大緯度香氣體驗站，結合聞香、集章、互動體驗與DIY調香，將香氛從單純的商品展示，轉化為一場可以探索、感受與互動的沉浸式體驗。每日共5個限定時段推出的「Life to Everyday調香體驗」，可親手DIY完成一瓶專屬香氣作品，每人體驗價300元，每場次共10人，開放線上預約8人、現場報名2人，座位有限，可提前預約。
10月4日推薦必逛攤位包括「庭園香氛」台灣鮮花精油香氛噴霧系列，隨身香氛8ML原價699元、展場優惠價480元；恩藝偲NES cosmetics純物理B3防曬水凝乳原價670元、展場優惠價99元。
主辦單位推出每日100份的限量早鳥禮，憑入場號碼牌至贈品區兌換；展期購買全票、優待票加碼抽法媚兒頂級保養組一組；現場單筆消費滿千元即可前往贈品處參加抽獎，每日獎品有限，兌完為止。
另有美容展限定三友藥妝Tomod’s獨家福利，於美容展現場領取兌換券，至全台實體門市消費不限金額即可憑券兌換「DOOU多友醬圓筒衛生紙」，兌完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。