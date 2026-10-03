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海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶 探索珍稀與美的本質

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊，主石選用一顆29.09克拉橢圓形帕拉伊巴碧璽，藍綠變幻的色彩如海水般清澈。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊，主石選用一顆29.09克拉橢圓形帕拉伊巴碧璽，藍綠變幻的色彩如海水般清澈。圖／Harry Winston提供

1953年瑪麗蓮夢露在歌聲中輕哼「Talk to Me, Harry Winston」，道盡世人對鑽石之王、海瑞溫斯頓的渴望。Harry Winston發表全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列，創作靈感源自紐約珠寶殿堂的輝煌歷史，從收購名鑽到星光紅毯，分為「鑽石之王」、「稀世珠寶商」與「明星的珠寶商」三大主題，將傳承一世紀的寶石哲學轉化為無可比擬的頂級珠寶傑作。

美的基石一向建立在對珍稀寶石的敏銳洞察，Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列中最矚目的一條項鍊鑲嵌了29.09克拉橢圓形帕拉伊巴碧璽為主石，獨特的藍綠光澤，更以萬分之一的開採率更顯珍貴，同時並與方形祖母綠型切工黃鑽交織出形體與色彩的雙重輝映；另一款耳環則鑲嵌兩顆分別為17.79與17.25克拉的的哥倫比亞蛋面切工祖母綠，完美的色彩飽和度與通透度，加上可轉換式設計，坐收修飾臉型之效。

卓越工藝則是將奇蹟淬鍊為藝術的關鍵。重達40.81克拉的雷德恩切工（Radiant Cut）黃鑽，以祖母綠形輪廓完美釋放天然火彩，宛如訴說寶石深藏在地表下的低語；重現1960年代典藏的Twist手鍊，混搭以圓形、水滴型與馬眼型多重切工鑽石，並選用超過150顆祖母綠鑲嵌在少量的鉑金與18K黃金中，隱匿金屬痕跡的複雜技藝，讓線條流暢自然貼合肌膚。

從1920年代收購拍賣會典藏並重新切割，到今日紅毯上的璀璨巨星，海瑞溫斯頓始終以大膽風格定義奢華。不容錯過的還有一款黃鑽手鍊是由17顆方形祖母綠型切工艷彩黃鑽串接而成、總重11.68克拉，另鑲嵌14.58克拉無色鑽石；一對耳環則採用極罕見、總重逾9.5克拉的半月形蛋面切工哥倫比亞祖母綠，在雙排水滴型鑽石包覆下勾勒出戲劇性的幾何曲線，綻放令人屏息的紅毯魅力。

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列祖母綠與鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列祖母綠與鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓以嚴選的鑽石、貴重寶石與細膩金工，呈現火光與色彩的對映。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓以嚴選的鑽石、貴重寶石與細膩金工，呈現火光與色彩的對映。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列黃鑽耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列黃鑽耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列Twist祖母綠與鑽石手鍊，鑲嵌圓形、水滴型與馬眼型鑽石，以及超過150顆祖母綠，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列Twist祖母綠與鑽石手鍊，鑲嵌圓形、水滴型與馬眼型鑽石，以及超過150顆祖母綠，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店，是集品牌歷史與珍稀寶石的美學殿堂。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店，是集品牌歷史與珍稀寶石的美學殿堂。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列黃鑽項鍊，主石為一顆40.81克拉的雷德恩切工黃鑽，展現鮮豔的明亮氣場。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列黃鑽項鍊，主石為一顆40.81克拉的雷德恩切工黃鑽，展現鮮豔的明亮氣場。圖／Harry Winston提供

珠寶 鑽石 紅毯

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