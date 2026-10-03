海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶 探索珍稀與美的本質

1953年瑪麗蓮夢露在歌聲中輕哼「Talk to Me, Harry Winston」，道盡世人對鑽石之王、海瑞溫斯頓的渴望。Harry Winston發表全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列，創作靈感源自紐約珠寶殿堂的輝煌歷史，從收購名鑽到星光紅毯，分為「鑽石之王」、「稀世珠寶商」與「明星的珠寶商」三大主題，將傳承一世紀的寶石哲學轉化為無可比擬的頂級珠寶傑作。

美的基石一向建立在對珍稀寶石的敏銳洞察，Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列中最矚目的一條項鍊鑲嵌了29.09克拉橢圓形帕拉伊巴碧璽為主石，獨特的藍綠光澤，更以萬分之一的開採率更顯珍貴，同時並與方形祖母綠型切工黃鑽交織出形體與色彩的雙重輝映；另一款耳環則鑲嵌兩顆分別為17.79與17.25克拉的的哥倫比亞蛋面切工祖母綠，完美的色彩飽和度與通透度，加上可轉換式設計，坐收修飾臉型之效。

卓越工藝則是將奇蹟淬鍊為藝術的關鍵。重達40.81克拉的雷德恩切工（Radiant Cut）黃鑽，以祖母綠形輪廓完美釋放天然火彩，宛如訴說寶石深藏在地表下的低語；重現1960年代典藏的Twist手鍊，混搭以圓形、水滴型與馬眼型多重切工鑽石，並選用超過150顆祖母綠鑲嵌在少量的鉑金與18K黃金中，隱匿金屬痕跡的複雜技藝，讓線條流暢自然貼合肌膚。

從1920年代收購拍賣會典藏並重新切割，到今日紅毯上的璀璨巨星，海瑞溫斯頓始終以大膽風格定義奢華。不容錯過的還有一款黃鑽手鍊是由17顆方形祖母綠型切工艷彩黃鑽串接而成、總重11.68克拉，另鑲嵌14.58克拉無色鑽石；一對耳環則採用極罕見、總重逾9.5克拉的半月形蛋面切工哥倫比亞祖母綠，在雙排水滴型鑽石包覆下勾勒出戲劇性的幾何曲線，綻放令人屏息的紅毯魅力。

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列祖母綠與鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓以嚴選的鑽石、貴重寶石與細膩金工，呈現火光與色彩的對映。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列黃鑽耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶系列Twist祖母綠與鑽石手鍊，鑲嵌圓形、水滴型與馬眼型鑽石，以及超過150顆祖母綠，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店，是集品牌歷史與珍稀寶石的美學殿堂。圖／Harry Winston提供