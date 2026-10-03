入住送紅白酒、台味起司！台北漢來變身「插畫旅店」 25樓喝冠軍調酒

台北漢來大飯店迎接開幕3周年，推出「HILAI CHAPTER 3」系列活動，這次不只慶生，更把飯店變成一座可以入住、品酒、吃美食又能拍照的插畫展場。飯店攜手風格插畫家「湯姆先生 MR. TOM」打造聯名插畫展，並推出3周年限定住房專案，入住送WIAG即飲紅白酒、台灣風味起司拼盤及限定插畫好禮；25樓貴賓軒行政酒廊則邀請「酣呷台北」團隊客座，推出台味餐酒及冠軍調酒。

「HILAI CHAPTER 3」以「人」作為故事主角，湯姆先生將台北漢來的建築、服務細節與旅客回憶轉化為插畫作品，並以「台北漢來3周年服務特刊」概念打造飯店日報形式的藝術展。

走進飯店一樓大廳，可看到以書報攤形式呈現的「款待日報總站」，整理飯店開幕至今的重要節點；通往客房的走廊也變身插畫藝術走廊。5樓俱樂部設施則延伸打造大型插畫故事牆、窗貼及互動拍照裝置，並以「漢來旅程護照」取代一般房卡套，旅客可在不同展區集章，將住宿變成一場尋寶式藝術體驗。

插畫故事中，台北漢來吉祥物「漢來熊」化身服務特派員，穿梭客房、戶外泳池與三溫暖等場景。其中飯店女生三溫暖以小毛巾摺成韓式「綿羊毛巾帽」，取代一次性浴帽，也成為此次插畫作品中的趣味元素。

配合3周年，台北漢來推出「HILAI CHAPTER 3」住房專案，10月7日至11月22日入住行政豪華客房每晚9,500元起、行政豪華套房12,500元起，周六及連續國定假日入住每房加價2,000元。

專案除含島語自助早餐及貴賓軒行政酒廊禮遇，每房還贈WIAG即飲紅、白酒各一份，以及「起司製研所」精選起司拼盤。此外，住房還附贈3周年限定聯名插畫帆布包、集章旅程護照、紀念房卡及明信片，並可使用健身房、戶外泳池、三溫暖及免費停車。

3周年期間，台北漢來也將餐飲體驗搬上25樓。飯店邀請「酣呷台北 The Han-Jia TPE」主理人、2022 World Class世界頂尖調酒大賽台灣冠軍Nono余瀚為，攜手「眯眯眼」主廚賴奕丞，於貴賓軒行政酒廊打造期間限定客座餐檯。

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台北漢來大飯店10月7日至11月22日推出HILAI CHAPTER 3住房專案，入住贈3周年限定插畫帆布包、插畫房卡及明信片。圖／台北漢來大飯店提供

漢來熊化身服務特派員，將台北漢來的服務故事介紹給每位旅客，邀請旅客探索展區、完成蒐集限定紀念印章。圖／台北漢來大飯店提供