粉紅10月限定！3大飯店下午茶響應公益 每套最高捐200元

10月是國際乳癌防治月，不少飯店將公益化為餐桌上的行動。台北文華東方酒店、台北萬豪酒店與高雄洲際酒店分別結合甜點、芳療與下午茶，讓秋日餐桌多一份公益意義。

●台北文華東方粉紅10月 下午茶、蛋糕、芳療都做公益

響應乳癌防治月，台北文華東方酒店即起至31日推出系列粉紅限定體驗。其中，「青隅」推出「粉紅佳人」下午茶，每位1,580元＋10%，行政主廚馮俊傑攜手行政西點主廚胡利雲，以粉紅色為創作靈感，推出櫻花凍玫瑰慕斯蛋糕、覆盆子奶霜黑巧克力瑪德蓮、白桃醬聖多諾黑、櫻桃果醬配香草香緹杏仁塔等甜點，另搭配舒肥小牛肉佐粉紅胡椒、粉紅蝦三明治等鹹點。

活動期間「粉紅佳人」下午茶淨所得的15%將捐贈予財團法人乳癌防治基金會。

「文華餅房」則推出「扇舞桃韻」粉紅限定小蛋糕，以台灣紅烏龍搭配蜜桃，揉合烏龍茶香、果香與鹽味馬斯卡彭奶油，售價330元，活動期間淨所得同樣捐贈15%。

芳療部分，The Spa推出90分鐘「Inner Balance煥活平衡」體驗，將芳香精油按摩、引導式伸展與東方養生概念結合，每位7,880＋10%，10月期間每筆療程捐出1,000元予乳癌防治基金會。

M.O. Bar則推出粉紅色公益特調「PINK Eternity」，以伏特加為基底，加入黑刺李琴酒、水蜜桃、檸檬汁及蛋白，每杯600＋10%，每售出一杯捐贈200元。

●台北萬豪攜法國百年奶油 秋日法式下午茶登場

台北萬豪酒店則攜手法國奶油品牌萊思克LESCURE，推出「秋日香頌」聯名下午茶，即日起至11月30日於一樓Lobby Lounge供應。

下午茶以萊思克LESCURE夏朗德－普瓦圖產區AOP發酵奶油為主角，推出6款法式甜點，包括修女泡芙、葡萄柚栗子巴巴、香草千層甜點杯、法式蘋果派、味噌・焦糖・柚子生乳包及巧克力慕斯費南雪。

其中，「修女泡芙」以大溪地香草伯爵奶霜搭配藍莓黑醋栗果醬；「葡萄柚栗子巴巴」則將法式經典巴巴浸入蘭姆酒糖漿，填入葡萄柚果凍及栗子奶霜；「法式蘋果派」則將蘋果、香草與肉桂揉入可頌麵糰。

鹹點則有花園鮮蔬鯷魚茄子黑奶油、燻鮭魚乳酪布里歐檸檬奶油、三星蔥牛肉蛋小點，以及青醬奶油焗田螺塔，從蔬食、海鮮到肉品展現奶油的不同風味。

「秋日香頌」下午茶每套2,080元＋10%，含兩人份甜鹹點及咖啡或茶；加價至2,280元＋10%，可升級精選飲品兩杯。每日供應時間為下午2時至5時，數量有限。

●高雄洲際「白色午後」 每售一套捐200元助視障公益

高雄洲際酒店則延續IHG洲際酒店集團「Giving for Good美好慈善傳遞月」精神，攜手高雄在地永生花藝術家林小霜及「高雄市123視障追風協力車協會」，推出2026年度公益雙人下午茶「光之森林・白色午後」。

活動即日起至11月30日於酒店一樓BL.T33大廳酒吧登場，每套雙人下午茶1,680元＋10%，每售出一組，酒店即捐贈200元予高雄市123視障追風協力車協會。

這套下午茶由西點行政主廚王健翰Hank Wang以「白色」為創作起點，透過花香、果香與不同口感，打造一場視覺之外的感官體驗。

鹹點「凝白Alabaster」以茉莉花香搭配葡萄柚與旗魚塔塔；甜點「繪Painting」則以橙花香草慕斯包裹百香果與鳳梨，另有玫瑰馬斯卡彭黑巧克力「白金Bonbon」、抹茶櫻花乳酪司康等，呼應「白色午後」的主題。

台北文華東方酒店「青隅」以乳癌防治議題的粉紅主題為靈感，打造令人怦然心動的「粉紅佳人」下午茶饗宴。圖／台北文華東方提供

高雄洲際酒店呈現公益雙人午茶《光之森林・白色午後》，每售出一套即捐贈新台幣200元予公益團體「高雄市123視障追風協力車協會」。圖／高雄洲際提供

台北萬豪「秋日香頌」聯名下午茶，圖為葡萄柚栗子巴巴。圖／台北萬豪提供

高雄洲際酒店公益雙人午茶《光之森林・白色午後》的「綻白 Eburnea」。圖／高雄洲際提供