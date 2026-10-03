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11國料理齊聚台中！展現創新雞蛋食材料理魅力

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「2026蛋小白世界美食嘉年華」今天在台中金典酒店登場，以「蛋小白雞蛋干世界料理」為主題，邀請11國主廚用各國特色，展現台灣創新蛋製品的多元應用。記者余采瀅／攝影
「2026蛋小白世界美食嘉年華」今天在台中金典酒店登場，以「蛋小白雞蛋干世界料理」為主題，邀請11國主廚用各國特色，展現台灣創新蛋製品的多元應用。記者余采瀅／攝影

由中華食品安全管制系統發展協會主辦的「2026蛋小白世界美食嘉年華」，今天在台中金典酒店登場，活動以「蛋小白雞蛋干世界料理」為主題，邀集11國主廚與餐飲團隊，透過三輪世界料理上菜秀、特色美食品嘗與文化表演，展現台灣創新蛋製品的多元應用

今天活動匯聚台灣、日本、薩爾瓦多、美國、印度、墨西哥、越南、阿根廷、義大利及法國等11個國家與地區的料理文化。各團隊以蛋小白雞蛋干為共同創作食材，結合各國調味、烹調技法與飲食特色，讓賓客一次品嚐多國風味，也看見同一食材在不同料理中的創意變化。

蛋小白為加茂食品旗下品牌，雞蛋干以全蛋液製成，同時包含蛋白與蛋黃，將雞蛋轉化為方便食用、搭配料理的食品。除直接品嘗，也能運用於湯品、拌炒、燒烤及創意前菜，提供家庭餐桌與餐飲業者更多食材選擇，讓保存上更便利。

今天嘉年華透過主廚的實際創作，將產品特色轉化為可品嚐、可交流的料理體驗。現場規劃三輪世界料理上菜秀，由料理團隊介紹餐點特色與創作理念，並搭配森巴表演、紅酒及輕食Buffet。賓客可自由走動、取餐，近距離與主廚互動，在輕鬆氛圍中認識不同飲食文化。

中華食品安全管制系統發展協會理事長鍾明昌、加茂食品董事長謝孟璋表示，透過活動串聯食品安全專業、蛋品創新與餐飲創意，期望促進食品製造與餐飲應用之間的交流。

中華食品安全管制系統發展協會理事長鍾明昌（左）、加茂食品董事長謝孟璋（右推廣蛋小白雞蛋干。記者余采瀅／攝影
中華食品安全管制系統發展協會理事長鍾明昌（左）、加茂食品董事長謝孟璋（右推廣蛋小白雞蛋干。記者余采瀅／攝影

「2026蛋小白世界美食嘉年華」今天在台中金典酒店登場，以「蛋小白雞蛋干世界料理」為主題，邀請11國主廚用各國特色，展現台灣創新蛋製品的多元應用。記者余采瀅／攝影
「2026蛋小白世界美食嘉年華」今天在台中金典酒店登場，以「蛋小白雞蛋干世界料理」為主題，邀請11國主廚用各國特色，展現台灣創新蛋製品的多元應用。記者余采瀅／攝影

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