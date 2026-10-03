下一站天后？愛彼Audemars Piguet發表全新高級珠寶 華美強勢升級
愛彼（Audemars Piguet）發表全新Royal Oak Joaillerie皇家橡樹珠寶系列，為高級鐘表領域宛如投下了一顆美的震撼彈。品牌將1972年問世的經典八角形鍊帶幾何美學轉化為前衛的高級珠寶作品，首波發表了Dream of Joux與Risoud Eclipse，並同步呈獻經典Frosted Gold霜金系列，為當代珠寶開拓全新視野。
自1875年立基於瑞士汝拉山谷以來，愛彼始終由創始家族獨立經營，在長達百年歷程中樹立難以撼動的地位。品牌透過複雜機芯的研發與精進、開創了品牌在近代鐘表史的獨樹一格，1972年由設計師Gérald Genta構思的首款「皇家橡樹」腕表更首創以一體式精鋼表殼擠身奢華運動表之列，顛覆質材與高級品的制式等號，進而寫下奢華運動風格的準繩。
本次高級珠寶的發表並非單純的產品線擴張，更可視為愛彼在幾何、輪廓、美感上的一脈相承與展延。從1929年搭載5/7SB微型機芯的Tutti Frutti，到1976年Jacqueline Dimier為女性重新詮釋皇家橡樹，愛彼早將切面光影與微型金工溶入血液。全新系列透過交替霧面打磨與拋光倒角，將運動線條與寶石鑲嵌深刻疊合，展現歷史傳承與未來自由創作的靈感對話。
亮點單品像是Risoud Eclipse項鍊以黑色PVD鈦金屬鏈節勾勒日蝕暗影，中央並鑲嵌5顆共約16.5克拉糖塔形切割祖母綠，散發深邃濃郁的光芒；Dream of Joux領帶式項鍊則運用藍色鈦金屬與18K白金，結合42顆梨形鑽石與雪花式鑲嵌藍寶石，傾瀉出汝拉山谷的冬日雪景，將自然詩意凝結於動人幾何中，不僅延續Audemars Piguet在高級鐘表的歷史血脈，更將榮光聚焦在品牌原點的布拉蘇絲汝拉山谷，華美閃耀、如夢似幻。
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