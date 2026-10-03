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天后級好友再+1！宋慧喬成Bottega Veneta新任品牌大使

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta宣布宋慧喬已成品牌最新大使，也是繼今年2月日星宮澤理惠加入Bottega Veneta品牌陣容後、又一亞洲天后級明星的結盟。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta宣布宋慧喬已成品牌最新大使，也是繼今年2月日星宮澤理惠加入Bottega Veneta品牌陣容後、又一亞洲天后級明星的結盟。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta宣布韓國演員宋慧喬出任品牌大使，此舉為品牌與當代藝術文化的對話開啟全新篇章。Bottega Veneta創意總監Louise Trotter讚賞宋慧喬對工藝與藝術的獨到堅持，宋慧喬則也表示深受品牌編織工藝所吸引，期待雙方攜手展開精采的全新旅程。

從《藍色生死戀》的溫柔深情，到《黑暗榮耀》中沉穩的復仇詮釋，宋慧喬以豐富作品展現別具層次的演技實力。她清冷的個人氣場與對事業的堅持深受全球觀眾喜愛。在時尚領域，她擅長將簡約造型融入獨特美學，低調與內斂的品味正與Bottega Veneta不謀而合。

事實上，宋慧喬私下也是Bottega Veneta忠實愛用者，像是曾在近日米蘭時裝周身穿拼皮革領風衣、手提黑色Intrecciato編織包出席大秀。個人旅遊與私服中也常運用品牌的Corso托特包、Parachute降落傘包、Campana肩背包與Knot飛行員墨鏡等單品搭配造型。

在最新Bottega Veneta發表的形象照中，只見宋慧喬身穿白色T恤搭配俐落丹寧牛仔褲，肩上隨性披搭橘紅色毛衣，沒有過度戲劇化的裝飾，無疑呼應Bottega Veneta對編織工藝與日常的巧妙相容，高雅、不落俗套。

宋慧喬在台灣擁有廣大知名度，包含《藍色生死戀》（2000）、《黑暗榮耀》（2022），展現實力派演員演技魅力的歷久彌新。圖／Bottega Veneta提供
宋慧喬在台灣擁有廣大知名度，包含《藍色生死戀》（2000）、《黑暗榮耀》（2022），展現實力派演員演技魅力的歷久彌新。圖／Bottega Veneta提供

Intrecciao是Bottega Veneta的工藝特色，透過人手皮革編織，創造出視覺的高辨識度。圖／Bottega Veneta提供
Intrecciao是Bottega Veneta的工藝特色，透過人手皮革編織，創造出視覺的高辨識度。圖／Bottega Veneta提供

除了皮革、服裝配件，Bottega Veneta近年並持續發表香氛系列新作，結合玻璃工藝與香氣，創造帶有華美、戲劇性的義式生活風格。圖／Bottega Veneta提供
除了皮革、服裝配件，Bottega Veneta近年並持續發表香氛系列新作，結合玻璃工藝與香氣，創造帶有華美、戲劇性的義式生活風格。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Parachute編織皮革手提包，14萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Parachute編織皮革手提包，14萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供

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