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41年老字號「太子油飯」沒了？半年等無復業 驚傳多數員工已遭資遣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「太子油飯」以傳統油飯搭配雞腿、2顆滷蛋的經典組合打響名號。圖／摘自「太子油飯」FB粉絲團
「太子油飯」以傳統油飯搭配雞腿、2顆滷蛋的經典組合打響名號。圖／摘自「太子油飯」FB粉絲團

深耕台灣超過40年的老字號彌月品牌「太子油飯」，今年4月起因廠房設備更新及內部整修暫停營業，原先預告完成調整後將重新開張，沒想到一停就是半年，至今仍未傳出復業消息。近日更傳出公司多數員工已遭資遣，目前僅留下部分核心行政人員，品牌後續動向再度受到關注。

「太子油飯」以傳統油飯搭配雞腿、滷蛋的經典彌月組合打響名號，多年來是不少家庭準備彌月禮盒時的好幫手。今年3月初，品牌透過官網與社群公告，因廠房設備需要更新，訂單出貨服務至3月31日止，4月1日起暫停營業並進行內部整修；品牌當時表示，希望完成調整後，將以更完善的品質與服務重新與消費者見面。

令人意外的是，停業至今已超過半年，官方遲遲沒有公布具體復業時間，官網未見進一步說明，臉書粉專的更新日期也停留在3月12日。對於準備迎接新生兒的家庭而言，彌月禮需要提前預訂，有不少準爸媽半年來持續在社群發文詢問，「請問什麼時候恢復營業呢？」、「5月有機會訂嗎？」、「請問10月能訂嗎」，但卻遲遲沒有等到任何官方回應。

據《東森新聞》報導，員工透露目前公司仍處於內部整頓階段，是否復業仍待股東進一步協商，且多數員工已遭資遣，僅留下核心行政人員。至於停業原因及未來是否恢復營業，目前業者尚未對外進一步說明。

「太子油飯」透過官網公告，因廠房設備進行更新作業，訂單出貨服務僅到3月31日止，並自4月1日起暫停營業。圖／摘自「太子油飯」官網
「太子油飯」透過官網公告，因廠房設備進行更新作業，訂單出貨服務僅到3月31日止，並自4月1日起暫停營業。圖／摘自「太子油飯」官網

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