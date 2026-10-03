火鍋推薦哪家？2026全台十大日式連鎖鍋物 聚、和牛涮、錢都上榜

能與親朋好友聚在一起好好吃頓火鍋，是忙碌生活中最溫柔的療癒，不管是極致講究的昆布高湯、香醇滑順的牛奶鍋底、濃郁溫暖的辛味噌湯等，日式鍋物都能以細膩的職人精神與多元選擇，征服我們的味蕾記憶。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台討論度最高的十大人氣日式連鎖火鍋品牌。究竟網友的口袋名單中，哪家最能撫慰你的心？邀請你一同揭曉這份熱氣騰騰的美味榜單，尋找今晚最想造訪的那一桌溫暖！

No.1 聚 日式鍋物

聚 日式鍋物提供

「聚 日式鍋物」拿下本次日式連鎖鍋物聲量冠軍。品牌深耕台灣多年，持續調整菜色與店裝，並以日式鍋物為基礎，提供無限量炊飯、壽喜牛丼飯、日式甜品的自助吧，將日式「款待」精神發揮得淋漓盡致。

不管你是想要歡慶特殊節日，或日常與家人朋友輕鬆享用，都能在「聚 日式鍋物」開啟一場精彩的味覺之旅！網友紛紛大讚，「湯底味道很順口，肉品吃起來很嫩」、「服務熱忱，海鮮新鮮，生日的富士肉肉山誠意滿滿」、「肉片品質很不錯，放進濃郁的湯裡涮熟，吸滿湯汁後不用沾醬就很夠味了，自助吧的蔬菜種類很多又新鮮」、「優惠多多、地點方便、熊熊可愛，下次會再繼續來」。

網友提供

今年秋季，品牌特別推出活動「來聚特有料」，以日本食材滿足饕客的胃！招牌「札幌熊起司牛奶湯」嚴選北海道優質乳源，搭配超萌牛奶熊造型和現刨起司，香醇又吸睛；肉品首推來自青森縣的「日本國產牛雪花雙拼」，細膩油花與鮮甜肉質交織出豐潤不膩的口感。此外，凡用餐還能以129元超值加價品嚐「廣島直送牡蠣」，169元體驗新品「滿足蝦蝦自由盤」、「特盛爆鮮蛤蠣」或「雙倍增量船凍小卷」等，輕鬆增加菜色份量感，滿足海鮮控的渴望！

No.2 築間幸福鍋物

從基隆發跡的「築間幸福鍋物」，以日式高湯搭配台式石頭爆香為特色，形成不同於傳統涮涮鍋的風味。除了鍋物之外，店內也提供海鮮拼盤、蔬食自助吧與冰品等選擇。

部分門市營業至深夜，也讓築間成為夜間用餐時的鍋物選項之一。

網友評價提到，「裝潢風格採用日式木質調結合現代簡約風，整體相當乾淨明亮」、「自助吧有白飯、滷肉醬汁、雞蛋，菜盤也是很多菜跟火鍋料可以選擇，CP值蠻高的」、「推薦蝦仁漿與花枝漿必吃」。

No.3 千葉火鍋

老字號吃到飽品牌「千葉火鍋」，從嘉義民雄的千葉超市開始起家，第一家千葉火鍋門市落腳雲林。千葉火鍋採用一人一鍋的設計，融合全方位巨型自助吧，滿足大食量顧客的需求，店內提供多款經典湯底，搭配高CP值的豐盛熟食區，包含熟食熱炒、人氣炸物、手搖飲品與精緻甜點等一應俱全，是家庭聚會與團體用餐的選擇之一。

Google網友評論上，有網友提到：「食物種類多樣化」、「舒芙蕾跟手捲、現切肉品都不錯」、「餐食真的很豐富又精緻，用餐空間大，談話聊天也適宜」。

No.4 錢都日式涮涮鍋

被譽為國民火鍋代表的錢都日式涮涮鍋，陪伴許多台灣人長大。品牌承襲傳統日式涮涮鍋（Shabu-Shabu）的飲食文化，以平實價格、給料不吝嗇的澎湃肉盤與新鮮菜盤著稱，純粹甘醇的日式昆布湯頭更是百搭。近年不少門市升級為自助吧型態，提供飲料、冰品吃到飽，憑藉極高的性價比與分店密度，成為日常解決一餐的熱門去處。

近期有網友在Threads上分享「隱藏版吃法」，提到自己從小到大吃錢都，最近才發現「油雞」的美味，「一直看到脆友推薦油雞必點，結果，真的很可以耶！」其他網友也留言分享喜愛的菜色，「麻辣鴨血很好吃可以試試看」、「我昨天有吃醉雞，好好吃」。

No.5 涮乃葉

主打蔬菜放題的「涮乃葉」，將日式涮涮鍋與自助餐台結合，提供多款肉品與大量蔬菜選擇。除了鍋物食材之外，自助吧還有日式咖哩、霜淇淋、鬆餅等餐點，形成品牌鮮明的用餐特色。

網友留言提到，「壽喜燒不會太甜符合我的口味，稍微清淡可以選蔥鹽雞湯」、「一定要吃蕨餅還有冬瓜檸檬冰沙！還有烏龍冷麵，經過冰鎮後很有嚼勁又很Q彈」、「自助吧的蔬菜真的超級豐富」。

No.6 和牛涮日式鍋物放題

和牛涮提供

王品集團旗下的「和牛涮」，承襲日本道地的「鍋物放題」文化，將頂級和牛結合日式風味湯底與壽喜燒雙吃，打造「和牛三吃」的極致體驗，從頂級極上和牛、極上和牛黑咖哩到炙燒和牛壽司，讓肉食主義者能以極高CP值大快朵頤，在社群媒體上維持高討論度。

和牛涮提供豐富、多元的季節蔬菜自助吧，還有可愛吸睛的鯛魚燒搭配霜淇淋，擄獲許多網友的喜愛，「蔬菜多樣新鮮，水蓮、鵝白菜、菠菜、高麗菜、大白菜等」、「自助吧蔬菜豐富，湯頭好好喝，最愛和牛咖哩飯」、「和牛太好吃了（和牛握壽司超棒），還有非常新鮮的山茼蒿、蛤蠣也很新鮮，最棒的是餐後的卡士達厚奶茶冰淇淋鯛魚燒」。

No.7 燒瓶子。大肆の鍋

從中台灣發跡的個人鴛鴦鍋品牌「燒瓶子。大肆の鍋」，將現代日式美學與職人熬湯精神注入鍋物中，一個人也能輕鬆享用雙重湯頭。

店內提供多達十幾種特色湯底選擇，如關東壽喜燒、鮮甜小干貝、鮮蛤蜊與剝皮辣椒等，搭配氣派的大氣肉盤與海鮮拼盤，還有多款進口冰淇淋吃到飽，成為許多網美與小資族的口袋名單。網友提到：「每次經過看到滿滿人潮！務必訂位」、「自助吧選擇超級無敵多！冰品就有蛋捲式冰淇淋、桶裝挖球冰淇淋、雪花冰、冰沙、製冰機……應有盡有」、「食材很新鮮，還有小朋友喜歡的棉花糖」。

No.8 輕井澤鍋物

網友Cindy提供

發跡自台中的輕井澤鍋物，開創了結合日式禪風裝潢與典雅氣氛的用餐風潮。品牌堅持日式高湯的慢火細熬，以嚴選昆布與壽喜燒鍋物為主軸，提供視覺與味覺的雙重饗宴。

除了價格平易近人、食材新鮮，店內免費附贈且能加購的招牌古早味紅茶，被廣大網友推爆為造訪時絕對不能錯過的靈魂單品。Dcard網友發起討論，「大家覺得輕井澤的紅茶怎麼樣，我覺得真的好好喝哦」、「如果有出飲料店絕對捧場」。其他網友也留言討論，「真的！吃輕井澤有30%是因為紅茶加分」、「加冰沙一起喝很好喝，有股蘋果紅茶的味道」、「我都加最後送的醋一起喝，超讚」。

No.9 橘色涮涮屋

網友威立提供

有「火鍋界愛馬仕」美譽的橘色涮涮屋，是全台高端日式鍋物的指標品牌，嚴選日本頂級A5和牛、活體帝王蟹與活龍蝦等頂級食材，並提供全程專業的專人代煮與剝蝦服務。

用餐尾聲吃上一碗匯聚全鍋精華湯底所熬煮的日式精緻黃金粥，還有獨家美味的杏仁豆腐，是造訪橘色不可或缺的經典儀式感。

網友提到，「進門開始就能感受到店家對食材與服務的用心」、「很好吃！難怪這麼多朋友推薦，叫了牛小排套餐跟海鮮拼盤，份量超級多，還很新鮮」、「湯頭香氣十足，整體色香味俱全，每一道食材吃起來都很有水準」。

No.10 加分100%浜中特選昆布鍋物

網友ursa_03提供

以高CP值累積超高人氣的「加分」，主打最純正的日式昆布風味，堅持採用日本北海道浜中認可的特選昆布來熬製高湯。各分店菜單略有不同，有些門市主打副食飲料甜品放題，有些門市則有宵夜時段。

另外，多名網友推薦「義式白醬牛奶鍋」，隨鍋附贈一片起司加入濃郁奶香中，口感香醇滑順且不令人感到負擔，搭配大份量肉盤，深受學生與年輕小資族的喜愛。網友推薦，「超級好吃！一個人也可以吃，什麼丸菜都有一點，肉可以選，最重要是有牛奶鍋底（白醬），還可以加干貝」、「忠孝店提供自助吧、焙茶霜淇淋和芋頭仙草，都挺不錯」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月9日至2026年9月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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