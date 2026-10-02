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米其林二星名廚領軍！當代美國料理Melrose進駐信義區 10月7日開幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
位於入口側邊的獨立輕食與咖啡區，以主廚的狗狗Teddy為名，更顯得溫馨可愛。圖／Melrose提供
位於入口側邊的獨立輕食與咖啡區，以主廚的狗狗Teddy為名，更顯得溫馨可愛。圖／Melrose提供

台北餐飲圈近日最熱門的話題之一，就是信義商圈將迎來由美國華府米其林二星名廚Alec Vaughn領軍的全新當代美國料理餐廳「Melrose」。新餐廳座落於信義區核心區域，地址是松智路一號1樓，戶外露台區域更擁有可仰望台北101的絕佳視野，預定10月7日正式開幕。

一走進「Melrose」，彷彿瞬間穿越到位於地球另一端的美國紐約曼哈頓的星級餐廳。深色胡桃木天花、午夜藍卡座、低照度燈光與中央酒吧（Central Bar），搭配上台北餐廳極為罕見的挑高4.5米優勢與絕佳玻璃採光面，使「Melrose」充分展現出與紐約高級餐廳如出一轍的現代、低調、優雅但又不過度拘謹的閒適氛圍。

「Melrose」不僅空間氛圍十分紐約，菜單與餐盤裡的菜色也非常紐約。主廚Alec Vaughn於美國廚藝學院（CIA）畢業後，率先在紐約高端餐飲圈嶄露頭角，進入紐約一星餐廳 「Betony」，並在一年內升任副主廚。他之後轉進二星餐廳「Atera」擔任副主廚，還帶領團隊打造出時髦小酒館「Farra」；當時26歲的他，更被當地報章媒體形容為「街頭新勢力（New Kids on The Block）」。

29 歲那年，Alec接下華府米其林二星餐廳「Pineapple and Pearls」行政主廚，並維持二星榮譽，他隨後也晉升為該集團Rose's Restaurant Group廚藝總監。一路升任集團管理職後，Alec反而更確定自己想回到廚房，重新找回單純做料理的樂趣，以及不受框架限制的創作自由。這份念頭，也成為他後來跨海來台開餐廳的起點。

Alec與台北米其林一星餐廳「Ad Astra」主廚Kevin Rose，早在紐約「Atera」共事時便結下深厚情誼，離開廚房後仍持續交流，從料理理念聊到各自對未來餐飲事業的想像。透過一次次的對話，Alec逐漸看見台北餐飲市場兼具多元包容與高度挑戰的特質。在親自來台考察後，他更確定這裡有值得一試的機會，於是決定離開熟悉的美國，跨海來台創立自己的餐廳「Melrose」，把累積多年的經驗，重新轉化為屬於自己的料理語言。

蘿蔓生菜與凱薩醬，幾乎是最扼殺人類想像力的一種料理組合；但是Alec卻以白味噌加上美乃滋、鯷魚、蒜頭、伍斯特辣醬、迪戎芥末醬與帕馬森起司，製作成凱薩醬，再均勻抹上半顆蘿蔓生菜，然後攤開菜葉放上炭烤爐炭烤；上桌前再刨上帕瑪森起司跟鯷魚，成為熱前菜「炭烤蘿蔓、味噌、凱薩醬」。上菜的時候，炭火氣味伴隨著帕瑪森起司與鯷魚的鹹香四溢，入口則是生菜爽脆與醬汁濃郁交織，令人欲罷不能。

一道紐約最經典的「伏特加紅醬麵（Rigatoni alla vodka）」，Alec則大膽改用58度金門高粱取代傳統食譜中的伏特加，甚至在大量番茄糊中加入一點寧記辣椒醬加熱濃縮煮至濃稠；接著加入鮮奶油、自製大筆管麵烹煮，最後添入日曬番茄乾，增加一些口感，上桌前再撒上辣椒碎，成為令人一試成癮、舉世無雙的「香辣高粱奶油筆管麵」。

「炭烤章魚、杏仁蒜香醬、綠葡萄」的滋味，也令人拍案叫絕。Alec今年4月來到台灣後，在嘗試過10餘種章魚後，發現澎湖短腳章魚烹調之後，最能呈現彈牙口感，於是選定澎湖短腳章魚，以花椒、香菜籽、黑胡椒、陳皮等辛香料製作的滷水，低溫烹調5小時，再搭配經典西班牙蒜頭杏仁醬（Ajo Blanco），配上無籽綠葡萄與炙烤過的芥蘭苗、羅勒葉，最後再淋上雪莉醋提香。入口時先是章魚的Q彈鮮甜，隨後杏仁醬的濃郁堅果香與蒜香交織，緊接著由綠葡萄的清甜與雪莉醋的酸香提亮風味，讓爽脆與柔嫩口感層層堆疊，不時還有炙烤蔬菜的炭香穿插期間，整體風味清爽而立體。

「乾式熟成肋眼佐阿根廷青醬」也是菜單上的亮點菜色之一。Alec先以米麴與鹽包覆澳洲和牛肋眼後，送入熟成室熟成21天，取出後去除米趜，再以低溫烹調後炭烤，搭配主廚自製阿根廷青醬，更添風味層次。主廚更在菜單上提供5種單點醬料——阿根廷青醬、炭烤番茄醬、紅椒堅果醬、南薑美乃滋與白蘭地黑胡椒醬，提供饕客自由沾取、搭配不同特製醬汁的樂趣。

餐後收尾的甜點「咖啡巴斯克蛋糕」，更是非等閒之輩。好的巴斯克乳酪蛋糕，講究的是「外焦內嫩」，表面以高溫烘烤出深邃焦香與微微苦香，中心必須柔嫩、濕潤，甚至帶流心感；吃得到鮮明的乳酪酸香與奶香，入口厚實，但尾韻卻是清爽而不膩口的。「Melrose」的「咖啡巴斯克蛋糕」，正是這樣的上上之選。表面焦香、中心則維持濕潤柔滑的流心質地，焦糖般的苦甜、濃郁乳酪香、咖啡的氣息、奶油脂肪感與微酸在口中取得良好平衡，令人眼睛為之一亮。

最特別的是，除餐廳外，在「Melrose」餐廳正門旁、就在華新麗華信義大樓1樓，還同步進駐了外帶咖啡甜點概念店「Cafe Teddy」。除了可以外帶咖啡、飲品、巴斯克蛋糕、提拉米蘇與美式餅乾等純手工甜點，還有來自「冰淇淋機界勞斯萊斯」、要價台幣一百萬的義大利頂級全金屬 Carpigiani 霜淇淋機所擠出的霜淇淋可以外帶。由於這台機器能夠精準調校打入的空氣比例，將冰晶感降到最小，因此能夠擠出具備極度濃郁、絲滑口感的霜淇淋。

在正式開幕前看到菜單、試了幾道菜，也試到兩款無酒精調飲，「Melrose」都有一致的超高水準演出。希望我們目前還沒有看到的酒單與飲料單的部分，也能夠一樣精彩；如果是的話，「Melrose」不將只是Alec從紐約跨海來台的新起點，更將成為台北餐飲版圖中，一間讓台北人重新認識當代美國料理的全新座標。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎Melrose

．地址：台北市信義區松智路1號

．營業時間：

午餐：11:30 ～14:00 〈最後點餐時間：13:00〉

晚餐：17:30 ～ 21:30 〈最後點餐時間：20:30〉

．價格：（單點，非套餐）

午餐：最低消費：台幣 500元 / 人

晚餐：最低消費：台幣1000元 / 人

咖啡巴斯克蛋糕，270元。圖／Melrose提供
咖啡巴斯克蛋糕，270元。圖／Melrose提供

香辣高粱奶油筆管麵，380元。圖／Melrose提供
香辣高粱奶油筆管麵，380元。圖／Melrose提供

炭烤蘿蔓、味噌、凱薩醬，380元。圖／Melrose提供
炭烤蘿蔓、味噌、凱薩醬，380元。圖／Melrose提供

炭烤章魚、杏仁蒜香醬、綠葡萄，1,380元。圖／Melrose提供
炭烤章魚、杏仁蒜香醬、綠葡萄，1,380元。圖／Melrose提供

主廚Alec Vaughn。圖／Melrose提供
主廚Alec Vaughn。圖／Melrose提供

乾式熟成肋眼佐阿根廷青醬，5,580元。圖／Melrose提供
乾式熟成肋眼佐阿根廷青醬，5,580元。圖／Melrose提供

運用帶有建築構造美學的「三角屋頂」Gable Roof貫穿主用餐區。圖／Melrose提供
運用帶有建築構造美學的「三角屋頂」Gable Roof貫穿主用餐區。圖／Melrose提供

挑高4.5米優勢與絕佳玻璃採光面在台北餐廳中極為罕見。圖／Melrose提供
挑高4.5米優勢與絕佳玻璃採光面在台北餐廳中極為罕見。圖／Melrose提供

Melrose菜單。圖／Melrose提供
Melrose菜單。圖／Melrose提供

具備極度濃郁、絲滑口感的霜淇淋。圖／Melrose提供
具備極度濃郁、絲滑口感的霜淇淋。圖／Melrose提供

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