統一布丁出新招！7-ELEVEN將開賣「焦糖爆走丁丁」　訂閱會員搶先預購

繼「翻轉布丁」、「焦糖出走咘布」在社群掀起話題之後，統一布丁再出新招，這次讓焦糖徹底「爆走」！自10月13日起，7-ELEVEN再度推出呼應網友與消費者期待的「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」（售價18元），經典焦糖直接搶當主角，整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味，從外型到入口都充滿驚喜感，邀請消費者一起嘗鮮，數量有限售完為止（各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主；各店數量有限，以門市實際庫存為主）。

7-ELEVEN也特別開放給「uniopen PRIMA訂閱會員」限定優先預購，自10月5日上午11點起至10月7日23點59分止，已訂閱uniopen PRIMA會員每位可領2張預購券，一組售價54元（3顆入），限量1萬組，售完為止，完成預購商品預計最快可於10月13日起至預購門市取貨。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN自10月5日上午11點起至10月7日23點59分止開放「uniopen PRIMA訂閱會員」限定優先預購「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」，限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味。圖／7-ELEVEN提供