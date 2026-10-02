快訊

世衛：2023年全球平均餘命73.3歲 近COVID疫情前

聽新聞
0:00 / 0:00

統一布丁出新招！7-ELEVEN將開賣「焦糖爆走丁丁」　訂閱會員搶先預購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味。圖／7-ELEVEN提供
「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味。圖／7-ELEVEN提供

繼「翻轉布丁」、「焦糖出走咘布」在社群掀起話題之後，統一布丁再出新招，這次讓焦糖徹底「爆走」！自10月13日起，7-ELEVEN再度推出呼應網友與消費者期待的「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」（售價18元），經典焦糖直接搶當主角，整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味，從外型到入口都充滿驚喜感，邀請消費者一起嘗鮮，數量有限售完為止（各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主；各店數量有限，以門市實際庫存為主）。

7-ELEVEN也特別開放給「uniopen PRIMA訂閱會員」限定優先預購，自10月5日上午11點起至10月7日23點59分止，已訂閱uniopen PRIMA會員每位可領2張預購券，一組售價54元（3顆入），限量1萬組，售完為止，完成預購商品預計最快可於10月13日起至預購門市取貨。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN自10月5日上午11點起至10月7日23點59分止開放「uniopen PRIMA訂閱會員」限定優先預購「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」，限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月5日上午11點起至10月7日23點59分止開放「uniopen PRIMA訂閱會員」限定優先預購「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」，限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味。圖／7-ELEVEN提供
「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自10月13日起再度限量推出呼應網友與消費者期待的「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」，售價18元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月13日起再度限量推出呼應網友與消費者期待的「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」，售價18元。圖／7-ELEVEN提供

7-Eleven 統一布丁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

萊爾富果C果昔「轉轉樂」最高享2件0元！ 「厚膽你就奶茶布丁」新登場

限時5天！7-ELEVEN推「1010購物節」會員優惠 OPEN!行動購物車到台東

超商新美味！7-ELEVEN攜日本名店「華味鳥」開發獨家秘方全新和風料理

迎萬聖節！全家推「仙女奶茶霜淇淋」搭購「巫婆手指餅乾」趣味搞怪

相關新聞

限時5天！7-ELEVEN推「1010購物節」會員優惠 OPEN!行動購物車到台東

雙十連假即將到來，眾所矚目的焰火將在台東施放，預估再掀一波全台旅遊返鄉熱潮，7-ELEVEN不僅在5大國道服務區商場備戰，更出動「OPEN!行動購物車」前進台東；10月7日至10月11日限時5天搭配全台門市全店咖啡、指定商品、全店精品集點等滿額疊加優惠，最高合併回饋16%；到南部旅遊的民眾更別錯過限定Fresh門市指定餐飲優惠。

米其林二星名廚領軍！當代美國料理Melrose進駐信義區 10月7日開幕

台北餐飲圈近日最熱門的話題之一，就是信義商圈將迎來由美國華府米其林二星名廚Alec Vaughn領軍的全新當代美國料理餐廳「Melrose」。新餐廳座落於信義區核心區域，地址是松智路一號1樓，戶外露台區域更擁有可仰望台北101的絕佳視野，預定10月7日正式開幕。

《特種快遞》追車、槍戰、肉搏一次到位 不用燒腦也能看得過癮

《特種快遞》聚焦退伍軍人護送移植肝臟，沿途遭武裝集團追殺，追車、槍戰與肉搏並陳，艾倫里奇森、歐文威爾森搭檔增添看點。

500盤2026／晚宴指定用酒！以麥卡倫經典12年雪莉桶風味，揭開精湛餐酒風味對話

首份以台灣人觀點出發的美食評鑑「500盤」今年邁入第六屆，於9月23日晚間於台北晶華酒店舉行晚宴，多位藝人、名流嘉賓盛裝出席，展現對台灣美食文化的熱情，也映照「500盤」六年來在台灣餐飲界累積的影響力。晚宴由全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫擔任唯一指定用酒，入場前先以麥卡倫雙雪莉桶12年純飲及 Book ing Bar 特調「Autumn Fizz」迎賓，入座後則以經典雪莉桶12年展開餐酒搭配。

集資破500萬！「Echomap 回聲地圖」再推臺灣版 打造島嶼足跡

在嘖嘖集資平台突破 500 萬元、吸引逾千名旅人支持的「Echomap 回聲地圖」，正式於 10 月推出全新臺灣版地圖！由臺灣原創品牌旅圖無界推出、有你共創策畫群眾募資及營運，如今回聲地圖從世界、日本回到故鄉，延續實木工藝結合數位科技產品概念，讓旅人能以地圖記錄走訪足跡，收藏專屬於自己的臺灣旅行記憶。

台北秋季美容展開展首日美甲、香氛、保養買氣旺！ 一票還可逛旅展

2026台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（10月2日）起至10月5日在台北世貿一館熱鬧登場，開展首日陽光燦爛，人潮與買氣也相當火熱。美甲區依舊是人氣指標，不少攤位從中午就排起結帳長龍，今年特別打造全新的「香氣旅程」主題展區也吸引許多香氛愛好者駐足體驗。藝群的PDRN、神經醯胺、B5青春露開展首日熱銷破萬瓶；安諾萊雅的雙重PDRN、逆轉肌齡再生精粹引爆美容師搶購，最大單5萬元；龍宇企業首日最大單為植萃光顏美塑套組88,800元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。