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《特種快遞》追車、槍戰、肉搏一次到位 不用燒腦也能看得過癮

聯合新聞網／ 若鯨
特種快遞／劇照
特種快遞／劇照

《特種快遞》（Runner）的故事設定直接。退伍軍人漢克（艾倫里奇森飾）接下護送任務，要陪同醫療快遞員班（歐文威爾森飾）把一顆移植肝臟及時送到病童手中，沒想到才剛上路，就遭到企圖搶奪器官的武裝集團追殺。

特種快遞／劇照
特種快遞／劇照

單純的醫療運送，也因此變成一路追車、逃亡與近身搏鬥。

《特種快遞》最大的看點之一就是艾倫里奇森。他在片中延續硬漢形象，飾演的漢克話不多，遇上敵人也沒有太多花俏招式，主要靠體型與力量正面迎戰。

特種快遞／劇照
特種快遞／劇照

幾場狹窄空間內的近身搏鬥都有明顯打擊感，看他一個人對付多名追兵，也確實會讓人聯想到《Reacher》。

歐文威爾森則負責電影裡較輕鬆的部分。他飾演的快遞員班沒有戰鬥能力，一路上多半負責慌張、碎念和吐槽，正好和沉默寡言的漢克形成反差。一個負責動手解決敵人，一個負責應對突發狀況，兩人的搭檔互動也成為《特種快遞》除了動作戲之外的另一個亮點。

特種快遞／劇照
特種快遞／劇照

電影的故事走向不複雜，反派動機也單純，部分劇情從前段就能大致猜到後續發展。

反而讓整部片不需要花太多時間解釋背景，可以把篇幅集中在追車、槍戰、肉搏和兩位主角的互動上，整體俐落。

《特種快遞》本身就是一部定位很清楚的商業娛樂片，不到100分鐘的片長沒有太多支線，該有的動作場面、笑點和搭檔火花都有做到。

節奏順、娛樂性也夠，作為一部輕鬆好入口的動作片。

◎本文獲 若鯨 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

艾倫 歐文威爾森 器官 退伍軍人 電影

若鯨

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