準時下班也值得舉杯！百威150周年推限定罐 滿199元即抽好禮

百威啤酒今年迎來品牌創立150周年，自1876年至今，品牌以鮮明的美式精神陪伴不同世代。適逢周年里程碑，百威將慶祝的目光從人生重大成就拉回日常，提出「GOOD JOB MOMENT」概念，鼓勵人們不必等待別人的肯定，也能為那些忠於自己、完成自己的每個小時刻舉杯。

對新世代而言，成功不再只有單一標準，準時下班、勇敢在會議上表達想法，甚至拒絕一場不想參加的聚會，只要是按照自己的方式完成，都值得對自己說一句「GOOD JOB」。這份自由、自信的生活態度，也成為百威150周年慶祝主軸，從「值得被看見的大事」延伸至每個人的生活現場。

為歡慶150周年，百威推出限定紀念罐，以經典紅色品牌識別結合週年設計；即日起同步推出「百威拉風大獎」，於指定通路單筆購買百威啤酒滿199元並登錄發票，即可參加線上拉霸，有機會抽中150周年紀念風衣、登機箱及盲杯等限定好禮。10月5日起，於指定傳統通路購買330mL百威啤酒一箱，還可隨機獲贈150周年紀念盲杯1個，數量有限，送完為止。

此外，百威攜手55688台灣大車隊推出「百威聚 代駕續」活動，即日起至10月31日，新用戶可領取300元代駕金（限首次使用55688代駕服務之新用戶領取，每人限領乙次），讓歡聚之後多一份安心返家的選擇。走過150年，百威以「GOOD JOB MOMENT」，邀請消費者為每一次小小突破與忠於自己的選擇舉杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百威啤酒即日起推出限定紀念罐及系列活動，與消費者舉杯共享每一個值得肯定的「GOOD JOB MOMENT」。圖／百威啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康