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500盤2026／晚宴指定用酒！以麥卡倫經典12年雪莉桶風味，揭開精湛餐酒風味對話

聯合報／ 文／陳宜慧
麥卡倫品牌大使黃偉綸分享了餐酒搭配的味蕾層次變化。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫品牌大使黃偉綸分享了餐酒搭配的味蕾層次變化。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首份以台灣人觀點出發的美食評鑑「500盤」今年邁入第六屆，於9月23日晚間於台北晶華酒店舉行晚宴，多位藝人、名流嘉賓盛裝出席，展現對台灣美食文化的熱情，也映照「500盤」六年來在台灣餐飲界累積的影響力。晚宴由全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫擔任唯一指定用酒，入場前先以麥卡倫雙雪莉桶12年純飲及 Book ing Bar 特調「Autumn Fizz」迎賓，入座後則以經典雪莉桶12年展開餐酒搭配。

探索麥卡倫風味之外的工藝堅持

麥卡倫（The Macallan）今年以全新品牌宣言「Mastery Beyond Reason 工藝之上，超越所及」，探索風味之外的工藝堅持。晚宴開場前，先以麥卡倫雙雪莉桶12年純飲，感受雪莉桶熟成工藝堆疊出的豐富層次；同步也邀請台北酒吧 Book ing Bar ，運用麥卡倫雙雪莉桶12年與瓦德比諾 Origen 香艾酒調製出帶有葡萄柚果香的「Autumn Fizz」。

晚宴開場前，可至吧台感受麥卡倫雙雪莉桶12年純飲與調酒風味。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
晚宴開場前，可至吧台感受麥卡倫雙雪莉桶12年純飲與調酒風味。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由台北知名酒吧Book ing Bar 以麥卡倫雙雪莉桶12年所調製的特調「Autumn Fizz」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由台北知名酒吧Book ing Bar 以麥卡倫雙雪莉桶12年所調製的特調「Autumn Fizz」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以極致品味演繹經典12年雪莉桶餐搭風味

進入晚宴階段，道道料理精彩，麥卡倫品牌大使黃偉綸也特別分享，由今年在500盤上獲得「麥卡倫極致工藝獎」的Impromptu所端出的康堤花膠釀雞翅、海膽炸醬麵，最適合搭配經典12年雪莉桶純飲享用。

500盤晚宴由全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫擔任唯一指定用酒。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
500盤晚宴由全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫擔任唯一指定用酒。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場賓客在杯光交錯間感受到麥卡倫純飲與調酒的不同風味表現。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場賓客在杯光交錯間感受到麥卡倫純飲與調酒的不同風味表現。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

作為全球頂尖威士忌品牌，麥卡倫從源頭掌握橡木生長、風乾、專屬製桶工藝到潤桶流程，將對品質的要求延伸至每一個細節。在這段漫長的製酒旅程中，許多細微而不為人知的選擇，都可能影響最終呈現的風味。特別是「經典12年雪莉桶」的風味形成來自麥卡倫長期投入的雪莉桶歷程，初聞為果乾、柑橘皮香氣還交織著橡木味，尾韻則以甜美肉桂香料與絲絲香草氣味，散發出溫暖的嫩薑香氣。

麥卡倫雙雪莉桶12年以溫潤奶油糖、太妃糖、糖漬柳橙、新鮮橡木香氣引人入勝。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫雙雪莉桶12年以溫潤奶油糖、太妃糖、糖漬柳橙、新鮮橡木香氣引人入勝。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

晚宴時，以麥卡倫經典12年雪莉桶佐以Impromptu海膽炸醬麵，更能展現醬香細節。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
晚宴時，以麥卡倫經典12年雪莉桶佐以Impromptu海膽炸醬麵，更能展現醬香細節。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

先吃一口Impromptu的海膽炸醬麵，再喝一口麥卡倫，既有圓潤果乾味、溫暖香料氣息，同時也能嚐到一股醬香。餐餐酒相佐，彼此映襯，讓風味層次更加鮮明，也展現料理與威士忌在工藝上的共通語言。一如黃偉綸所說的，「無論是一道料理或一款威士忌，真正的精彩往往來自於那些看不見的細節與堅持。麥卡倫希望透過每一次品飲，讓人感受到工藝如何累積成卓越風味，而這正是『Mastery Beyond Reason 工藝之上，超越所及』所代表的精神。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雪莉 麥卡倫 威士忌

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