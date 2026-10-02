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麥卡倫全台酒吧巡禮登場！ 105位調酒師獻藝、喝特調換限量杯抽大獎

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Bar Mood Taipei 調酒師 Nick認為工藝的起點不是技術，而是在意與堅持，與麥卡倫對每一個雪莉橡木桶投入的耐心與專注不謀而合。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Bar Mood Taipei 調酒師 Nick認為工藝的起點不是技術，而是在意與堅持，與麥卡倫對每一個雪莉橡木桶投入的耐心與專注不謀而合。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年麥卡倫以「工藝之上．超越所及（Mastery Beyond Reason）」為全新品牌主題，延續對卓越工藝的極致追求。從橡木森林、製桶、雪莉酒潤桶到威士忌熟成，每一道工序都講究時間與細節；如今，這份對工藝的堅持也從酒廠延伸至台灣酒吧，即日起至11月30日推出「極致特調．全台巡禮」，攜手全台105間酒吧與調酒師，以各自的人生故事與風味記憶，重新詮釋麥卡倫的工藝精神。

此次活動不只是聯名調酒，更將「工藝之上．超越所及」轉化為一場由味覺出發的探索。品飲體驗從瓦德比諾（Valdespino）雪莉酒莊的Origen香艾酒開始，循著「風味起源」認識雪莉風味的源頭；接著品飲麥卡倫經典雪莉桶或雙雪莉桶12年，感受雪莉橡木桶帶來的層次與平衡；最後以105位調酒師各自創作的限定特調收尾，讓經典威士忌與台灣當代風味碰撞出新的可能。

其中，六位調酒師更以自身生命經驗，寫下六種截然不同的風味篇章。「Bar Mood Taipei」調酒師Nick回到南投松柏嶺的四季春茶園，以茶、薄荷與香草元素重現童年記憶；「Drizzle by Fourplay」的Allen則從台灣山林的霧氣出發，以「Watching the Drizzle」描繪時間與風味轉化。

「To Infinity & Beyond」調酒師Mars把童年的冬瓜茶、成長後的咖啡，以及成為調酒師後對威士忌的理解，濃縮於「SUGAR(S)」；「Vender」調酒師Darren則從新加坡移居台灣的跨文化經驗出發，以「Vender Sling」重新拆解經典Singapore Sling。

台南「酣呷餐酒」調酒師Nono三度走訪蘇格蘭麥卡倫酒廠，以「MyColorful」記錄不同季節的所見所感；高雄「Maltail」調酒師Jessy，則將從台北南下高雄的人生轉折化為「Southbound」，以西瓜、梔子花烏龍及液態氮技術，寫下南方盛夏的風味情書。

從南投茶園、台灣山林到高雄夏日，也從新加坡與台灣的文化交會延伸至蘇格蘭酒廠，每一杯特調都承載調酒師對土地、記憶與工藝的理解。麥卡倫希望透過105位調酒師的不同視角，讓「工藝之上．超越所及」不只停留在品牌理念，而是化為一杯杯可以親自感受的風味故事。

凡於活動期間，至全台 105 家合作酒吧消費至少一杯該店之活動指定調酒，即有機會獲得專屬禮遇。累積滿一間合作酒吧，即可兌換限量凱恩杯一只，每位參加者限兌換一次（數量有限，兌完為止）；每累積滿三間不同合作酒吧，即可取得一張抽獎券 （累積張數無上限），有機會獲得麥卡倫經典雪莉桶12年迷你酒、麥卡倫經典雪莉桶18年迷你酒或香港The Macallan House極致之旅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫攜手 105 間頂尖酒吧與調酒師共譜風味新章，從工藝、人生故事到杯中風味，以調酒師創作詮釋「工藝之上．超越所及」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手 105 間頂尖酒吧與調酒師共譜風味新章，從工藝、人生故事到杯中風味，以調酒師創作詮釋「工藝之上．超越所及」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酣呷餐酒調酒師Nono三度親赴蘇格蘭、走進麥卡倫酒廠，三次造訪、三個不同季節，看見的風景各不相同，唯一不變的是品牌對品質與工藝始終如一的堅持。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酣呷餐酒調酒師Nono三度親赴蘇格蘭、走進麥卡倫酒廠，三次造訪、三個不同季節，看見的風景各不相同，唯一不變的是品牌對品質與工藝始終如一的堅持。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（左）與麥卡倫品牌大使黃偉綸，攜手宣告麥卡倫「極致特調．全台巡禮」正式登場。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（左）與麥卡倫品牌大使黃偉綸，攜手宣告麥卡倫「極致特調．全台巡禮」正式登場。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Maltail調酒師Jessy將一段「向南的人生旅程」化為杯中風景，以作品寫下一封獻給南方盛夏的風味情書，風味跳脫既有框架、不斷探索風味可能，與麥卡倫精神產生共鳴。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Maltail調酒師Jessy將一段「向南的人生旅程」化為杯中風景，以作品寫下一封獻給南方盛夏的風味情書，風味跳脫既有框架、不斷探索風味可能，與麥卡倫精神產生共鳴。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Vender 從調酒師Darren由新加坡落腳台灣的跨文化歷程出發，重新拆解經典 Singapore Sling，在保留文化記憶的同時，也展現理解傳統之後持續探索新可能的創作精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Vender 從調酒師Darren由新加坡落腳台灣的跨文化歷程出發，重新拆解經典 Singapore Sling，在保留文化記憶的同時，也展現理解傳統之後持續探索新可能的創作精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Drizzle by Fourplay 調酒師Allen以霧為靈感，發掘霧不急著給出答案，而是透過時間緩慢改變眼前的一切，如同雪莉橡木桶在時間中逐步塑造威士忌風味。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Drizzle by Fourplay 調酒師Allen以霧為靈感，發掘霧不急著給出答案，而是透過時間緩慢改變眼前的一切，如同雪莉橡木桶在時間中逐步塑造威士忌風味。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

To Infinity & Beyond 以調酒師Mars人生不同階段的風味記憶為創作主軸，從童年的冬瓜茶、成長後的咖啡，到成為調酒師後對威士忌的理解，訴說探索風味所累積而成的工藝精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
To Infinity & Beyond 以調酒師Mars人生不同階段的風味記憶為創作主軸，從童年的冬瓜茶、成長後的咖啡，到成為調酒師後對威士忌的理解，訴說探索風味所累積而成的工藝精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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